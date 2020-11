Berlin will jüdische Einrichtungen besser schützen

Berlin. Die Einrichtungen der Jüdischen Gemeinde in Berlin sollen besser vor möglichen terroristischen Anschlägen geschützt werden. Das Abgeordnetenhaus will dafür im laufenden Haushaltsjahr rund fünf Millionen Euro mehr zur Verfügung stellen als bisher veranschlagt. Das geht aus einer vertraulichen Vorlage des Senatsverwaltungen für Kultur und für Stadtentwicklung an den für Finanzen zuständigen Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor.

Im Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 waren als Zuschuss für investive Zwecke ursprünglich rund 28,6 Millionen vorgesehen. Nun soll die Summe auf 33,6 Millionen Euro aufgestockt werden.

Die mit dem Geld zu finanzierenden zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen seien aufgrund der „unverändert kritischen Sicherheitslage“ dringend notwendig und „schnellstmöglich umzusetzen“, heißt es in der Vorlage. Die Finanzverwaltung habe den zusätzlichen Ausgaben bereits zugestimmt.

Anlagen waren marode und mehr als 20 Jahre alt

Die Jüdische Gemeinde hatte die Sicherheitsvorkehrungen zusammen mit der Innen- und der Kulturverwaltung im Jahr 2018 überprüft. Laut Vorlage für den Hauptausschuss waren viele Anlagen marode und teils mehr als 20 Jahre alt. Nun sollen sie nach einem einheitlichen Sicherheitskonzept erneuert werden. Außerdem wird eine neue Sicherheitsleitzentrale geplant.

Besser geschützt werden sollen unter anderem die Synagogen am Fraenkelufer in Kreuzberg, an der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg und an der Oranienburger Straße in Mitte. Investitionen soll es auch am Jüdischen Gymnasium Moses-Mendelssohn an der Großen Hamburger Straße in Mitte geben, sowie an der Heinz-Galinski-Schule in Westend.

Größere Bauvorhaben stehen auch am Jüdischen Gemeindezentrum an der Fasanenstraße in Charlottenburg an. Die Sicherheitsanlage am Neubau des Jüdischen Campus an der Westfälischen Straße in Wilmersdorf soll im Haushalt 2020/21 mit insgesamt rund sieben Millionen Euro bezuschusst werden. Zuvor genehmigte Maßnahmen wurden laut Vorlage für den Hauptausschuss bereits an 26 Objekten abgeschlossen. Die Kosten seien hierbei niedriger ausgefallen als veranschlagt.

Rund 40 Straftaten in zwei Jahren

Jüdische Einrichtungen waren weltweit immer wieder Ziel terroristischer Anschläge. In Deutschland sorgte zuletzt der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober vergangenen Jahres für Schlagzeilen. Bund und Länder einigten sich danach auf eine Finanzierung von Baumaßnahmen, um Gebäude besser vor Angriffen zu schützen. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits im Februar dieses Jahres angekündigt, Moscheen und Synagogen besser zu schützen.

In Berlin registrierte die Polizei allein zwischen Anfang 2016 und Ende 2018 rund 40 Straftaten, die sich gegen jüdische Einrichtungen richteten. Darunter waren waren zahlreiche antisemitische und neonazistische Schmierereien.

Vor größeren Anschlägen mit Toten oder Verletzten blieben Einrichtungen der Jüdischen Gemeinde in Berlin trotz diverser Drohungen verschont. Die Übernahme von Kosten für Baumaßnahmen, die der Sicherheit von Einrichtungen dienen, wurde zwischen der Jüdischen Gemeinde und dem Land Berlin 1994 in einem Staatsvertrag festgeschrieben.