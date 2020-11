„Tegel darf nicht auf dem Müll landen“

„Cramer Design Loft“ bietet Original-Inventar aus dem Flughafen Tegel an. Es ist eine Art Sitzgruppe aus dem Jahr 1974. Am wabenförmigen Tisch zwischen zwei anmontierten Stühlen sitzt Geschäftsführer Nils Cramer.

Berlin. Bei „Cramer Design Loft“ an der Meinekestraße 11 in Charlottenburg steht seit einigen Tagen ein echter Hingucker im Schaufenster – eine original Sitzgruppe aus dem Terminal des Flughafens Tegel. Bei dem Designstück aus dem Jahr 1974 handelt es sich um zwei an ein sechseckiges Tischchen montierte Sessel in zeitgemäß knalligem Gelb-Orange. Es hat einen stolzen Preis: 3800 Euro will Geschäftsinhaber Nils Cramer dafür haben. „Ich würde aber auch für weniger verkaufen“, fügt er nach kurzem Nachdenken hinzu.