Corona in Berlin: 822 Neuinfektionen, Maskenpflicht für belebte Straßen und Märkte

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 22.726 Menschen infiziert. 243 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben . 16.759 Patienten gelten als genesen . 5724 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 93,8.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

8 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci warnt vor zweitem Lockdown

Im Inforadio des Senders RBB hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci erklärt, dass das Infektionsgeschehen in Berlin kaum noch nachzuvollziehen sei. Man könne die Fälle nicht mehr einzelnen Ausbrüchen zuordnen. Deswegen müssten die allgemeinen Corona-Regeln durchgesetzt werden wie reduzierte Kontakte, Maskenpflicht und Abstand halten. Sonst stehe ein Lockdown vor der Tür, so die SPD-Politikerin.

Einen einen zeitlich begrenzten bundesweiten Lockdown lehnt Kalayci jedoch ab. Das hatte der Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn (Linke), vorgeschlagen. Man müsse auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen bedenken. Deshalb müsse unbedingt ein zweiter Lockdown abgewendet werden.

In Berlin gilt ab Samstag eine erweiterte Maskenpflicht - unter anderem auf zehn besonders belebten Straßen. Außerdem dürfen sich privat weniger Menschen in Innenräumen treffen.

7.25 Uhr: Polizeieinsatz wegen Coronahilfen-Betrug in Kreuzberg

Seit dem Morgen findet in Kreuzberg ein Einsatz des Landeskriminalamtes (LKA) statt. Unterstützt werden die Beamten von einer Einsatzhundertschaft der Polizei. Sie setzen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen durch. Insgesamt sind rund 150 Polizisten im Einsatz.

In #Kreuzberg vollstreckt unser #LKA 8 zurzeit mit Unterstützung der 23. EHu & der 1. Technischen Einsatzeinheit mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf #Corona-Subventionsbetrug. Insgesamt sind wir mit rund 150 Kolleg. im Einsatz.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 21, 2020

6 Uhr: Weihnachtsmärkte in Brandenburg unter besonderen Bedingungen

Absperrungen, Einlasskontrollen und Alkoholverbot? Die Weihnachtsmärkte in Brandenburg werden in diesem Jahr anders stattfinden als gewohnt - wenn sie denn überhaupt stattfinden. Viele Städte und Gemeinden haben aus Sorge um die Gesundheit der Besucher die traditionelle Veranstaltung um die Adventszeit abgesagt. Manche überlegen sich Alternativkonzepte.

Potsdam hat sich am Dienstag nach langem Hin und Her dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ an der Brandenburger Straße in der Innenstadt abzusagen. „Mit der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen ist es überhaupt nicht vereinbar, sich durch lange Einkaufsstraßen zu schlängeln, zu denen man keine Eingangsbeschränkungen haben kann“, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow. Derzeit überlege man, ob es eine Alternative an einem anderen Ort geben kann, wo bestimmte Hygienekonzepte umsetzbar seien und man mit Gittern den Einlass von Gästen kontrollieren könne, sagte Brunzlow. Möglich ist demnach auch ein Alkoholverbot.

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam ermutigt Veranstalter und Betreiber von Weihnachtsmärkten und Stadtfesten, ihre Veranstaltungen nicht vorschnell abzusagen. Man wende sich jetzt an zahlreichen Entscheidungsträger in der Region und wolle dazu animieren, gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft passende Lösungen für die Wintersaison zu finden, so IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Die Kammer habe konkrete Vorschläge zusammengefasst, um hygienekonforme Veranstaltungen zu ermöglichen. Dazu gehörten Fördermittel für moderne Raumfiltersysteme und verlängerte Öffnungszeiten.

5.30 Uhr: Ganztagsunterkünfte für Obdachlose vor der Öffnung

Die im Frühjahr wegen der Pandemie eingeführten Obdachlosen-Quartiere könnten bei einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen wieder geöffnet werden. „Sollte es weitere Einschränkungen geben, würden wir die 24/7-Unterkünfte wieder einführen“, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). Darüber habe sie mit Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) gesprochen.

Seit Anfang Oktober haben die ersten Einrichtungen der Kältehilfe wieder geöffnet, in denen obdachlose Menschen etwa im Warmen übernachten können. Die Platzzahl von anfangs 500 soll nach und nach auf 1000 gesteigert werden. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln. Erstmals gezählt wurden in Berlin im Januar rund 2000 Obdachlose.

+++ Dienstag, 20. Oktober +++

20.56 Uhr: Kalayci: Maskenverweigerer müssen mit Bußgeld rechnen

Auch mit der Ausweitung der Maskenpflicht auf belebte Straßen und Märkte in Berlin hält Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) Kontrollen der Behörden für machbar. Sie sagte am Dienstagabend in der Sendung Rbb-Spezial: „Die Ordnungsämter sind sehr stark dabei, zu kontrollieren.“ Maskenverweigerer auf diesen Straßen und Plätzen müssten mit einem Bußgeld rechnen. „Wenn man der Pflicht nicht nachkommt, muss man davon ausgehen, dass man auch erwischt wird“, sagte Kalayci. Sie sprach davon, dass Bußgelder von 50 bis 500 Euro möglich seien.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschloss der Senat am Dienstag eine Maskenpflicht für Wochen- und Weihnachtsmärkte, für zehn besonders belebte Einkaufsstraßen wie Ku'damm und Friedrichstraße, für Shoppingmalls und Warteschlangen. Das soll von diesem Samstag an gelten.

„Der Lockdown steht vor der Tür, es ist nicht mehr weit weg, auch in Berlin“, sagte Kalayci im sender RBB weiter. „Wir müssen jetzt definieren, was ist uns wichtig und worauf können wir verzichten.“ Sie nahm etwa Bezug auf den Schulunterricht, der nach den Herbstferien weitergehen soll. „Bildung ist nun mal wichtig, aber man kann andere Treffen vermeiden.“

20.04 Uhr: Durchschnittlich 34.179,87 Euro Corona-Hilfe für Clubs

66 Anträge von Berliner Clubbetreibenden auf Corona-Hilfe sind eingegangen. Eine detaillierte Auflistung der Clubs geht aus einer schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Georg P. Kössler (Grüne) vom 24. September hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Zu den sieben Clubs, die bereits im ersten Bewilligungsausschuss am 17. September eine Zusage bekommen haben, gehören demnach die Kater Club GmbH, die about blank eG und die Hafenbar Berlin GmbH, der zweite Bewilligungsausschuss vom 5. Oktober kam weiteren zwölf Clubs, Konzertvenues sowie clubkulturellen Festivals beziehungsweise Reihen zugute, darunter die Junction Bar, die Mensch Meier GmbH und die Javid und Ücel GbR, Betreiber des Beate Uwe. Alle weiteren Anträge wurden und werden in den Bewilligungsausschüssen am 19. und 26. Oktober entschieden.

In beiden Bewilligungsausschüssen wurden durchschnittlich 31.572,94 Euro gezahlt, nur an Clubs durchschnittlich 34.179,87 Euro. Zwischen beantragtem und bewilligtem Betrag gab es durchschnittlich eine Differenz in Höhe von 4.831,19 Euro. Mehr dazu lesen Sie HIER.

19.34 Uhr: Hochschulen setzen wegen Coronakrise wieder auf digitale Lehre

Als Folge des Anstiegs der Corona-Infektionen müssen Studierende an Berliner Hochschulen jetzt wieder auf digitale Lehrangebote setzen. Im Wintersemester soll ein Studium vor Ort mit sogenannten Präsenzveranstaltungen die Ausnahme sein. Die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Hochschulen und die Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung - teilten am Dienstag mit, der Anteil digitaler Lehre werde im Wintersemester wieder erhöht, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Noch im September war es der Plan, dass Studentinnen und Studenten trotz der Corona-Pandemie möglichst viel vor Ort an den Hochschulen sein können. Der Senat beschloss am Dienstag verschärfte Auflagen wegen der gestiegenen Infektionszahlen.

16.54 Uhr: Berliner Senat will Sperrstunde gerichtsfest machen

Nach einer ersten juristischen Niederlage will der Berliner Senat die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängte Sperrstunde gerichtsfest machen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung an. Geplant seien eine Verordnung und eine Gesetzesänderung, um bei der nächtlichen Sperrstunde nebst Ausschankverbot für Alkohol sowohl für die Gastronomie als auch für Spätverkaufsstellen „nachzuschärfen“.

