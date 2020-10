Air-France-Chef: „Wir machen in Tegel das Licht aus“

Berlin. Nicht nur für viele Berliner, auch für einige Fluggesellschaften ist die Schließung des Flughafens Tegel ein emotionaler Moment. Das gilt besonders für Air France. Im Video-Interview erklärt Stefan Gumuseli, der Deutschland-Chef von Air France-KLM, die Bedeutung des Abschieds für seine Airline.

Air France war eine der drei alliierten Airlines, die während der Teilung der Stadt nach West-Berlin fliegen durften. Sie haben auch 1960 den ersten kommerziellen Flug nach Tegel gemacht. Spielt das noch eine Rolle für ein Weltunternehmen wie Air France-KLM?

Air-France-Deutschland-Chef Stefan Gumuseli.

Foto: Air France

Stefan Gumuseli: Solche Dinge sind sehr speziell und haben eine wichtige Bedeutung. Als Air France-KLM haben wir eine sehr lange Geschichte in Deutschland. Vor ein paar Wochen haben wir 100 Jahre KLM in Bremen und Hamburg zelebriert. Jetzt haben wir 60 Jahre mit Air France in Tegel. Aber das war nicht der Beginn von Air France in Berlin. Das hat schon 1926 angefangen mit der Airline Lignes Aériennes Farman, eine von fünf Gründungsgesellschaften der Air France.

Viel wurde ja über Tegel gesprochen, es gibt viel Nostalgie. War der Flughafen für Sie noch tauglich? Hätte der Betrieb weitergehen können?

Tegel könnte weiterarbeiten, aber nur mit hohen Investitionen. Die Infrastruktur ist alt, wir hatten operationell gerade in den letzten Jahren Probleme in Tegel. Aber die Passagiere waren meistens superglücklich. So einen Flughafen gibt es ja nirgendwo sonst. Kaum kommt man an, ist man schon fast im Flieger und nach der Landung ist man in drei Minuten draußen.

Jetzt machen Sie den letzten Flug von Tegel am 8. November. Was bedeutet das für Sie? Ist das mehr als ein Gimmick?

Auf jeden Fall. Solche Dinge sind sehr wichtig für uns. Wir sind in einer Phase, in der vieles negativ aussieht, in der es nicht gut läuft. Deshalb brauchen wir intern und extern solche positiven Geschichten. Wir haben ja den ersten kommerziellen Flug nach Tegel gemacht. Diese Geschichte jetzt auch zu beschließen, ist für eine Fluggesellschaft einmalig.

Lesen Sie auch: BER-Eröffnung: Easyjet und Lufthansa machen den Anfang

Haben Sie eine spezielle Crew an Bord, die schon lange nach Berlin fliegt?

Ja, das wird ein Teil der Überraschung für den letzten Flug sein. Wir werden aber nicht nur am 8. November den letzten Start am TXL machen. Wir werden am Abend des 7. November gegen 22.30 Uhr auch das letzte kommerzielle Flugzeug dort landen lassen. Das ist schon etwas Besonderes.

Wie groß ist eigentlich der Aufwand für Ihre Gesellschaft, von Tegel zum BER umzuziehen?

Vor 40 oder 50 Jahren wäre es für uns viel schwieriger gewesen. Wir hätten eigenes Equipment gehabt, das wir hätten zusammenpacken und damit umziehen müssen. Aber das haben wir nicht mehr, das machen die Bodendienstleistungsfirmen für uns und für die anderen Airlines. Wir haben nur ein kleines Team hier. Wichtig war, dass die Vorbereitung sehr professionell läuft und gut geplant ist. Wir haben Vertrauen, dass alles gut klappen wird.

Lesen Sie auch: Den Anfang machte in Tegel ein französisches Düsenflugzeug

Sie ziehen also in der letzten der drei Gruppen um?

Ja, wir machen sozusagen das Licht aus.

Haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass es mit dem BER noch mal etwas wird?

Am Anfang war es ein Schock für alle, ein paar Wochen vor der Eröffnung den Start abzublasen. Aber danach hatten wir keine großen Erwartungen. Wir waren glücklich in Tegel. Natürlich hatten wir gehofft, dass der BER bald öffnet. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen sicheren Flughafen haben und alles gut funktioniert. Es hat lange gedauert, aber ich hoffe, es fängt jetzt gut an dort.

Sie sind ja Air France und KLM. Werden Sie die Aktivitäten am BER ausweiten oder bleibt es im Wesentlichen bei den Zubringerflügen nach Paris und Amsterdam?

