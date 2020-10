Hauptstadtzulage: Länder werfen Berlin aus Tarifgemeinschaft

Berlin muss für die Sonderprämie für seine Landesbediensteten nicht nur 240 Millionen Euro im Jahr aufbringen, sondern auch einen hohen politischen Preis zahlen. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), die Arbeitgeberorganisation der Bundesländer, wird die Hauptstadt ausschließen. Am Montag will der TdL-Vorsitzende, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), die Entscheidung verkünden. Zuerst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.

Die Entscheidung, Berlin für seinen Alleingang in Sachen Hauptstadtzulage zu sanktionieren, war nach Informationen der Berliner Morgenpost bei einer Schaltkonferenz der Länder-Finanzminister am Donnerstag gefallen. In der Finanzministerkonferenz sitzen weitgehend dieselben Personen wie in der formal für einen solchen Beschluss zuständigen Hauptversammlung der Tarifgemeinschaft. In der Berliner Finanzverwaltung wollte man sich am Sonnabend nicht äußern.

Die anderen Länder kritisieren den Berliner Sonderweg bei der Bezahlung des Landespersonals. 150 Euro Zulage sollen alle Angestellten und Beamten unterhalb der Besoldungsgruppen A 13 beziehungsweise E 13 erhalten, also alle, die in der ersten Erfahrungsstufe weniger als 4000 Euro monatlich bekommen. Das betrifft etwa 80 Prozent der 116.000 Mitarbeiter des Landes. Sie dürfen auch statt des vollen Geldbetrages ein Monatsticket für Bus und Bahn wählen und den Rest als Geldleistung erhalten.

Die SPD hatte die Zulage gegen Bedenken durchgesetzt

Die Zulage hatte die SPD in der Koalition und auch gegen Bedenken des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) durchgesetzt. Ein SPD-Landesparteitag hatte im Herbst 2018 einstimmig die de-facto Gehaltserhöhung beschlossen, um den Landesbediensteten angesichts steigender Mieten und sonstiger Lebenshaltungskosten zu helfen. Auch will die SPD den öffentlichen Dienst damit für die vielerorts dringend benötigten Bewerber attraktiver machen. Der Senat entschied sich im Sommer 2019 für die Zulage. Die rot-rot-grüne Koalition brachte im Sommer 2020 auf Druck der SPD-Fraktion das dafür nötige Geld auch im Landeshaushalt auf.

Die anderen Länder sehen es aber gar nicht gern, wenn ein Mitglied so extrem aus dem gemeinsamen Verbund ausschert. Zwar leistet sich auch Bayern für die Beschäftigten in der teuren Landeshauptstadt München eine Zulage. Aber die kommt relativ gesehen deutlich weniger Landesbeschäftigten zugute als die Berliner Regelung. Der TdL-Vorsitzende Hilbers hatte gleich nach dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vor Konsequenzen gewarnt. Hilbers spricht für alle Bundesländer, nur Hessen ist nicht Mitglied in der TdL.

Der Rauswurf Berlins soll aber nicht sofort erfolgen. Gedacht ist hingegen an eine fünfjährige Übergangsphase. So lange darf Berlin ohne Stimm- und Rederecht weiter dabei sein und sich durch Wohlverhalten vielleicht doch für eine weitere Mitgliedschaft qualifizieren.

Senat muss Tarife wieder alleine verhandeln

Besonders unangenehm ist der Ausschluss für Finanzsenator Kollatz. Der hatte 2019 als TdL-Chef den Flächentarifvertrag für die Landesbediensteten in ganz Deutschland verhandelt und ist immer noch stellvertretender Vorsitzender. Kollatz befürchtet nun Nachteile, wenn sich die Stadt alleine mit den Gehaltsforderungen ihrer Beschäftigten herumschlagen muss, ohne im Geleitschutz der Tarifgemeinschaft zu segeln.

Berlin war erst 2013 in die Tarifgemeinschaft zurückgekehrt. Rausgeworfen wurde die Hauptstadt 1994, nachdem sie entgegen der TdL-Regeln Mitarbeiter in Ost- und West-Berlin einheitlich bezahlte. Die Gewerkschaften drängten auf eine Rückkehr. Sie wollten Berlins Bedienstete auf dem Niveau der anderen Länder bezahlen, nachdem sie zur Haushaltskonsolidierung auf Gehalt hatten verzichten müssen.

Die Hauptstadtzulage ist auch aktuell in Berlin noch politisch umstritten. Vor allem die freien Träger klagen, dass ihre Angestellten nicht von dem Bonus profitieren, obwohl sie etwa in den Kindertagesstätten die gleiche Arbeit leisten wie Landesbeschäftigte. Die CDU warf Rot-Rot-Grün vor, Berlin mit „dilettantischer Verhandlungsführung“ ins Abseits zu manövrieren. „Jetzt heißt es, Demut zu zeigen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Zersplitterung bei der Besoldung muss verhindert werden“, sagte CDU-Landeschef Kai Wegner. Es brauche eine zwischen den Ländern abgestimmte, ruhegehaltsfähige Hauptstadtzulage, die auch die Beschäftigten der Freien Träger einbeziehe.