Die Sperrstunde für Gastronomie und Handel gilt seit 10. Oktober in der Zeit von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Alle Gastronomiebetriebe sowie fast alle Geschäfte müssen dann schließen. Die Sperrstunde könnte allerdings noch juristisch gekippt werden. Denn das Verwaltungsgericht Berlin hatte am vergangenen Freitag entschieden, dass sie einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalte. Zumindest die elf Wirte, die das Gericht angerufen hatten, müssen sie nun nicht mehr einhalten. Der Senat legte Beschwerde ein. Wann das Oberverwaltungsgericht darüber entscheidet, ist noch offen.

16.37 Uhr: Müller sieht wegen Corona „besorgniserregende Situation“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat den Anstieg der Corona-Infektionen als „besorgniserregende Situation“ bezeichnet. „Jenseits eines Lockdowns hat die Politik nicht mehr viele Möglichkeiten, Maßnahmen zu beschließen, die genau das verhindern“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Jetzt bestehe wohl die letzte Chance, „uns die erkämpften Freiheiten der letzten Monate zu bewahren“, fügte er mit Blick auf Senatsbeschlüsse zur Ausweitung der Maskenpflicht und der Kontaktbeschränkungen hinzu. Es komme nun auf die Disziplin jedes einzelnen an, die Regeln umzusetzen. „Wenn wir es nicht schaffen, die Infektionszahlen zu bremsen, wird es weitere Einschränkungen geben müssen.“ Müller hielt die Corona-Grafikseite der Berliner Morgenpost während der Pressekonferenz hoch, um die Dringlichkeit der Situation zu verdeutlichen.

Lesen Sie auch: Partys, Märkte, Einkaufstraßen - Berlins neue Corona-Regeln

15.59 Uhr: 822 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 93,8, R-Wert auf Gelb

In Berlin haben sich 822 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Das ist der höchste registrierte Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Zuletzt galt ein Plus von 706 Fällen am 13. Oktober als bislang höchster Tageswert bei den Neuinfektionen.

Zwei weitere Menschen sind mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesopfer steigt auf 243. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 22.726 Menschen mit Sars-Cov-II infiziert, 16.759 gelten als genesen. Momentan infiziert sind damit in Berlin 5724 Menschen.

Fallzahlen und Inzidenzen nach Bezirken

Foto: Gesundheitsverwaltung

Die meisten Neuzugänge vermeldet Mitte (+217), gefolgt von Neukölln (+183) und Tempelhof-Schöneberg (+109). Die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen steigt auf 93,8, die entsprechende Corona-Ampel steht auf Rot. Der R-Wert liegt bei 1,11, die Ampel steht auf Gelb. Der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Intensivbetten beträgt 6,4 Prozent, die Ampel steht auf Grün.

Die Inzidenz für jeden Bezirk finden Sie hier.

15.42 Uhr: Berlin führt Maskenpflicht für belebte Straßen und Märkte ein

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen die Menschen in Berlin verstärkt eine Maske tragen. Der Senat beschloss am Dienstag eine Maskenpflicht für Bereiche, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht einzuhalten sei. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Senatspressekonferenz an. Das betrifft Wochenmärkte, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte, besonders belebte Einkaufsstraßen, Shoppingmalls und Warteschlangen. Konkret sind folgende Straßen betroffen: Tauentzien, Wilmersdorfer Straße, Kurfürstendamm, Altstadt Spandau, Schloßstraße, Bergmannstraße, Friedrichstraße, Karl-Marx-Straße, Bölschestraße und Alte Schönhauser Straße.

Zunächst hatten sich die Senatsmitglieder lediglich auf eine dringende Empfehlung verständigt: Jede Person sei „angehalten“, dort Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht einzuhalten sei. Im Verlauf der Sitzung sei hier jedoch noch einmal nachjustiert worden, hieß es.

"Wir haben gemerkt, dass es auf den Märkten immer sehr voll ist", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Anschluss Deshalb habe man die Maskenpflicht ausgeweitet, auch auf die belebten Straßen. Zudem gelte die Empfehlung, immer dort, wo es eng werde, eine Maske zu tragen.

Auch die Regeln für private Feiern werden weiter verschärft. Draußen dürfen sich statt 50 nur noch 25 Menschen treffen, in privaten Bereichen gelte jetzt die allgemeine Regel eigener Haushalt plus fünf Personen oder zwei Haushalte, so Kalayci weiter.

Zur Sperrstunde sagte Müller, dass diese bis auf die vier klagenden Wirte weiter gelte. Man wolle sie jetzt absichern durch eine Verordnung und eine gesetzliche Grundlage.

"Ich möchte einen Lockdown verhindern", sagte Müller zum Vorschlag des Pankower Bürgermeisters für einen temporären Lockdown.

15.29 Uhr: Stübgen: Verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung

Zur Durchsetzung und Einhaltung der ausgeweiteten Corona-Beschränkungen in Brandenburg hat Innenminister Michael Stübgen (CDU) verstärkte Kontrollen angekündigt. Sie sollen Anfang November beginnen. Die Polizei unterstütze die Gesundheitsämter und Ordnungsämter dabei, wann immer es gehe, sagte Stübgen am Dienstag in Potsdam. Zudem werden Polizisten gemeinsam mit den Landkreisen an bestimmten Tagen Schwerpunktkontrollen durchführen - auch, um ein klares Signal zu geben, dass die Verordnung „kein Spaß“ sei, sondern dass es darum gehe, einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Auch die Bundespolizei wird Stübgen zufolge vermehrt bei der Kontrolle der Maskenpflicht unterstützen. Die Frage nach einer zweiten Corona-Welle stelle sich längst nicht mehr, es gehe nur noch um das Ausmaß und ob das Schlimmste abgewendet werden könne, warnte der Minister. „Brandenburg ist gut durch die erste Infektionswelle gekommen. Mit Vernunft und Disziplin schaffen wir das auch ein zweites Mal.“

15.16 Uhr: Sechs Alba-Spieler mit Corona infiziert

Nachdem sich ein Spieler der Basketballer von Alba Berlin mit dem Coronavirus infiziert hatte, sind nun fünf weitere Mannschaftsmitglieder positiv getestet worden. "Alle sechs wurden isoliert und stehen unter kontinuierlicher medizinischer Beobachtung", teilte der Club mit. Die Fälle seien der zuständigen Gesundheitsbehörde gemeldet worden, die nun über die weitere Vorgehensweise entscheide. Alle Spieler, die mit auf der Reise zum Auswärtsspiel nach Moskau waren, befinden sich in Quarantäne. Das für Donnerstagabend geplante Euroleague-Heimspiel gegen TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz wurde von der Euroleague abgesagt.

15.06 Uhr: Brandenburg beschließt Alkoholverbot und Begrenzung von Feiern

In Brandenburg gelten in Regionen mit hohen Infektionszahlen künftig schärfere Begrenzungen für private Feiern und ein nächtliches Ausschankverbot. Dies kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam an.

Gestrichen wurde vom Kabinett in der Umgangsverordnung allerdings das umstrittene Beherbergungsverbot für Menschen aus deutschen Risikogebieten in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen. Dies hatte Nonnemacher bereits angekündigt, nachdem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg dieses Verbot am vergangenen Freitag gekippt hatte.

Beschlossen wurde vom Kabinett, dass ab 35 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten nur bis zu 25 statt derzeit 50 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 statt 25 Menschen zuhause privat feiern dürfen. Für Kneipen, Restaurants und Gaststätten gilt ein Ausschankverbot für Alkohol von 23 Uhr bis 6 Uhr. Dies würde bislang die Landkreise Oder-Spree, Prignitz und Spree-Neiße sowie die Städte Potsdam und Frankfurt (Oder) betreffen, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über den kritischen Wert von 35 gestiegen ist.

Cottbus ist mit einer sogenannten 7-Tage-Inzidenz von 87,3 bereits Corona-Risikogebiet. Ab einem Wert von 50 dürfen sich in den betroffenen Regionen nach den Beschlüssen nur noch bis zu zehn Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Für Feiern sollen die Obergrenzen auf zehn Menschen in öffentlichen Räumen und zehn von bis zu zwei Haushalten in Privaträumen sinken. Auf belebten öffentlichen Plätzen und in Einkaufszentren können Kommunen eine Maskenpflicht erlassen. Und auch dort gilt das nächtliche Ausschankverbot.

Ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen dürfen an Veranstaltungen in Außenbereichen nur noch zeitgleich 250 Menschen teilnehmen, in Räumen nur noch 150. Ab dem Wert 50 sind nur noch 150 Gäste zeitgleich draußen oder 100 in Innenbereichen zulässig.

14.57 Uhr: Derzeit 100 Infektionen in Berliner Pflegeheimen bekannt

In Berliner Seniorenheimen ist derzeit bei 47 Bewohnern und 53 Mitarbeitern eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Betroffen sind nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag 34 Pflegeeinrichtungen. Seit Ende März wurden demnach Infektionen bei insgesamt 368 Bewohnern und 227 Mitarbeitern gemeldet.

