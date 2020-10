S-Bahn, U-Bahn, Tram in Berlin: Es hakt beim Ausbau der Schienenwege

Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin und dem Umland ist der entscheidende Beitrag zur Verkehrswende, den sich die rot-rot-grüne Koalition auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn Pendler und Stadtbewohner ihr privates Auto stehen lassen sollen, dann müsse das Angebot vor allem an schnellen Bahnverbindungen besser werden, so das Kalkül.

Ein Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode hat die Koalition viele Vorhaben auf den Weg gebracht und Millionen Euro bereit gestellt. Es hapert aber auf breiter Front an der Umsetzung, wie sich aus verschiedenen Berichten des Senats an das Abgeordnetenhaus ergibt.

Das zur Verfügung stehende Geld für Investitionen und für grundlegende Planungen wird nur zu einem geringen Teil ausgegeben. Das betrifft nicht nur den Ausbau der Straßenbahn, über dessen Probleme die Morgenpost in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet hatte. Auch die Pendlerstrecken im Investitionspaket i2030 kommen langsamer als gedacht voran. Und die Modernisierung und Ertüchtigung des S-Bahnnetzes wird kaum vor den 2030er-Jahren in Gang kommen.

253 Millionen für Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr

Als Grund für die Verzögerungen nennt die Senatsverkehrsverwaltung von Senatorin Regine Günther (Grüne) immer wieder die Corona-Pandemie und das fehlende Fachpersonal bei den Dienstleistern, an die die Stadt die Planungsaufgaben abgegeben hat.

253 Millionen Euro hat die Koalition im Jahr 2020 als Zuschüsse für Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr vorgesehen. Davon waren Ende September gerade 55 Millionen Euro tatsächlich ausgegeben. Das soll sich in den letzten Monaten des Jahres noch erheblich verbessern. Die Finanzverwaltung rechnet damit, dass am Ende 26 Millionen Euro für den ÖPNV-Ausbau liegen bleiben werden. 2019 wurden 22 Millionen Euro aus dem vorhandenen Budget nicht ausgegeben.

Lesen Sie auch den Kommentar: Die Verkehrswende in Berlin hängt fest

Ein Blick auf die einzelnen Projekte macht jedoch deutlich, dass die Bilanz vor allem dadurch aufgehübscht wird, weil einige Großprojekte mehr Geld in Anspruch genommen haben als geplant und weil die Instandhaltung vorhandener Strecken und Bahnhöfe einigermaßen planmäßig läuft. Bei den Zukunftsprojekten hingegen hakt es.

S21 soll 2026 ihren Betrieb aufnehmen

Der Bau der wichtigen Nord-Süd-Strecke S21 zwischen Nordbahnhof und Hauptbahnhof läuft, statt 14 Millionen werden dafür in diesem Jahr sogar 26 Millionen Euro ausgegeben. 2026 soll die S21 ihren Betrieb aufnehmen. Der zweite Bauabschnitt zum Potsdamer Platz wird aber weniger Planungsmittel als gedacht in Anspruch nehmen. Hier verzögert unter anderem die komplizierte Streckenführung um das Denkmal der ermordeten Sinti und Roma im Tiergarten das Fortkommen.

Um die Bahnhöfe Schöneweide, Köpenick, Alt-Reinickendorf und Friedrichshagen zu verschieben und leichter erreichbar zu machen, werden hingegen nur knapp die Hälfte der bereit stehenden 7,5 Millionen Euro ausgegeben.

Im Zusammenhang mit den Planungen für die Pendlerstrecken im i2030 Programm fließen hierfür statt 8,75 Millionen ganze 180.000 Euro ab. „Unter anderem aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen sind die hier unterstellten Projekte noch nicht so weit fortgeschritten, wie dies bei der Aufstellung des Haushaltsplans unterstellt wurde“, heißt es zur Begründung.

Vorhaben bei der U-Bahn „hinken dem 2018 angenommenen Zeitplan hinterher“

Ähnlich sieht es bei der „Netzqualifizierung“ der U-Bahn aus. Hier geht es um meist kleinere Ausbauten, um engere Takte fahren und zusätzliche Bahnen abstellen zu können. Diese Vorhaben „hinken dem 2018 angenommenen Zeitplan hinterher“, schreibt Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese an den Hauptausschuss. Derzeit gebe es noch „keine konkreten Zuwendungsprojekte, sodass in diesem Jahr kein Mittelabfluss zu erwarten ist“. Zwölf Millionen Euro bleiben liegen.

Das Gleiche gilt für die 19 Millionen Euro, womit das Straßenbahnnetz für die Zukunft „qualifiziert“ werden sollte. Für den Bau der beschlossenen Straßenbahnlinien werden in diesem Jahr statt 26 nur zwölf Millionen Euro ausgegeben.

Auch im Haushaltstitel für die „Vorbereitungskosten für den schienengebundenen Nahverkehr“ sieht es nicht viel besser aus. Von den 6,75 Millionen Euro sind bisher 146.000 Euro geflossen. Die Verwaltung erwartet bis zum Jahresende 2,3 Millionen Euro. Auch hier verweist die Verwaltung auf das Fehlen von Fachkräften am Markt, Fluktuation, Krankenstand und Elternzeit sowie pandemiebedingte Verzögerungen bei den Dienstleistern.

Um mit den Vorplanungen schneller zu werden, soll nun die BVG diese Arbeit übernehmen, die ursprünglich die Senatsverwaltung selbst leisten wollte, und die Grundlagen für die Projekte erarbeiten.

Die Planungen zu beschleunigen, scheint angesichts der bevorstehenden Aufgaben dringend geboten. Denn die Koalition pumpt immer mehr Geld in die Verbesserung des Nahverkehrs. Gerade hat das Parlament für die nächsten Jahre 49 Millionen Euro als sogenannte „Verpflichtungsermächtigungen“ für den Ausbau des S-Bahnnetzes zugelassen.

2,5 Milliarden Euro kostet die Optimierung der S-Bahn

Denn die Aufgabe ist gewaltig. Insgesamt kalkuliert die Senatsverwaltung den Wert aller vorgesehenen Einzelprojekte im S-Bahnnetz auf fast 2,5 Milliarden Euro. Dabei seien einige Themen auch „zeitkritisch“, heißt es in einer weiteren Vorlage an die Finanzpolitiker des Parlaments. Es geht um Abstellgleise an diversen S-Bahnstrecken im gesamten Stadtgebiet, um neue Zugbildungsanlagen in Tempelhof, am Humboldthain und am Nordbahnhof sowie die Anbindung zu neuen oder bestehenden Werkstätten an der Schönerlinder Straße, in Fredersdorf, Hennigsdorf und Wartenberg. Allein die Vorplanung dieser Projekte des Pakets eins kosten 35 Millionen Euro, weitere 54 Millionen müssten später bereitgestellt werden. Realisiert werden die Arbeiten zwischen 2025 und 2035.

Im Paket zwei stecken unter anderem der lange geforderte zweigleisige Ausbau der S-Bahnlinien in die Umland-Städte Bernau, Straußberg, Königs-Wusterhausen und Oranienburg. Vorgesehen ist auch der Neubau der Nahverkehrstangente zwischen Wartenberg, dem Karower Kreuz und der Bucher Straße sowie neue Weichenanlagen und Konzepte, um die Kapazität bestehender Strecken zu steigern.

Die allein für die Vorplanungen nötigen 75 Millionen Euro sind noch nicht finanziert. Umgesetzt werden diese Verbesserungen aber erst „in den kommenden 30 Jahren und gegebenenfalls darüber hinaus“.