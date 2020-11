Berlin: Anschläge gegen AfD - Polizei setzt Sonderkommission ein

Das Auto des AfD-Abgeordneten Ronald Gläser brannte am 13. August dieses Jahres aus. Anwohner hatten den Brand in der Nacht bemerkt. Ein weiteres Auto wurde durch Hitze der Flammen erheblich beschädigt.

Abgebrannte Autos, kaputte Scheiben: Die Attacken nehmen seit dem Anschlag in Hanau zu. Die Polizei setzt eine Ermittlergruppe ein.

Als die Polizisten am frühen Morgen vor seiner Haustür standen, ahnte Ronald Gläser schon, was sie ihm mitteilen wollten. Er sollte Recht behalten. Die Beamten informierten den Abgeordneten der Berliner AfD-Fraktion an jenem Tag im August dieses Jahres, dass Unbekannte sein Auto angezündet hatten. Von den Tätern fehle jede Spur. Man gehe von einem politischen Motiv aus.