Das Pflegeheim in Tempelhof-Schöneberg, das Mitte September geschlossen werden musste, ist inzwischen wieder in Betrieb. Die Bewohner seien seit dem 8. Oktober schrittweise wieder in das Haus zurückgekehrt, hieß es. Das Heim war nach Infektionen bei Bewohnern und Pflegern vorübergehend geschlossen worden, weil die Betreuung nicht mehr gewährleistet werden konnte.

14.55 Uhr: Berliner Clubverband - Maskenpflicht wäre eine Zwischenlösung

Der Dachverband der Berliner Clubs hält die derzeit diskutierte Maskenpflicht beim Tanzen für eine Zwischenlösung, sofern der Raum ausreichend belüftet wird. „Da aber Abstandsregeln schwer einzuhalten sind, erhoffen wir uns einen zusätzlichen Schutz durch Schnelltests“, erklärte der Sprecher der Clubcommission, Lutz Leichsenring, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Wir arbeiten aktuell daran, Testbereiche in Nachtleben-Hotspots einzurichten.“ Die Berliner Clubs sind seit Monaten in der Corona-Zwangspause und kämpfen ums Überleben, sie sehen sich zu Unrecht in der Rolle des Sündenbocks in der Pandemie. Manche haben ihre Außenflächen geöffnet.

In den Berliner Clubs wurde seit den Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen im Juli ein Ausbruch mit acht Virus-Fällen bekannt. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor. Die Berliner Grünen sehen die Clubs vor diesem Hintergrund zu Unrecht als Verantwortliche für die steigenden Infektionszahlen abgestempelt.

14.39 Uhr: Steglitz-Zehlendorf wird weiter Kontaktpersonen nachverfolgen

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf wird die Kontaktpersonennachverfolgung nicht einstellen. „Das ist nach wie vor das wichtigste Mittel der Eindämmung“, sagt Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Auch in Steglitz-Zehlendorf sei die Lage sehr angespannt. „Wir sind zwar bezüglich der Neuinfektionen weit von Neukölln entfernt“, so die Stadträtin. Dennoch seien die Nachverfolgungen weitaus umfangreicher als im Frühjahr und würden viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Die Beschäftigten seien sehr belastet. „Wir sind beständig dabei, Verstärkung zu organisieren, aber die Einarbeitung nimmt dann wieder Ressourcen in Anspruch, die anderswo fehlen“, erläutert Carolina Böhm.

13.49 Uhr: Bezirk Mitte kündigt Strategiewechsel an

Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) kündigt einen Wechsel der Corona-Strategie in Mitte an, sollte die vom Senat verhängte Sperrstunde keine Wirkung zeigen. „Wer jetzt noch feiert, handelt vollkommen unverantwortlich gegenüber der Gesellschaft“, sagt Gothe der Berliner Morgenpost.

Die Situation im Bezirk sei „extrem angespannt“. Eine Kontaktnachverfolgung sei kaum noch möglich und die unsichtbare Verbreitung des Coronavirus werde immer größer. Sollte die Zahl der Infizierten in der kommenden Woche nicht abflachen, könne man sich künftig nur noch auf Risikogruppen und das Personal an Krankenhäusern und Schulen konzentrieren.

13.20 Uhr: Berliner Senat verständigt sich auf Masken-Empfehlung

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen die Menschen in Berlin auch im öffentlichen Raum verstärkt eine Maske tragen. Der Senat verständigte sich am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende dringende Empfehlung. Jede Person sei „angehalten“, dort Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht einzuhalten sei, hieß es.

Das betreffe etwa Märkte, Einkaufsstraßen oder Warteschlangen. In überdachten Shoppingmalls soll die Maskenpflicht, die schon länger für Geschäfte gilt, auf die Gänge ausgeweitet werden. Verpflichtend soll die Maske hingegen in überdachten Shoppingmalls werden. Was schon länger für Geschäfte gilt, wird nun also auf die Gänge ausgeweitet.

13.08 Uhr: Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Limit

Die zahlreichen Meldungen von Corona-Fällen bringt das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf zur Zeit „an den Rand der Kapazitäten“, wie Arne Herz (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, mitteilt. „Wir haben trotz der Unterstützung der Bundeswehr sowie weiterer zusätzlicher Kräfte eine zeitliche Verzögerung bei der Information und Kontaktaufnahme der positiv getesteten Fälle“, so Herz. Die Kontaktaufnahme und damit die Nachverfolgung der Infektionsketten finde dennoch statt.

Tagesaktuell könnten Betroffene jedoch nicht mehr informiert werden. Die Laborkapazitäten für die Testung von Corona-Fällen sind ausgelastet, das Amt wartet laut Herz „zwei bis drei Tage“ auf die Befunde. Das sorge für eine längere Wartezeit bei Betroffenen, „ohne dass dies der Arbeit der Gesundheitsämter geschuldet ist".

Über die Frage, ob im Kampf gegen das Coronavirus auch Kontaktbeschränkungen verschärft werden sollen, beriet der Senat am Nachmittag zunächst noch. Eine für 13 Uhr geplante Pressekonferenz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Seit kurzem gilt bereits, dass sich zwischen 23 und 6 Uhr nur noch maximal fünf Menschen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten dürfen - oder Angehörige zweier Haushalte. Ob diese Regelung oder eine ähnliche künftig auch tagsüber gelten soll, war noch offen.

Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes greift bisher neben Geschäften bereits in Bussen und Bahnen, in Büros, in Gaststätten abseits des Tisches oder in Schulen - hier allerdings nur außerhalb des Unterrichts und auch nicht auf dem Pausenhof.

13.04: Pankows Bürgermeister fordert temporären Lockdown

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) schlägt eine neue Maßnahme vor, um die Spirale aus steigenden Corona-Fallzahlen und Überforderung zu durchbrechen: einen gezielten Lockdown im November. Es gehe darum, das öffentliche Leben „prophylaktisch, gezielt und zeitlich klar begrenzt“ herunterzufahren, um die Infektionszahlen einzudämmen, sagt Benn. „Solange ein Lockdown als Katastrophe und Drohkulisse anstatt als Instrument markiert wird, kommen wir um einen ungeplanten langen wohl kaum herum“, schreibt Benn bei Twitter. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.57 Uhr: Opposition fordert Beteiligung des Landtags

Die Oppositionsfraktionen Linke und Freie Wähler fordern eine Beteiligung des Brandenburger Landtags bei künftigen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Jede Änderung der Corona-Regeln ist bislang ohne parlamentarische Beteiligung vollzogen worden - das ist verfassungsrechtlich bedenklich“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Thomas Domres. Seine Fraktion habe bereits ein entsprechendes Beteiligungsgesetz zum Infektionsschutz im Hauptausschuss eingebracht. „In der Anhörung hielten alle Experten reine Kabinettsbeschlüsse für bedenklich“, sagte Domres.

Auch die Freien Wähler fordern die Beteiligung des Parlaments. Fraktionschef Péter Vida verwies auf das Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten im Inland, das vergangenen Freitag vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gekippt wurde. „Wenn bei so schwerwiegenden Grundrechtseingriffen Fehler gemacht werden, muss man Instrumente schaffen, um diesen vorzubeugen“, betonte er. Dafür sei eine notwendige Zustimmung des Gesundheitsausschusses im Landtag geeignet, um Entscheidungen auf eine breitere Grundlage zu stellen.

12.31 Uhr: Mitte ermöglicht Gastwirten Heizstrahler

Nach einigen anderen Berliner Bezirken erlaubt nun auch Mitte seinen Gastwirten, im Herbst und Winter Heizanlagen in Außenbereichen aufzustellen. Bis 31. März 2021 werde der Einsatz von möglichst umweltverträglichen Wärmequellen und Heizflächenstrahlern geduldet, teilte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) mit. Das gelte jedoch nicht für gasbetriebene Heizpilze. Erlaubt wird Gastwirten demnach auch, genehmigte Flächen für die Außengastronomie zu befestigen und etwa Pavillons aufzustellen. Die Behörden bezeichnen das als „Einhausung“.

Lesen Sie auch: Hilfe für Kneipen: Bezirk erlaubt ab sofort Heizstrahler

Eigentlich gelten Außenheizanlagen, vor allem Heizpilze, als extrem schädlich für die Umwelt und sind in einigen Berliner Bezirken eigentlich verboten. Gastronomen, deren Existenz wegen der Corona-Krise bedroht ist, versprechen sich davon, zumindest das aktuelle Umsatzniveau auch in der kalten Jahreszeit zu halten. Gäste, die wegen Ansteckungsgefahren ungern im Lokal sitzen wollen, könnten dann draußen sitzen - so die Idee. Unter anderen haben Neukölln und Reinickendorf bereits ähnliche Regelungen getroffen wie nun Mitte.

