Maskenpflicht in Berlin - Berlins neue Corona-Regeln

Berlin. Der Senat hat am Dienstag die Corona-Einschränkungen weiter verschärft. So gilt jetzt auf zehn Einkaufsstraßen, in Warteschlangen und auf allen Märkten, auch Floh- und Weihnachtsmärkten, eine Maskenpflicht. Zudem wurden die Regeln für private Feiern weiter angezogen. An der Sperrstunde hält der Senat fest und will sie zusätzlich noch absichern. Die neuen Regeln im Überblick.

Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Auf Flohmärkten, Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, in Warteschlangen und auf belebten Straßen gilt künftig eine Maskenpflicht. Konkret sind diese Straßen betroffen:

Tauentzienstraße (Schöneberg)

Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg)

Kurfürstendamm (Charlottenburg-Wilmersdorf)

Altstadt Spandau

Schloßstraße (Steglitz)

Bergmannstraße (Kreuzberg)

Friedrichstraße (Mitte)

Karl-Marx-Straße (Neukölln)

Bölschestraße (Köpenick)

Alte Schönhauser Straße (Mitte)

Private Feiern werden eingeschränkt

Auch die Teilnehmerzahl für private Feiern wird weiter eingeschränkt. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt 50 Menschen treffen. In geschlossenen Räumen gilt laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci eigener Haushalt plus fünf Personen oder zwei Haushalte.

Keine neuen Regeln für Kinos, Konzerthäuser, Opern

Dort sollen keine schärferen Regeln gelten, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte. Die Sicherheitsvorkehrungen seien in Oper, Philharmonie oder Kinos jetzt schon sehr streng, davon habe er sich selbst als Gast überzeugt.

Sperrstunde und Alkoholverkaufsverbot soll bleiben

Die Sperrstunde soll trotz der Entscheidung des Verwaltungsgerichts bleiben. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Freitag die Sperrstunde für elf Gastronomen gekippt. Sie dürfen wieder länger öffnen, aber keinen Alkohol nach 23 Uhr ausschenken. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte die Entscheidung bestätigt. Mehrere Gastronomen haben auch eine Klage gegen das Alkoholverbot angestrengt. Wann das Verwaltungsgericht darüber entscheidet, ist noch nicht klar.

Müller kündigte am Dienstag an, man werde eine entsprechende Verordnung erarbeiten und eine gesetzliche Grundlage schaffen, um die Sperrstunde abzusichern.

Wegen eines Fehlers bei den neuen Besuchsregeln für Krankenhäuser bessert die Gesundheitsverwaltung nach. Das kündigte Senatorin Kalayci in einem Schreiben an. Darin bittet sie die Kliniken, Besuche von Eltern bei Kindern und Jugendlichen im Vorgriff auf die überarbeitete Verordnung ohne Einschränkung zu ermöglichen. Kalayci appellierte zudem an die Berliner, sich bei der Nachverfolgung von Infektionsketten kooperativ zu zeigen.

Derzeit seien 90 Prozent der Infektionen nicht nachvollziehbar, weil Informationen fehlen oder Betroffene sich der Zusammenarbeit verweigern. In Neukölln ist die Situation nach Angaben des Gesundheitsstadtrates Falko Liecke (CDU) bereits außer Kontrolle geraten. „Wir sind im absoluten Krisenmodus“, sagte er.