Wir repräsentieren ja auch Delta Airlines in Deutschland. Deswegen hatten wir im Sommer auch Langstrecken zwischen Berlin und den USA im Angebot. Und über Amsterdam und Paris bieten wir auch viele Langstreckendestinationen mit Air France und KLM an. Wir haben gerade in der jetzigen Krisensituation keine Pläne, unsere Aktivitäten auszuweiten. Wir werden mit drei Air-France-Flügen pro Tag anfangen, vor Corona waren es sechs. Wir müssen sehen, wie es läuft. Wir fliegen aktuell fast 100 Prozent unseres weltweiten Streckennetzes von Paris und Amsterdam aus an, natürlich mit viel geringeren Kapazitäten.

Im Morgenpost-Shop: Morgenpost-Magazin „Danke, Tegel!“ jetzt erhältlich

Wie ist die Lage Ihres Unternehmens? Schaffen Sie 50 Prozent Ihrer früheren Passagiere?

Nein, es sind leider viel weniger. Wir hatten das Ziel 50 Prozent, nachdem es im Juli und August aufwärtsgegangen war. Aber seitdem geht der Trend wieder runter. Niemand weiß, was in drei oder vier Wochen ist. Die ganze Branche steckt in einer schwierigen Phase.

Wie stark trifft Sie die Lage in Frankreich, wo die Pandemie ja viel schlimmer ist als in Deutschland?

Für uns ist es vom niedrigen Niveau nicht weiter heruntergegangen. Nachdem Paris und andere Teile Frankreichs Risikogebiete geworden sind, ist aber das Wachstum abgebrochen.

Lufthansa hat ja vom deutschen Staat Unterstützung bekommen. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Wir haben sieben Milliarden Euro vom französischen Staat bekommen und 3,4 Milliarden Euro von den Niederlanden. Das sind aber nur Kredite oder Kreditgarantien. Wir müssen dieses Geld also mit Zinsen zurückzahlen, und zwar schon in drei bis vier Jahren. Wir haben aber auch die Kosten deutlich reduziert, um nachzuweisen, dass wir die Kredite auch zurückzahlen können. Aber derzeit haben alle Fluggesellschaften, Flughäfen, Bodendienstleister und Hotels Probleme. Zehn Prozent der Weltwirtschaft ist irgendwie mit Tourismus und Fliegen verbunden. Und da bewegt sich gerade nur sehr wenig.

Ist es vor diesem Hintergrund für Sie ein Problem, dass die Start- und Landegebühren am BER höher sein werden als in Tegel?

Wenn wir das Niveau von 2018 oder 2019 hätten, wäre es kein Problem. Aber jetzt bedeuten alle zusätzlichen Kosten für uns weniger Flüge. Wir können höheren Aufwand nur schwer mit Umsätzen kompensieren. 2021 wird das voraussichtlich genau so sein, wahrscheinlich auch 2023. Unsere Pläne sehen das Geschäftsniveau von 2019 erst Ende 2023 oder Anfang 2024 wieder erreicht.

Sie bleiben also auch in Berlin auf niedrigerem Niveau als ursprünglich geplant?

Ja. Damit werden wir nicht allein sein. Alle Fluggesellschaften gehen ähnlich vor. Für 2021 sehe ich keine Ausweitung der Kapazitäten. Wie schnell wir die wieder aufbauen, hängt von den Kosten und den Umsätzen ab. Entscheidend wird sein, dass die Kunden wieder Vertrauen fassen und wieder fliegen. Wir haben sehr ausgefeilte Hygieneregeln. Und wir sind die einzige Airline, bei der man gebuchte Flüge wieder zurückgeben kann und komplett den Preis erstattet bekommt. Diese Flexibilität zu geben, ist wichtig. Wir selber versuchen auch, flexibel zu sein. So haben wir immer wieder Passagiermaschinen für Frachtflüge eingesetzt, um Masken und Gesundheitsequipment einzufliegen. Wir haben mehr als eine halbe Million Menschen, auch Deutsche, aus dem Urlaub nach Europa zurückgeholt. Und jetzt bereiten wir unsere Cargo-Möglichkeiten darauf vor, wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden ist, diesen möglichst schnell überall hin zu transportieren.

Hier erhalten Sie das Magazin „Danke, Tegel!“

Foto: bm / BM

Die Berliner Morgenpost hat ein Sonder-Magazin herausgebracht, das sich ganz dem Flughafen Tegel widmet. Auf mehr als 100 Seiten zeigen wir die schönsten Bilder aus der Geschichte des Flughafens, bieten spannende Interviews mit Architekten, Piloten und Prominenten. Berlinerinnen und Berliner erzählen von den schönsten und skurrilsten Begebenheiten, die sie in Tegel erlebten. Der Preis liegt bei 8,90 Euro. Das Tegel-Magazin ist erhältlich im Handel und im Morgenpost-Shop unter: shop.morgenpost.de