12.13 Uhr: Familiensportfest findet dieses Jahr digital statt

Das traditionelle Berliner Familiensportfest findet in diesem Jahr digital statt. Nachdem die vom Landessportbund organisierte Veranstaltung, die als Schaufenster des Breiten- und Freizeitsports in der Hauptstadt gilt, in den Sommerferien wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, gibt es jetzt eine neue Form als einstündiges Sport-Magazin. Verschiedene Sportarten und Angebote der Vereine sollen dabei vorgestellt werden, um die Lust am Mitmachen zu wecken. Im Olympiapark waren in den vergangenen Jahren stets Zehntausende Sport-Interessierte live dabei. Das digitale Familiensportfest findet am kommenden Sonntag (17 bis 18 Uhr) statt und kann auf der Facebook-Seite des LSB Berlin verfolgt werden.

11.40 Uhr: 74 neue Fälle in Brandenburg

In Brandenburg sind innerhalb eines Tages wieder mehr neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Von Montag auf Dienstag seien 74 neue Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Von Sonntag auf Montag seien es 58 neue Fälle gewesen. Derzeit werden 88 Patienten wegen Covid-19 im Krankenhaus (+12) behandelt, sieben werden intensivmedizinisch beatmet. 1126 Personen seien aktiv erkrankt (+19), hieß es. 182 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Infektion: zwei mehr als am Montag gemeldet.

Hotspot bei der Zahl der Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100. 000 Einwohner bleibt Cottbus mit einem Wert von 87,3. Die Stadt gilt seit Donnerstag als Risikogebiet. In Frankfurt (Oder) wurde ein Wert von 43,3 ermittelt und in Potsdam 38,3. Auch in den Landkreisen Oder-Spree (49,2) und Spree-Neiße (46,6) ist die Zahl der Ansteckungen in diesem Zeitraum hoch.

7.50 Uhr: Berliner Band Die Ärzte sorgt sich um die Kulturszene

Die Berliner Punkband Die Ärzte sorgt sich um die Zukunft der Kulturszene in der Coronakrise. Veränderungen seien schwer abzusehen und eine Frage der Zeit. „Wenn das noch zwei Jahre geht, wird es keine Clubs mehr geben“, sagte Gitarrist Farin Urlaub der Deutschen Presse-Agentur vor Veröffentlichung des neuen Albums „Hell“ (VÖ 23.10.). „Dann wüsste ich nicht, wo der Nachwuchs herkommen soll. Auf welcher Bühne soll der dann groß werden?“

Die Ärzte hatten bereits mit einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben. „Eine Welt ohne Kultur, in der möchte ich nicht leben müssen“, sagte Farin nun.

6 Uhr: Berliner Amtsärzte fordern Strategiewechsel bei Pandemie-Bekämpfung

Der Amtsarzt des Bezirks Reinickendorf, Patrick Larscheid, plädiert für ein anders Vorgehen in der Pandemie angesichts steigender Corona-Neuinfektionen. Er fordert, sich bei der Nachverfolgung der Infektionsketten mehr auf die Risiko-Gruppen zu konzentrieren, z.B. in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Angesichts von Infektionszahlen, die "man noch vor Wochen für utopisch" gehalten habe, müsse man sich nun umorientieren, sagte Larscheid dem Sender RBB. Man könne nicht mehr jede einzelne Infektion zurückverfolgen. Schulen, Kitas, Geschäfte und Restaurants müssten offen bleiben.

5.30 Uhr: Senat berät über Vorgehen in Corona-Krise - neue Beschränkungen?

Der Berliner Senat berät am Dienstag (13 Uhr) angesichts steigender Infektionszahlen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Diskutiert wird nach Angaben aus Senatskreisen über die Frage, ob eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen nötig ist. Auch um eine Maskenpflicht wird es gehen: Die könnte dem Vernehmen nach künftig für Wochenmärkte oder für Shoppingmeilen gelten, in denen Abstandsregeln kaum einzuhalten sind. Bisher müssen die Menschen etwa in Bus und Bahn, in Geschäften oder in Büros einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

+++ Montag, 19. Oktober 2020 +++

19.49 Uhr: BER-Eröffnungsgala abgesagt

Die für den 30. Oktober angesetzte BER-Eröffnungsgala des Schönefelder Gewerbevereins ist wegen der steigenden Infektionszahlen abgesagt worden. Das berichtet die BZ. In einer 7000 Quadratmeter großen Messe-Halle des Flughafens sollte mit 750 Gästen gefeiert werden. „Wegen des unabwägbaren Infektionsrisikos haben wir die Gala auf unbestimmte Zeit verschoben“, sagte Vize-Vereinschef Michael Wuscher der Zeitung.

19.28 Uhr: Brandenburger Kabinett entscheidet über schärfere Corona-Regeln

Angesichts steigender Infektionszahlen entscheidet die Brandenburger Landesregierung am Dienstag über Verschärfungen bei den Corona-Beschränkungen. Wie in der vergangenen Woche bei der Konferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verabredet, sollen private Feiern deutlich eingeschränkt werden. Gestrichen werden soll dagegen das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. Dieses Verbot war vergangenen Freitag vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden.

Geplant ist, dass ab 35 neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche in diesen Landkreisen und Großstädten nur bis zu 25 statt derzeit 50 Menschen in öffentlichen Räumen und 15 statt 25 Menschen zuhause privat feiern dürfen. Dies würde bislang die Landkreise Elbe-Elster, Oder-Spree, Prignitz, Spree-Neiße, Teltow-Fläming sowie die Stadt Frankfurt (Oder) betreffen, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über den kritischen Wert von 35 gestiegen ist.

Cottbus ist mit einer Inzidenz von 87,3 das erste Corona-Risikogebiet in Brandenburg. Ab einem Wert von 50 sollen sich nach dem erwarteten Kabinettsentscheid nur noch bis zu zehn Menschen in der Öffentlichkeit treffen können, ab 23.00 Uhr soll für Lokale eine Sperrstunde gelten. Für Feiern sollen die Obergrenzen auf zehn Menschen in öffentlichen Räumen und zehn von zwei Haushalten in Privaträumen sinken.

19.11 Uhr: Corona-Fälle nehmen auch in Berliner Kitas zu

Am Montag, so die Zahlen aus der Senatsverwaltung für Bildung, seien berlinweit 27 Kitas aufgrund von Corona-Fällen geschlossen gewesen, dazu noch 33 weitere Kitagruppen. Noch am Freitag waren sogar 33 Kitas geschlossen, dazu noch 35 Gruppen. Bei mehr als 2700 Kitas in der Stadt ist das nur ein marginaler Wert. Rechnet man geschlossene Kitas und Kitagruppen zusammen, ergibt das knapp 2,5 Prozent. Allerdings ist die Frage, ob alle Fälle darin erfasst sind. Denn für viele Kitaleitungen ist es anfangs schwierig, Ansprechpartner beim Gesundheitsamt zu finden. Mehr dazu lesen Sie HIER.

16.48 Uhr: Teilöffnung des ICC gefordert

Die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linken, Katalin Gennburg, hat gefordert, dass das stillgelegte Kongresszentrum ICC in der Corona-Krise teilweise für die Kunst und Kultur geöffnet werden soll. Das berichtet der RBB. Gennburg stellte demnach auch eine parlamentarische Anfrage an den Senat. Dieser schließt aber eine Teilöffnung aus und begründet es damit, dass seit der Stilllegung im Mai 2014 die baurechtliche Betriebsgenehmigung ruht. Mehr dazu lesen Sie HIER.

16.04 Uhr: 476 Neuinfektionen in Berlin - Inzidenz bei 89,2

In Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 241. 476 neue Infektionen wurden bestätigt, 302 waren es gestern. 5245 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5084 waren es gestern. 16.418 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 67, ein Patient mehr als gestern. Insgesamt liegen 296 Menschen in Krankenhäusern, zwölf Personen mehr als gestern gemeldet. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,20 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 89,2 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Foto: Lageso

Inzidenzen der letzten 7 Tage

Foto: Lageso

15.20 Uhr: Venus findet dieses Jahr virtuell statt

Die Erotikmesse Venus findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie virtuell statt. Vom 22. bis 25. Oktober können Fans auf einer virtuellen Messeplattform vorbeischauen. Die Idee zu dem Alternativ-Event sei früh entstanden. Versprochen werden Shows und Chats. 2021 soll die Venus Berlin dann wieder in den Messehallen stattfinden. Sie feiert dann 25-jähriges Bestehen.

