Berlin kauft sechs Millionen Corona-Schnelltests

Die Berliner Gesundheitsverwaltung kauft mehr als sechs Millionen Corona-Schnelltests und geht damit in Vorleistung für die Krankenkassen. Diese sollen vor allem verwendet werden, um Mitarbeiter, Patienten und Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zügig auf eine Corona-Infektion untersuchen zu können. Aber auch Lehrer und Erzieher sollen regelmäßig getestet werden. Dafür hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am Mittwoch 33,6 Millionen Euro zusätzlich freigegeben. Die Menge an beschafften Tests, die pro Stück im Einkauf 5,61 Euro kosten, soll für vier Monate reichen.

Corona-Schnelltests: Berlin ist in weltweiter Konkurrenzsituation

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) drängt zur Eile. Da sich das Land Berlin „in einer scharfen weltweiten Konkurrenzsituation“ befinde, sei es „dringend erforderlich die Beschaffung der Schnelltests für das Jahr 2020 unverzüglich vorzunehmen und für die Monate Januar bis April 2021 ebenfalls bereits jetzt auszulösen, da dieses knappe Gut andernfalls für Berlin nicht mehr verfügbar ist“, heißt es in der Vorlage, die der für Finanzen zuständige Ausschuss ohne Aussprache durchwinkte. Der sogenannte POC AG-Schnelltest sei immer dann einzusetzen, wenn es ein schnelles Testergebnis geben müsse.

53.000 Krankenhaus-Beschäftigte sollen künftig viermal pro Monat getestet werden, Patienten zweimal pro Monat. Hier geht die Gesundheitsverwaltung von 73.000 Personen aus. Auch zwei Besuche pro Patient und entsprechende Tests sind in die Kalkulation einbezogen. Insgesamt werden eine halbe Million Schnelltests für die Krankenhäuser benötigt. Ähnliches sieht das Konzept der Gesundheitssenatorin auch für die Pflege in Heimen vor. Jede Woche ein Test für die 22.500 Mitarbeiter und für die 29.500 Bewohner, plus für zwei Besucher monatlich. Auch die ambulante Pflege wird so behandelt: Vier Tests monatlich für 22.500 Pflegekräfte und für die 35.000 gepflegten Menschen.

Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten

Auch 52.000 als systemrelevant eingestufte Personen will Kalayci wöchentlich auf das Virus scannen, ebenso wie 68.000 Lehrkräfte und Erzieher in Schulen und Kitas. 62.500 monatliche Tests sind für Arzt- und Zahnarztpraxen vorgesehen, auch andere kritische Sektoren wie der öffentliche Gesundheitsdienst oder Sozialarbeiter mit unvermeidbaren Kontakten sollen zum Zuge kommen. Die Gesundheitsverwaltung rechnet damit, dass die Krankenkassen für knapp eine Million der monatlich 1,65 Millionen Schnelltests aufkommen werden. Daher sei für die Monate Januar bis April 2021 mit später eingehenden Einnahmen von 21 Millionen Euro zu rechnen.