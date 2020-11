Corona in Berlin: Zwei Soldaten sprechen über ihre Arbeit im Bezirksamt

Während in dieser Woche erstmals Bundeswehr-Soldaten bei der Corona-Bekämpfung im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eingesetzt werden, ist dies in Reinickendorf seit Monaten schon Alltag. Stabsunteroffizier Rolf Krämer (42) und Hauptfeldwebel Marcus Rahn (38) haben am 2. Oktober und am 1. November in Berlin ihren Dienst angetreten.