Eröffneten die virtuelle Venus in Berlin: Micaela Schäfer, Hanna Secret, Fiona Fuchs und Schnuggie91.

Foto: Tobias Dörer für VENUS Berlin

15.08 Uhr: Experten - Gefahr der Überschuldung wächst

Führende Wirtschaftsvertreter in Brandenburg warnen vor einer Überschuldung mittelständischer Unternehmen in der Corona-Pandemie. In einem Positionspapier wandte sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) deshalb an die zuständigen Ministerien. Der Mittelstand benötige Unterstützung bei der Stärkung seines Eigenkapitals, forderte der Cottbuser IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle für die Landesarbeitsgemeinschaft am Montag. Bei etwa jedem zweiten Unternehmen in Deutschland habe die Pandemie zu einem Rückgang beim Eigenkapital geführt, da Umsatzeinbrüche mit frischem Geld hätten ausgeglichen werden müssen.

In dem Positionspapier an das Wirtschafts- und Finanzministerium hieß es, die aufgesetzten eigenkapitalverstärkenden Programme böten nur Lösungen für eine begrenzte Zahl an Betrieben. Bisher gesunden Betrieben drohe weiter die Überschuldung. Als Gegenmaßnahme forderten die Wirtschaftsvertreter unter anderem eine bessere steuerliche Berücksichtigung von Verlusten. Der Verlustrücktrag sollte auf mindestens drei bis fünf Jahre ausgeweitet und die Grenze auf mindestens zehn Millionen Euro angehoben werden, hieß es.

15.07 Uhr: Zoll findet Schutzmaske aus Krokodilleder

Der Zoll hat in Speyer eine Schutzmaske aus Krokodilleder in einem Päckchen auf dem Weg nach Berlin entdeckt. Die Sendung aus den USA sei bei der internationalen Frachtstation in Speyer angekommen und an einen Empfänger in der Hauptstadt adressiert gewesen, teilte der Zoll am Montag mit. Beamte hätten die Ledermaske bei einem routinemäßigen Check im September gefunden.

Diese Maske aus Krokodilleder beschlagnahmte der Zoll.

Foto: Zoll

Laut Zoll sind Krokodile durch den internationalen Handel bedroht und werden durch das Washingtoner Artenschutzabkommen besonders geschützt. Der Handel mit Krokodil-Produkten ist daher nur mit Genehmigung möglich. Eine Einfuhrgenehmigung habe der Empfänger jedoch nicht vorlegen können, sagte eine Behördensprecherin. Ob dem Berliner nun rechtliche Konsequenzen drohen, war zunächst offen. Das entscheide das Bundesamt für Naturschutz.

11.51 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Brandenburg gemeldet

In Brandenburg sind innerhalb eines Tages weniger neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Von Sonntag zu Montag berichtete das Gesundheitsministerium von 58 neuen Fällen. Einen Tag zuvor es noch 113 neue Infektionen, am Samstag wurden 136 Ansteckungen registriert. Aktuell werden 76 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, sechs davon werden intensivmedizinisch beatmet. Die Zahl der aktiv Erkrankten stieg um 29 auf 1207.

Damit haben sich seit März 5687 Menschen im Land mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt bei 180. 4300 Menschen gelten als genesen - 29 mehr als einen Tag zuvor.

Allein aus Potsdam wurden elf neue Ansteckungen gemeldet. Die Landeshauptstadt bleibt mit insgesamt 850 Coronavirus-Infektionen landesweit ein Schwerpunkt. Dahinter folgt der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit insgesamt 757 Fällen, davon 13 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages. Der Landkreis Oder-Spree meldete 12 neue Fälle, dort stieg die Zahl der Infizierten auf 378.

Hotspot bei der Zahl der Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bleibt mit einem Wert von 87,3 Cottbus. Die Stadt gilt seit Donnerstag als Risikogebiet. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums liegt die kritische Schwelle bei 50 innerhalb von sieben Tagen. Auch in den Landkreisen Oder-Spree (46,4) und Spree-Neiße (44,0) ist die Zahl der Ansteckungen in diesem Zeitraum hoch. Landesweit beträgt der Wert 32.

11.17 Uhr: Woidke - Aufhebung des Beherbergungsverbots falsch

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die gerichtliche Aufhebung des Beherbergungsverbotes für Gäste aus Corona-Risikogebieten im Land als falsches Signal bezeichnet. Deutschland stehe am Beginn eines exponentiellen Wachstums, betonte Woidke im ARD-Morgenmagazin. Sein Land habe diese Regelung bereits im Juni eingeführt. Das Beherbergungsverbot sei nach einer Ministerpräsidentenkonferenz im Mai beschlossen worden, in einer Zeit der allgemeinen Lockerungen. Dies sei vorsorglich geschehen, um Risiken einer Ansteckung ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen unter 100 000 Menschen binnen sieben Tagen zu vermeiden. Es sei bedauerlich, wenn jetzt so diskutiert werde, als wäre das erst vor drei Tagen eingeführt worden.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Freitag zwei Eilanträgen eines Hotels und einer Vermieterin von Ferienwohnungen gegen das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten stattgegeben

11.08 Uhr: Union plant Mitgliederversammlung erst 2021

Der 1. FC Union wird seine nächste ordentliche Mitgliederversammlung in das kommende Jahr verschieben. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag mit. Aufgrund der derzeitigen corona-bedingten Einschränkungen für Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sei eine Präsenzveranstaltung im satzungsgemäß vorgesehenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 nicht umsetzbar, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Der persönliche und direkte Austausch mit den Mitgliedern ist für Union ein wichtiger Aspekt. Erst wenn eine Präsenzveranstaltung aufgrund der pandemischen Lage auch innerhalb der ersten drei Monate des neuen Jahres nicht absehbar sein sollte, werde man über eine alternative Form entscheiden, übermittelte der Club.

10 Uhr: Bezirk Lichtenberg setzt Soldaten im Gesundheitsamt ein

Um die coronabedingten Mehraufgaben im Lichtenberger Gesundheitsamt zu bewältigen, hatte sich das Bezirksamt entschieden, aktuell bis zu 12 Unterstützungskräfte der Bundeswehr einzusetzen. Diese stehen zunächst bis zum 2. November 2020 zur Verfügung und würden dann durch andere Soldatinnen und Soldaten ersetzt, teilte das Bezirksamt am Montag mit. Zudem soll das Ordnungsamt die Polizei verstärkt dabei unterstützen, die Einhaltung der Sperrstunde zu kontrollieren. Die Dienstzeiten des Außendienstes würden deshalb bis 2 Uhr nachts ausgeweitet.

8.50 Uhr: Senat erarbeitet Hygienekonzept für Weihnachtsmärkte

Trotz steigender Infektionszahlen und einer geplanten Verschärfung der Corona-Einschränkungen will Berlin auch in diesem Jahr Weihnachtsmärkte in der Stadt ermöglichen. Dazu erarbeitet der Senat derzeit ein Konzept, das am Dienstag zusammen mit der neuen Infektionsschutzverordnung beschlossen werden soll. Das Konzept sieht enge Vorgaben für die Durchführung von Weihnachtsmärkten vor. So sollen „ortsangemessene Personenobergrenzen“ festgelegt werden und eine Mund-Nasenschutzpflicht bestehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Sonntag, 18. Oktober 2020 +++

20.49 Uhr: Nach Barbesuch: Union-Sportchef rügt und verteidigt Max Kruse

Union Berlins Sportdirektor Oliver Ruhnert hat Max Kruse für dessen Ausflug in eine Bar gerügt. Der 32 Jahre alte Stürmer habe aber gegen keinerlei gesetzliche Vorgaben verstoßen. „Wir wollen diese Aktionen nicht, wir finden sie auch falsch“, sagte Ruhnert mit Blick auf das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga. Kruse hatte unter der Woche bei Instagram die Einladung in eine Berliner Bar veröffentlicht, am Sonntag stand er in der Startelf.

„Er hat sich mit vier Leuten an einen Tisch gesetzt und sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bewegt“, sagte Ruhnert. „Er hat sich so bewegt, wie sich jeder Normalbürger bewegen darf.“ Im Rahmen der Berliner Corona-Verordnung habe sich Kruse „korrekt verhalten“.

Das DFL-Konzept ist in vielen Punkten strikter als die gesetzlichen Corona-Verordnungen der Bundesländer. Es empfiehlt selbst bei niedriger Pandemie-Stufe „reduzierte Kontakte zur Nachbarschaft oder zur Öffentlichkeit“ sowie „möglichst im Haus/in der Wohnung“ zu bleiben. „Es war nicht das Cleverste von Max, das weiß er selbst“, sagte Abwehrspieler Marvin Friedrich. In der Mannschaft sei das vor dem Schalke-Spiel aber kein großes Thema gewesen.

