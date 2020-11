Heimstaden-Mieter werfen Senat „Hinterzimmer“-Politik vor

Berlin. Ein für diese Woche angesetztes, nicht-öffentliches Treffen zwischen Vertretern von Heimstaden und des Berliner Senats sorgt bei den betroffenen Mietern für Empörung. Das schwedische Immobilienunternehmen Heimstaden hat sich in der Hauptstadt ein Immobilienportfolio mit 130 Häusern und rund 3900 Wohnungen gesichert. Zuletzt hatte das Unternehmen, das erst seit 2018 in Deutschland Immobilien aufkauft, im Juni zwei Gründerzeithäuser in Prenzlauer Berg erworben.

Bei dem treffen zwischen Heimstaden und Senatsvertretern soll es nach Informationen der Mieter:innengewerkschaft Berlin (MGB) um eine Kooperationsvereinbarung für die 130 Häuser gehen. Mietervertreter seien jedoch nicht eingeladen worden. „Politiker und ein Investor, die hinter verschlossenen Türen im Hinterzimmer über die Zukunft von uns Mietern entscheiden: Das ist nicht unsere Vorstellung von Demokratie. Wir werden uns weiterorganisieren und uns nicht mehr mit falschen Kompromissen zufrieden geben, so Olga Tiefenbo, Sprecherin der MGB.

Heimstaden in Berlin: Mieter-Initiativen kündigen Protestwoche an

Um Druck auf Politik und Heimstaden zu machen, haben MGB und das Mieternetzwerk „Stop Heimstaden“ zahlreiche Protestaktionen angekündigt. Am Dienstag um 16.30 Uhr soll vor der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt demonstriert werden, am Donnerstag um 9 bis 11 Uhr eine sogenannte „Lärmdemo“ vor dem Berliner Abgeordnetenhaus an der Niederkirchnerstraße 5 in Mitte und am gleichen Tag 17 Uhr eine Kundgebung vor der BVV Mitte in der Max-Taut-Aula stattfinden. Am Sonntag, 8. November, vor dem Berliner Rathaus am Alexanderplatz die zentrale Demonstration „Stoppt den Ausverkauf der Stadt: Wir holen uns Berlin zurück!“ geplant.

Im Hause von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) weist man den Vorwurf der Hinterzimmer-Politik zurück. „Der Termin für das Treffen befindet sich noch in der Abstimmung. Insofern wurde auch noch niemand dazu ein- oder ausgeladen“, sagte Sprecherin Katrin Dietl der Berliner Morgenpost am Dienstag. Über die Zusammensetzung der Runde könne zum jetzigen Zeitpunkt deshalb eben so wenig wie über die geplanten Themen Auskunft gegeben werden.

Heimstaden-Deal: Transaktion soll Anfang 2021 erfolgen

Im Oktober hatte Berlin in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln bereits für mehrere Immobilien mit 63 Wohnungen ein Vorkaufsrecht ausgeübt, die zum Portfolio gehörten, das Heimstaden übernehmen will. Wie Heimstaden bereits mitteilte, rechnet das Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion spätestens im ersten Quartal 2021.

Die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln hatten zudem angekündigt, zu prüfen, ob sie auch bei Hunderten anderen Wohnungen dieser Bestände noch zum Zug kommen. In sogenannten Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur haben Bezirke Vorkaufsrecht, wenn ein Eigentümer Wohnhäuser veräußern und der potenzielle Käufer nicht bereit ist, sich zur Einhaltung bestimmter Sozialstandards zu verpflichten. Dann übernehmen kommunale Wohnungsgesellschaften oder neuerdings auch Genossenschaften die Gebäude.