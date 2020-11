Der Lockdown wird für Berlin zur Konjunkturbremse

Berlin. Der erneute coronabedingte Teil-Lockdown bremst den konjunkturellen Aufholprozess in Berlin. Die Wirtschaft in der deutschen Hauptstadt leide noch noch immer stark unter der anhaltenden Corona-Pandemie, hieß es am Freitag von der Investitionsbank Berlin (IBB) anlässlich der Vorstellung des neusten Konjunkturberichts. Volkswirte der Förderbank rechnen daher für das laufenden Jahr mit einem Rückgang des Berliner Bruttoinlandsprodukts um insgesamt sechs Prozent. Für das kommende Jahr könnte dann wieder ein Wachstum von vier Prozent erzielt werden. Das wirtschaftliche Niveau des Jahres 2019 dürfte aber wohl erst 2022 wieder erreicht werden, teilte die Bank mit.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres war die Berliner Wirtschaft wegen der Schließungen zahlreicher Betriebe im März und April zunächst um 5,1 Prozent eingebrochen. Im dritten Quartal sei die Entwicklung dann besser gewesen als erwartet. Jetzt allerdings würden ansteigende Infektionszahlen und eine dadurch drohende Überforderung des Gesundheitssystems jedoch ein erneutes Abbremsen des öffentlichen Lebens erzwingen, schrieb die IBB.

IBB: Wirtschaft stemmte sich zunächst gegen den Abschwung

„Die Berliner Wirtschaft hat einen schwierigen Frühling und Sommer hinter sich, konnte sich aber dank großer Anstrengung aller Akteure in bemerkenswerter Weise gegen den Abschwung stemmen. Die Erholung wird jedoch durch den erneuten Teil-Lockdown wieder gebremst“, sagte IBB-Chef Jürgen Allerkamp. Wie auch im Frühjahr könnten die meisten der am härtesten betroffenen Branchen aber wieder mit Unterstützung rechnen, so der Vorstandsvorsitzende der Berliner Förderbank.

Im März hatte zunächst das Land Berlin Corona-Soforthilfen als Zuschüsse für kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler aufgelegt. Erst etwas später half der Bund mit ersten Programmen. Auch für den erneuten Teil-Lockdown hat die Bundesregierungs Hilfen angekündigt. Betroffene Betriebe sollen bis zu 75 Prozent ihrer im November des Vorjahres erzielten Umsätze als Zuschüsse erhalten.

Etwaige Lücken in den Bundes-Programmen müsse das Land auffangen, so die IHK Berlin

Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) forderte am Freitag schnelle Hilfen für die betroffenen Branchen. Allerdings sei nicht klar, ob die Hilfe auch alle indirekt betroffenen Unternehmen erreiche, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Dazu gehörten beispielsweise Reiseveranstalter, Reisebüros oder Unternehmen aus der Verkehrswirtschaft. „Sie dürfen zwar rein rechtlich ihr Geschäft weiter betreiben, faktisch leiden sie jedoch durch die Auswirkungen der neuen Infektionsschutzverordnungen ebenfalls ganz erheblich. Sollte das Nothilfeprogramm des Bundes diese Unternehmen nicht erfassen, ist der Berliner Senat gefordert, zusätzlich zu den Bundesmitteln ein Landesprogramm aufzulegen, das diesen oftmals mittelständischen Betrieben mit ihren Mitarbeitenden schnell und unbürokratisch hilft, ihre Existenz zu sichern“, sagte die Kammer-Präsidentin.

Kramm forderte die Politik zudem auf, sich Konzepte für die Zukunft im Umgang mit dem Coronavirus zu überlegen. „Die Pandemie wird uns voraussichtlich noch einige Monate begleiten. Immer wieder flächendeckend ganze Branchen in den Lockdown zu schicken, nimmt der Wirtschaft jegliche Perspektive und darf nicht die einzige Antwort der Politik bleiben“, sagte Kramm.

Berlins Regierender Bürgermeister will Potenzial der Start-ups für die Stadt erhalten

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und der Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung in der Senatskanzlei, Frank Nägele (SPD), sprachen am Freitag mit Berliner Gründerinnen und Gründern. In einem Web-Talk betonte die Landespolitik die Bedeutung der Start-ups für die Berliner Wirtschaft. Mit jährlich rund 190 neuen Unternehmen pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Berlin der wichtigste Standort für Gründer in Deutschland. Wegen Corona bangen allerdings auch viele Jung-Unternehmen um ihre Existenz.

Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, im Austausch zu bleiben, damit die Start-ups durch die Krise kommen, sagte Müller. „Der Senat wird alles ihm Mögliche tun, um diese innovationsstarken Unternehmen und das mit dem Ökosystem verbundene wirtschaftliche Potenzial für die Zukunft nach der Pandemie zu erhalten und zu stärken“, kündigte er an. Christoph Stresing, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Start-ups, sagte, es liege im Interesse der gesamten Stadt, dass der Job-Motor der Start-ups nicht ins Stottern komme.