20.40 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci schließt generelle Maskenpflicht nicht aus

Angesichts der weiter steigenden Corona-Neuinfektionen in Berlin hält Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci eine generelle Maskenpflicht für möglich. Das sagte die SPD-Politikerin in der RBB-Abendschau. Wo Abstände im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden können, sei eine Maskenpflicht auch im Freien sinnvoll, so Kalyci.

Die Gesundheitssenatorin appellierte an die Berliner, sich vorsichtig zu verhalten und die Hygieneregeln einzuhalten. Außerdem sollte auf größere Veranstaltungen und Partys verzichtet werden. Am Dienstag berät der Senat über weitere Corona-Maßnahmen.

17 Uhr: 5084 aktuelle Corona-Fälle in Berlin - zwei Todesfälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin steigt nach wie vor. Das geht aus dem neuen Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervor. Zwei weitere Menschen starben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 241.

302 neue Infektionen wurden bestätigt, 363 waren es gestern. 5084 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 4993 waren es gestern. 16.104 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 66, fünf Patienten mehr als gestern. Insgesamt liegen 284 Menschen in Krankenhäusern, zwei Personen mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,19 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen steht mit 86,9 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

15.06 Uhr: 113 neue Corona-Infektionen in Brandenburg - Cottbus weiter Hotspot

113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Brandenburg registriert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Am Vortag waren es noch 136 Fälle gewesen und am Freitag 153. Insgesamt wurden seit März in Brandenburg 5629 bestätigte Infektionen gemeldet.

Hotspot bleibt nach wie vor die Stadt Cottbus, die seit Donnerstag als Risikogebiet gilt. Nach Angaben von Stadtsprecher Jan Gloßmann vom Sonntag wurden zehn neue Infektionen gemeldet. Aktuell seien labordiagnostisch bestätigt 129 Menschen infiziert, teilte er mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Fälle binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - liege aktuell bei 92, hieß es.

Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums liegt die kritische Schwelle bei 50 innerhalb von sieben Tagen. Kritisch sehe es in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße mit 42,5 und 42,2 Fällen aus. Die wenigsten gibt es im Landkreis Uckermark mit 6,7 Betroffenen. Landesweit beträgt der Wert 31.

Aktuell sind in Brandenburg 1178 Menschen infiziert, 102 mehr als am Samstag gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Gestorbenen stieg um einen Fall auf 180. Als genesen gelten 4271 Patienten, 10 mehr als am Samstag gemeldet.

14.29 Uhr: Nach Corona-Ausbruch - Helios-Klinikum nimmt wieder Patienten auf

Mehr als zwei Wochen nach dem Corona-Ausbruch am Helios-Klinikum in Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) nimmt das Krankenhaus ab Montag schrittweise den Betrieb wieder auf. Zunächst solle die Notaufnahme öffnen, teilte das Klinikum mit. Akute dringende Behandlungen und Entbindungen sind dann wieder möglich. Ab Mittwoch werden Patienten mit aufgeschobenen dringlichen Behandlungen wieder aufgenommen.

Das Klinikum hatte wegen einer Häufung von Corona-Infizierten am 3. Oktober vorläufig keine neuen Patienten aufnehmen oder in andere Krankenhäuser verlegen dürfen. Das Krankenhaus testete in mehreren Testreihen alle Patienten und das Personal auf das Virus. Laut Helios-Klinikum wurden 26 Patienten sowie 41 Mitarbeiter positiv getestet.

13.30 Uhr: Alba-Berlin-Spieler positiv getestet: Erstes Pokalspiel abgesetzt

Das erste Gruppenspiel im deutschen Basketball-Pokal von Titelverteidiger Alba Berlin ist wegen eines positiven Corona-Tests bei einem Spieler des Hauptstadtclubs abgesetzt worden. Über das weitere Vorgehen für die eigentlich am Sonntag (18.00 Uhr) geplante Partie gegen die Basketball Löwen Braunschweig in Bonn werde zu gegebener Zeit informiert, teilte die Liga weiter mit. Mit der Entscheidung wolle man der „übergeordneten gesundheitlichen Verantwortung“ gerecht werden. Eine Entscheidung der zuständigen Gesundheitsbehörde, wie es weitergehe, stehe noch aus.

11.07 Uhr: Corona-Hotspot Cottbus: Zehn neue Covid-19-Infektionen

Aus dem Brandenburger Corona-Hotspot Cottbus sind am Sonntag zehn neue Covid-19-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Infektionen sei damit auf 186 gestiegen, teilte die Stadt (Stand: 10 Uhr). Aktuell seien labordiagnostisch bestätigt 129 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Fälle binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - liege aktuell bei 92, hieß es. Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums liegt die kritische Schwelle bei 50 innerhalb von sieben Tagen. Damit gilt Cottbus als Risikogebiet. Als genesen eingestuft sind in Cottbus 55 Menschen.

8 Uhr: Kollatz glaubt nach Corona-Krise an schnelle Erholung der Konjunktur

Finanzsenator Matthias Kollatz geht davon aus, dass Berlin nach dem dramatischen Einbruch der Konjunktur und damit der Steuereinnahmen in der Corona-Krise vergleichsweise schnell wieder auf einen Wachstumspfad zurückfindet. „Wir verlieren, soweit wir das jetzt absehen können, in Anführungsstrichen nur zwei Jahre“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben also das Geld, was wir 2020 haben wollten, erst 2022.“ Auch für die Jahre danach rechne er mit „robustem Wachstum“.

„Aber diese Verzögerung um zwei Jahr bleibt dauerhaft“, fügte Kollatz hinzu. Darauf müsse sich die Politik im Hinblick auf geplante Ausgaben und Investitionen einstellen. Nach aktuellen Daten beträgt das Minus in der Landeskasse gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020/2021 rund 4,5 Milliarden Euro. Um die Verluste abzufedern, will Rot-Rot-Grün 6,6 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen.

+++ Sonntag, 18. Oktober 2020 +++

18.32 Uhr: Fehler in Verordnung - Doch länger Besuch für kranke Kinder

Wegen eines Fehlers bei den neuen Corona-Besuchsregeln für Krankenhäuser bessert die Senatsverwaltung für Gesundheit ihre Verordnung nach, die dann Lockerungen der Besuchsbeschränkungen für Patienten unter 16 Jahren enthalten wird. Das kündigt Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in einem Brief an die Krankenhäuser an.

In dem Schreiben vom Samstag ist von einem „bedauerlichen Übertragungsfehler“ die Rede. „Es war nicht beabsichtigt, die o.g. strenge Besuchsregelung ohne Rücksicht auf das Alter der Patientinnen und Patienten zu treffen.“ Die Verordnung sah vor, dass Krankenhauspatienten einmal täglich eine Stunde Besuch von einer Person bekommen können. Davon ausgenommen waren etwa Schwerstkranke und Sterbende. Hintergrund sind die steigenden Corona-Fallzahlen.

Kalayci bittet die Krankenhäuser, Besuche bei Kindern und Jugendlichen im Vorgriff auf die überarbeitete Verordnung ohne Einschränkung zu ermöglichen - sofern es im Einzelfall keine medizinischen Gründe gebe, die dagegen sprechen. Die Kliniken hätten bei einem solchen Vorgehen keine Sanktionen zu befürchten.

16.15 Uhr: 363 Neuinfektionen in Berlin, Inzidenz jetzt bei 85,2

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 240.





363 neue Infektionen wurden bestätigt, 676 waren es gestern. 4993 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 4816 waren es gestern. 15.894 Menschen gelten inzwischen als genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 61, acht Patienten mehr als gestern. Insgesamt liegen 282 Menschen in Krankenhäusern, 20 Personen mehr als gestern gemeldet.





Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,06 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 85,2 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

15.03 Uhr: Grüne: Berliner Clubs gelten zu Unrecht als Sündenbock

In den Berliner Clubs ist seit den Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen im Juli ein Ausbruch mit acht Virus-Fällen innerhalb eines Clubs bekannt geworden. Das geht aus den Antworten der Gesundheitsverwaltung vom 14. Oktober auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor. Zudem gab es demnach vier Ausbrüche in Bars mit insgesamt 62 Fällen. Bei privat veranstalteten Partys wurden sechs Ausbrüche mit insgesamt 87 Fällen registriert.

Die Grünen sehen die Clubs vor diesem Hintergrund zu Unrecht als Verantwortliche für die steigenden Corona-Infektionszahlen abgestempelt. Zudem kritisierten sie, es zeige sich, dass die Datenlage dünn sei und keine Informationen vorlägen, ob es um Indoor-Veranstaltungen gehe oder sich um Open-Air-Partys handele.

