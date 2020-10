Flughafen-Chef: Der BER ist bereit für die Eröffnung

Knapp zwei Wochen vor Betriebsstart des neuen Hauptstadtflughafens BER hat Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Flughafen nach Abschluss des Testbetriebs bereit für die Eröffnung erklärt. „Unser Hauptziel des Probebetriebs wurde erreicht: Wir haben aus dem fertiggestellten Gebäude einen funktionsfähigen Flughafen gemacht.“ Während des Probebetriebs hätten die Nutzer und Partnerfirmen den Flughafen kennenlernen und sicher im Umgang der Systeme werden können.

Insgesamt haben an 47 Probebetriebstagen mehr als 24.000 Mitarbeiter und knapp 10.000 Komparsen den BER kennengelernt. Dabei wurden 179.000 Gepäckstücke eingesetzt und 54.000 Buchungen für 2350 Flüge durchgeführt.

Insgesamt sei der Hochlaufprozess zu 86 Prozent fertig. „Das ist mehr als wir erwartet haben“, sagte Lütke Daldrup. Noch offen ist etwa der Test des aktuell stillgestellten USA-Verkehrs.

Beschilderungen und Monitore müssen verändert werden

Der Testbetrieb hat auch zu mancherlei Anpassung geführt, sagte der Flughafenchef. So müssten Beschilderungen und Monitore verändert werden. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) ließ im Nachhinein nach Kritik auch noch 100 Ladesäulen für Laptops und Handys in den letzten Tagen nachrüsten. Auch die Sitzmöglichkeiten seien verbessert worden. „Da haben uns die Hinweise der Teilnehmer sehr geholfen“, sagt der FBB-Chef.

Zur Eröffnung am 31. Oktober landen zunächst zwei Maschinen von Easyjet und Lufthansa. Am Abend folgen die ersten regulären Landungen. Am Morgen des 1. November geht der Betrieb mit dem ersten Start eines Easyjet-Fliegers los.

Zum Start rechnet Lütke Daldrup mit rund 20 Prozent der gewöhnlichen Fluggastzahl. „Wir haben dadurch die Kapazität, um auf alle Eventualitäten zu reagieren.“