Corona in Berlin: So läuft das Geschäft in den Einkaufscentern

Berlin. Obwohl die Einkaufszentren weiter geöffnet sein dürfen, hält sich die Shopping-Laune der Berliner scheinbar in Grenzen. In den sonst so vollen Malls ist es ungewohnt ruhig geworden: Kein Gedränge in den Gängen, keine langen Warteschlangen. Was bleibt, sind frustrierte Verkäufer, die in diesen Tagen um jeden Kunden kämpfen müssen.

Ungewöhnlich wenig Betrieb für die Jahreszeit

Im KaDeWe an der Tauentzienstraße sind an diesem Mittag sogar mehr Verkäuferinnen und Verkäufer als Kunden anzutreffen. „Jeder, den Sie hier sehen, arbeitet hier“, sagt Ariana Bruhn aus der Damenabteilung in der vierten Etage. Aktuell sei kaum etwas los. Das ist äußerst ungewöhnlich für diese Jahreszeit, in der viele schon anfingen, nach Weihnachtsgeschenken zu suchen, sagt Bruhn. Doch die meisten Kunden bestellen wohl in diesem Jahr lieber online. Nur diejenigen, die ohnehin schon aus Leidenschaft viel und gerne shoppen gehen, würden das ihrer Erfahrung nach auch weiterhin machen. Die 27-Jährige hofft nun darauf, dass jetzt, da viele andere Freizeiteinrichtungen schließen mussten, wieder mehr Menschen zum Zeitvertreib im Kaufhaus shoppen gehen.

Chanok Neuhaus sagt, sie gehe ohnehin schon gerne im KaDeWe einkaufen, doch jetzt, wo es so leer ist, genieße sie es noch viel mehr. „So kann ich in Ruhe nach einem Weihnachtsgeschenk für meinen Neffen suchen, das finde ich sehr angenehm“, sagt die 36-Jährige.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Kaum Kunden in den Geschäften, Verkäufer gelangweilt

Auch in der Mall of Berlin am Leipziger Platz in Mitte herrscht in den allermeisten Läden vor allem eins: gähnende Leere. Während vereinzelt ein paar Besucher in den Drogeriemärkten ihre Besorgungen erledigen und beim Bäcker oder Imbiss flüchtig etwas zu Essen zum Mitnehmen bestellen, sind in den anderen Läden eher selten Menschen anzutreffen. Abgesehen von den Verkäuferinnen und Verkäufern, die teilweise schon etwas gelangweilt wirken, wie sie da hinter dem Tresen auf Kundschaft warten. Einige von ihnen nutzen die Gelegenheit und räumen die ohnehin schon bemerkenswert ordentlichen Kleidungsständer weiter auf. Andere wiederum vertreiben sich die Zeit mit Plaudereien.

Im italienischen Modegeschäft Liu Jo wirken die drei Verkäuferinnen geradezu euphorisch, als ein Kunde den Laden betritt und fragen höflich, ob sie weiter helfen könnten. „Die letzte Woche war schon sehr schlecht, wir sind froh, wenn wir unser minimalstes Umsatzziel überhaupt erreichen“, sagt Verkäuferin Monica Fick. Normalerweise sei Anfang November deutlich mehr los, da ginge das Weihnachtsgeschäft schon spürbar los. Doch seit Wochen würden immer weniger Kunden Kleidung kaufen, das merke sie sehr deutlich. „Nun müssen wir um die Kunden kämpfen, kämpfen, kämpfen“, sagt die 50-Jährige.

Die Mittagspause lässt sich jetzt stressfreier verbringen

Doch die meisten der paar wenigen Mall-Besucher laufen nur flüchtig an den Schaufenstern der Geschäfte vorbei. So auch Julia Kiseleva, die in einem Marketingunternehmen in der Nähe des Leipziger Platzes arbeitet und in ihrer Mittagspause nur schnell zum Bäcker geht. Dass es in der Mall kein Gedränge und lange Warteschlangen gibt, findet die 32-Jährige sogar ganz angenehm. „Es ist deutlich stressfreier, und ich habe mehr Zeit“, sagt sie.

Im Foodcourt in der obersten Etage haben die meisten Schnellrestaurants zwar offen, allerdings sind die Tische und Stühle zur Seite gestellt. Denn gegessen werden darf hier vor Ort nach den neuesten Regelungen nicht mehr. Das ärgert auch Patrizia S., die sich hier normalerweise gerne zum Mittagessen hinsetzt. „Ich wollte mir gerade etwas zu Essen holen, aber da es keine Sitzmöglichkeiten gibt, verzichte ich lieber drauf“, sagt die 48-Jährige. „Hier ist sowieso alles wie ausgestorben.“

Geschäfte erreichen nur schwer ihr Umsatzziel

Ein ähnliches Bild bietet sich auch im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz. „Dass gerade eine Kundin im Laden ist, ist ein Glücksfall und derzeit eher eine Seltenheit“, sagt Josephine Ring, Verkäuferin in dem Dekogeschäft Nanu-Nana. Seit Wochen schon sei bei ihr im Laden kaum etwas los, doch seit diesem Montag habe sich die Situation nochmals verschärft. Ihr Umsatzziel würden sie nur schwer erreichen, das Niveau vom Vorjahr bei Weitem nicht. „Sorgen, dass wir noch mal schließen müssen, mache ich mir aber nicht.“ Das einzig Positive: Ihre Arbeit ist deutlich ruhiger und entspannter geworden.

Auch Kundin Evelyn Murphy weiß die Leere in den Geschäften zu schätzen. Sie genießt es, ausnahmsweise mal in aller Ruhe bei H&M neue Kleidung kaufen zu können – „mal ohne langes Anstehen und nerviges Warten“. Normalerweise sei das ganz anders, sagt die Mathematikstudentin, die hier mindestens zwei Mal im Monat herkommt. „Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es so leer ist“, sagt die 20-Jährige. Außerdem könne man so auch ohne Probleme genügend Abstand zu den anderen einhalten.

Kunden vermissen die Möglichkeit, sich hinzusetzen

Fast noch leerer ist es in der East Side Mall an der Warschauer Brücke in Friedrichshain. Rund 90 Prozent weniger Kunden kämen derzeit, schätzt Postbank-Mitarbeiterin Afet Dogan, die sich gerade in dem kleinen Café „Caffeinery“ einen schwarzen Tee mit Honig und Zitrone bestellt. Gerne würde sie sich jetzt auf einen der gemütlichen Sessel setzen und entspannt ihre Mittagspause genießen. „Aber nirgendwo kann man mehr hin“, so die 49-Jährige. Auch die Stimmung sei gedrückt. „Das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich persönliche gehe auch keine Kleidung mehr kaufen.“

Wie Dogan könnten nur wenige Kunden verstehen, warum sie sich auf einmal seit Montag nicht mehr im Café hinsetzen dürfen, berichtet der Inhaber Hao Ha. Schon vor den neuen Corona-Einschränkungen seien nicht mehr so viele Kunden gekommen, jetzt seien es noch mal bis zu 40 Prozent weniger. Zwei seiner Mitarbeiter hätten gekündigt, jetzt kümmert er sich ganz alleine um den Laden. „Neue Mitarbeiter einzustellen, lohnt sich aber nicht“, so Ha.