Georg P. Kössler, clubpolitischer Sprecher, und Catherina Pieroth, Sprecherin für Gesundheitspolitik, erklärten: „Es scheint, als wurden hier Clubkultur und junge Menschen zu Sündenböcken gemacht, ohne dass die Datenlage das hergibt.“ Das spalte die Gesellschaft und helfe niemandem. „Stattdessen hätte man schon früher gegensteuern müssen, um das breite Infektionsgeschehen zu verhindern, das wir jetzt beobachten.“

Für die Berliner Clubs ist seit Monaten Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. Manche nutzen ihre Außenflächen und haben ihre Biergärten geöffnet. Wegen illegaler Raves und Partys in Berliner Parks hatte es immer wieder Ärger gegeben. Die Clubs wiesen die Verantwortung dafür über ihren Dachverband zurück.

14.10 Uhr: Senat will Corona-Einschränkungen verschärfen

Der Berliner Senat will am Dienstag die Corona-Einschränkungen verschärfen. Einig ist sich die rot-rot-grüne Koalition darin, die Kontakte weiter einzuschränken. Statt bisher von 23 Uhr bis 6 Uhr sollen sich draußen künftig ganztägig nur noch höchstens fünf Personen oder zwei Haushalte zusammen aufhalten dürfen. Die Regelungen für private Feiern bleiben wie bislang bestehen.

An besonders belebten Plätzen soll eine Maskenpflicht eingeführt werden. „Unser Grundprinzip bei allen Maßnahmen ist ja, dass dort, wo Abstand halten nicht möglich ist, die Maske eingesetzt werden muss“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Wochenende zur Begründung. Offen ist dagegen, ob die gerade vom Verwaltungsgericht gekippte Sperrstunde durch ein Alkoholverbot ab 23 Uhr ersetzt wird. Auch die Beschränkung der Teilnehmerzahl für öffentliche Veranstaltungen auf 100 Personen wird derzeit diskutiert. Kalayci möchte die Zahl reduzieren, Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist dagegen. Eine derartige Beschränkung würde vor allem die Kultureinrichtungen treffen, die allerdings über ausgefeilte Hygienekonzepte verfügen. Der "Tagesspiegel" hat über den Entwurf der neuen Verordnung zuerst berichtet.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Freitag die Sperrstunde für Gastronomen gekippt. Elf Wirte hatten dagegen geklagt. Sie dürfen jetzt wieder länger öffnen, aber keinen Alkohol nach 23 Uhr mehr ausschenken. Mehrere Gastronomen haben eine Klage auch gegen das Alkoholverbot angestrengt. Wann das Verwaltungsgericht darüber entscheidet, ist noch nicht klar. Laut einem Gerichtssprecher sind die Klagen noch nicht eingegangen.

Am Freitagabend fanden in den Szenevierteln in Mitte zahlreiche Kontrollen statt, Gastronomen, die nicht geklagt hatten, wurden zum Schließen ihrer Lokale aufgefordert. Dagegen hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) die Aufhebung der Sperrstunde bestätigt. Das Verwaltungsgericht habe seine Entscheidung überzeugend und ausführlich dargelegt, hieß es in der Begründung.

Die neuen Regeln sehen aber auch Erleichterungen vor. Der Senat berät demnach auch darüber, die Besuchsmöglichkeiten für Eltern, deren Kinder im Krankenhaus liegen, zu erweitern. Bislang dürfen Krankenhauspatienten nur einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen, Eltern sollen ihre Kinder dagegen künftig gemeinsam besuchen dürfen.

Der Senat will außerdem sicherstellen, dass die Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzverordnung ausgeweitet werden. Die Verschärfungen werden an diesem Wochenende zwischen den Parteien beraten und sollen am Montag von den Staatssekretären abgestimmt werden, bevor der Senat am Dienstag entscheidet.

13.23 Uhr: Stopp des Beherbergungsverbots: Touristiker erleichtert

Vor Beginn der zweiten Herbstferienwoche kippt das Oberverwaltungsgericht das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Gäste aus Corona-Hotspots. Die Tourismusbranche hofft auf eine Rückkehr der Gäste.

„Ich hoffe, dass wir einige Gäste gewinnen können und sich Touristen auf den Weg in den Kurzurlaub machen“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg Olaf Schöpe am Samstag. Wegen des Beherbergungsverbots seien rund 50 Prozent der Buchungen in den Herbstferien verloren gegangen. „Die Entscheidung ist eine Erleichterung und eine Verpflichtung, weiter Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Gäste sicher fühlen können“.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Freitag zwei Eilanträgen eines Hotels und einer Vermieterin von Ferienwohnungen gegen das Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten stattgegeben.

Der Landestourismusverband zeigte sich erleichtert über die Entscheidung: „Für die Gastgeberinnen und Gastgeber in Brandenburg ist das eine überaus wichtige Entscheidung. Das bestehende Beherbergungsverbot drohte der Branche in den nächsten Wochen die wirtschaftliche Existenz zu entziehen“, sagte Markus Aspetzberger, Geschäftsführer des Landestourismusverbands Brandenburg.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kündigte am Samstag an, das Beherbergungsverbot aus der Verordnung zum Umgang mit dem Coronavirus zu streichen.

12.56 Uhr: Corona-Infektionen in Brandenburg steigen weiter an

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Brandenburg erneut gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Samstag 136 neue Fälle innerhalb eines Tages. Am Vortag waren es 153 registrierte Neuinfektionen. Im Corona-Risikogebiet Cottbus kamen keine gemeldeten Neuinfektionen hinzu. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag dort bei 63,2. Auch Frankfurt (Oder) steht mit einer 7-Tage-Inzidenz von 46,8 kurz davor, zum Risikogebiet zu werden.

Mit 21 Fällen war die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Oder-Spree am höchsten. Dieser Landkreis, sowie die Landkreise Dahme-Spreewald und Spree-Neiße sowie Frankfurt haben die Warnschwelle von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten. Damit gelten dort schärfere Regeln wie die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz für Büros und Gaststätten, wenn man nicht an seinem Platz ist. Das Kabinett will am Dienstag über strengere Corona-Beschränkungen für private Feiern und Gaststätten entscheiden.

Derzeit sind 1076 Menschen in Brandenburg erkrankt, 110 mehr als am Freitag. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Gestorbenen stieg um einen Fall auf 179. Als genesen gelten 4261 Menschen, 25 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden seit März in Brandenburg 5516 bestätigte Infektionen registriert.

12.50 Uhr: Berliner FDP dringt auf Abschaffung der Sperrstunde

Die Berliner FDP fordert eine komplette Abschaffung der im Kampf gegen Corona eingeführten Sperrstunde. Sie stelle einen „erheblichen Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen in unserer Stadt dar“, heißt es in einem Antrag der FDP-Fraktion für Montag, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Der Senat wird darin aufgefordert, die entsprechenden Absätze der Infektionsschutzverordnung ersatzlos zu streichen. „Unsere stärksten Werkzeuge im Kampf gegen die Pandemie sind Eigenverantwortung und gelebte Solidarität“, erklärte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. „Das Einschränken von Freiheitsrechten muss immer das letzte Mittel sein, das nachvollziehbar begründet und nur in absolut notwendigem Maß final eingesetzt wird.“ Diese Kriterien treffen seiner Meinung nach beim Erlass dieser Sperrstunde nicht zu.

10.45 Uhr: Beherbergungsverbot wird aus Brandenburger Corona-Verordnung gestrichen

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angekündigt, das Beherbergungsverbot aus der Verordnung zum Umgang mit dem Coronavirus zu streichen. „Wir leben in einem funktionierenden Rechtsstaat, in dem staatliches Handeln stets durch die Gerichtsbarkeit überprüft werden kann“, erklärte Nonnemacher am Samstag. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts von Freitag, das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots vorläufig auszusetzen, werde selbstverständlich akzeptiert. Die Umgangsverordnung werde am Dienstag im Kabinett angepasst.

Der vorläufige Stopp des Beherbergungsverbots in Brandenburg weckt Hoffnungen in der Reisebranche. „Ich hoffe, dass wir einige Gäste gewinnen können und sich Touristen auf den Weg in den Kurzurlaub machen“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg Olaf Schöpe am Samstag. Wegen des Beherbergungsverbots seien rund 50 Prozent der Buchungen in den Herbstferien verloren gegangen. „Die Entscheidung ist eine Erleichterung und eine Verpflichtung, weiter Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Gäste sicher fühlen können“.

