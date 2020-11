So unpünktlich sind Berlins Straßenbahnen

Berlin. Wer für seine Fahrt durch Berlin auf Busse und Straßenbahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angewiesen ist, weiß, dass darauf nicht immer Verlass ist. Wie sehr die Unpünktlichkeit auf einigen Tramlinien zum Dauerproblem geworden ist, zeigt eine aktuelle Auflistung der Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage des Verkehrsausschussvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Oliver Friederici (CDU).

Demnach ist in den ersten drei Quartalen 2020 bei vier der neun Metrolinien im Straßenbahnnetz der BVG jede zehnte Fahrt unpünktlich gewesen. Besonders hart mit den Fahrplanzeiten kämpfen die Verbindungen der M17. Mit nur 86,1 Prozent Pünktlichkeit in diesem Jahr war bislang jede siebte Bahn auf der Strecke nicht rechtzeitig an der Endstation. Kaum besser sieht es bei den Linien M5, M6 und M8 aus. Bei ihnen liegt die Quote der rechtzeitig eingetroffenen Trams zwischen 88,5 und 89,5 Prozent.

Auf der Linie 37 kommt jeder fünfte Zug zu spät

Noch schlechter ist die Situation bei den weiteren Straßenbahnlinien. Das Schlusslicht bildet die Linie 37, die durch Lichtenberg und Karlshorst fährt. Mit einer Pünktlichkeitsquote von 82,3 Prozent kommt fast jeder fünfte Zug zu spät.

Ähnlich verhält es sich bei der Linie 21 von Lichtenberg über Friedrichshain nach Schöneweide. Auch dort kommen nur 84 Prozent der Trams rechtzeitig. Insgesamt erreichen von allen 22 Verbindungen im Berliner Straßenbahnnetz nur vier eine Pünktlichkeitsquote von mindestens 95 Prozent: die Linien M2, M4, M10 und 16. Dabei bedeuten die Werte nicht, dass die Bahnen dann auch tatsächlich ihren Fahrplan einhalten. In den BVG-internen Rechnungen gelten Busse und Bahnen erst dann als unpünktlich, wenn sie mehr als 90 Sekunden zu früh oder dreieinhalb Minuten zu spät die Haltestelle erreichen.

Zuletzt haben sich die Werte verbessert

Die BVG bewertet die aktuellen Zahlen dennoch positiv. „Im Jahr 2020 konnte die Pünktlichkeit verbessert werden“, konstatierten die Verkehrsbetriebe. Tatsächlich sind die Werte in den vergangenen zwei Jahren auf vielen Linien teils deutlich besser geworden – nicht jedoch auf allen. Zudem dürfte der Pünktlichkeitsschub auch mit Corona zusammenhängen. Während im Lockdown im Frühjahr auf den Straßen weniger Verkehr herrschte, dürften zugleich weniger Fahrgäste in den Bahnen für einen reibungsloseren Ablauf gesorgt haben.

„Die Straßenbahn ist durch die Wechselwirkungen mit dem weiteren Straßenverkehr im Vergleich zu U-Bahn und S-Bahn stärker von externen Störeinflüssen betroffen“, konstatiert die Senatsverkehrsverwaltung. Beim Ausbau des Straßenbahnnetzes werde deshalb auf verschiedenen Wegen versucht, den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Dazu zählten laut dem Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) unter anderem vom Straßenverkehr separiert geführte Bahngleise und Vorrangschaltungen an Ampeln für die Trams.

Fahrgastverband wirft Senatorin „massives Desinteresse“ vor

Auf der Straße sehe man von diesen Maßnahmen bislang zu wenig, kritisiert Jens Wieseke, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbands Igeb. „Die Tram steht berlinweit im Stau.“ Bei den Werten mancher Metrolinien müssten an Günthers Dienstsitz am Kölnischen Park die Alarmglocken klingeln. „Das senkt die Attraktivität des ÖPNV ungemein.“ Zwar habe die Verkehrsverwaltung mit der Taskforce Beschleunigung manches verbessert. „Aber das ist bislang nicht in die Breite gegangen.“

Dabei, so Wieseke, gehe es nicht um große Maßnahmen. „Es sind viele kleinteilige Geschichten.“ Dazu zählten Pförtnerampeln, um den Autoverkehr an engen Stellen zurückzuhalten. Geschehen müsse dies etwa am Hackeschen Markt, so der Igeb-Vertreter. Dort steckten die Metrotrams M4 und M5 häufig im Verkehr fest. „Es ist ärgerlich, wenn man da sitzt und nicht weiterkommt.“ Doch derlei passiere viel zu wenig. „Das sind die Maßnahmen, die ich bei Frau Günther und Herrn Streese schmerzlich vermisse.“ Der Senatorin und dem Verkehrsstaatssekretär konstatiert Wieseke ein „massives Desinteresse etwas dagegen zu tun“.