8.30 Uhr: Kalayci: Mehr gestreute Infektionen und unkooperative Infizierte

Bei den Corona-Neuinfektionen sehen die Berliner Gesundheitsämter ein immer diffuseres Bild. Nur etwas über zehn Prozent der Fälle seien Ausbrüchen zuzuordnen, bei rund 90 Prozent hingegen sei die Infektionsquelle nicht eindeutig festzustellen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben eine sehr breite Streuung.“ Die Senatorin erklärt das Auftauchen vermeintlich unklarer Einzelfälle allerdings auch mit Berichten von Amtsärzten, wonach generell die Kooperationsbereitschaft von Infizierten abnehme. Insbesondere nach Ausbrüchen bei großen Hochzeitsfeiern sei beobachtet worden, dass manche Menschen Angaben über ihre engen Kontakte verweigerten. „Das ist ein echtes Problem.“

8 Uhr: Neuköllns Gesundheitsstadtrat Liecke: „Sind im absoluten Krisenmodus“

Der Gesundheitsstadtrat des Corona-Hotspots Neukölln hält eine Eindämmung des Virus wie im Sommer in seinem Bezirk für nicht mehr möglich. „Daran, dass wir das wieder einfangen können wie Mitte des Jahres, glaube ich nicht mehr“, sagte der CDU-Politiker Falko Liecke der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind im absoluten Krisenmodus.“ Nur eine Erklärung, warum ausgerechnet in Neukölln die Fallzahlen so „durch die Decke“ gegangen seien, gibt es Liecke zufolge nicht. Er sagte, ein Stück vermute er einen Zusammenhang mit der Bevölkerungszusammensetzung: Er verwies etwa auf eine große Zahl spaßorientierter, internationaler junger Leute, aber auch auf bildungsferne Gruppen und Menschen mit Sprachbarrieren. Auch eine gewisse Ermüdung bei der Einhaltung der Corona-Regeln spiele eine Rolle.

+++ Sonnabend, 17. Oktober +++

21.33 Uhr: Oberverwaltungsgericht stoppt Beherbergungsverbot in Brandenburg

Auch in Brandenburg ist das umstrittene Beherbergungsverbot vorläufig gerichtlich aufgehoben. Dies entschied der 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg in zwei Eilverfahren, wie das Gericht am Freitagabend mitteilte. Die Antragsteller, ein Hotelbetrieb im Landkreis Dahme-Spree und eine Vermieterin von Ferienwohnungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, hatten unter anderem geltend gemacht, dass die Regelung für sie zu erheblichen Einnahmeverlusten führe und ihre verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit verletze.

Dem folgte der 11. Senat und erklärte, das Beherbergungsverbot sei „voraussichtlich unverhältnismäßig“. Das Maß, in dem das Verbot „voraussichtlich zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitrage“, stehe in „keinem angemessenen Verhältnis zu dem Gewicht der daraus folgenden Einschränkungen der Berufsfreiheit der Antragstellerinnen, aber auch der verfassungsrechtlich geschützten allgemeinen Handlungsfreiheit der Personen aus Risikogebieten, denen ein Übernachtungsaufenthalt oder Urlaub in Brandenburg verwehrt“ werde.

18.48 Uhr: Senat scheitert mit Antrag auf Zwischenverfügung

Mit einer Zwischenverfügung wollte der Senat die vom Verwaltungsgericht gekippte Sperrstunde ab 23 Uhr doch noch retten. Das Oberverwaltungsgericht wies den Widerspruch des Senats jedoch am Abend ab. Über die Beschwerde des Senats gegen die Sperrstunden-Entscheidung will das Oberverwaltungsgericht nächste Woche entscheiden.

17.00 Uhr: Neuköllner Gesundheitsstadtrat - "Ich befürchte Schlimmes"

Der Gesundheitsstadtrat des Corona-Hotspots Neukölln hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Sperrstunde scharf kritisiert. „Ich befürchte Schlimmes - nämlich, dass ein Nachholeffekt eintritt“, sagte der CDU-Politiker Falko Liecke der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Menschen könnten angesichts der Entscheidung zu der Ansicht kommen, die Lage sei ja gar nicht so schlimm - und deshalb wieder „voll auf den Putz hauen“.

Die schwierige wirtschaftliche Situation der Gastronomen sei ihm bewusst, sagte Liecke. Er glaube allerdings, dass sie sich mit dem Einschlagen des Gerichtswegs selbst „ins Knie schießen“: Mit dem Urteil zur Sperrstunde sei der Senat womöglich gezwungen, schärfere, pauschalere Maßnahmen zur Virus-Eindämmung zu beschließen.

16.17 Uhr: 676 Neuinfektionen in Berlin - Inzidenz steigt auf 83,2

Die Zahl der Infektionen steigt in Berlin weiter an. Die Senatsgesundheitsverwaltung vermeldete in ihrem Lagebericht 676 Neuinfektionen. Ein weiterer Mensch ist mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesopfer steigt auf 239. 15.708 Menschen gelten als genesen. Damit sind 4816 Menschen in Berlin derzeit infiziert.

Die meisten Neuzugänge meldete Neukölln (+121), gefolgt von Mitte (+120) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+108). 262 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 63 intensivmedizinisch.

Die Ampel für den R-Wert steht mit 0,99 weiter auf Grün, die 7-Tage-Inzidenz mit jetzt 83,2 weiter auf Rot. Der Prozentsatz für mit Covid-19-Patienten belegte Intensivbetten liegt bei 4,8, die Ampel steht auf Grün.

15.50 Uhr: Sperrstunde gekippt: Berliner Senat geht gegen Urteil vor

Nach der Aufhebung der Sperrstunde für elf Berliner Wirte kündigte der Senat umgehend an, gegen das Urteil Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einzulegen. Zudem will er eine Zwischenverfügung beantragen. "Damit soll möglichst noch heute Klarheit geschaffen werden, dass auch die elf klagenden Gastronomen nicht nach 23 Uhr öffnen dürfen. Ohnehin würde aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts lediglich für die elf klagenden Gastronomen die Sperrstunde entfallen – für alle anderen gilt sie in jedem Fall weiterhin", sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch.

15.13 Uhr: Berlin plant keine generelle Maskenpflicht im Unterricht

Berlin plant trotz steigender Corona-Infektionszahlen vorerst keine Ausweitung der Maskenpflicht in den allgemeinbildenden Schulen auf den Unterricht. Das sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Freitag, nachdem Baden-Württemberg einen solchen Schritt für alle weiterführenden Schulen angekündigt hatte. Allein für Berliner Berufsschüler in dualer Ausbildung werde nach den Herbstferien ab übernächste Woche eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht gelten.

Für die allgemeinbildenden Schulen setzt die Bildungsverwaltung den Angaben zufolge auf einen kürzlich angekündigten Stufenplan: Je nach Zahl der Infektionen wird für jede Schule eine von vier Stufen festgelegt. Das kann dann an einzelnen Schulen etwa strengere Hygienevorkehrungen bis hin zu einer Maskenpflicht im Unterricht nach sich ziehen, Einschränkungen für gemischte Lerngruppen oder eine Kombination von Schul- und Heimunterricht. Für jede Schule sollen die Behörden einmal pro Woche individuell prüfen und entscheiden. Dieses Verfahren tritt am 29. Oktober in Kraft.

„Das Infektionsgeschehen wird ständig beobachtet und die Maßnahmen angepasst“, sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung. Auch der Musterhygieneplan für die Schulen sei fortgeschrieben worden. Derzeit gilt Maskenpflicht an Schulen auf Gängen oder in der Toilette, nicht jedoch im Klassenraum oder auf dem Schulhof.

14.41 Uhr: EU-Gipfel in Berlin abgesagt

Die Europäische Union hat ihren für November geplanten Gipfel in Berlin zur China-Politik angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. „Im Sinne der Kontakte ist das glaube ich eine notwendige Botschaft“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollten sich am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin war erst beim letzten EU-Gipfel Anfang Oktober beschlossen worden.

14.22 Uhr: Union und Hertha planen weiter mit Zuschauern

Der 1. FC Union plant für das Heimspiel am Samstag in einer Woche gegen den SC Freiburg trotz steigender Corona-Infektionszahlen zunächst weiter mit einer Teilnehmerzahl von 5000 im Stadion An der Alten Försterei. „Wir bereiten uns organisatorisch darauf vor, dass wir so spielen wie auch die letzten Spiele. Wenn sich daran was ändert, werden wir auch kurzfristig reagieren können“, sagte Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit am Freitag bei einer Pressekonferenz. Bei den beiden bisherigen Heimspielen waren jeweils rund 4500 Zuschauer vor Ort. Generell sei es jedoch noch zu früh, genaue Vorhersagen zu treffen.

14.16 Uhr: Steigende Corona-Infektionszahlen in Brandenburg

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg erneut gestiegen. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 153 neue Fälle innerhalb eines Tages. Am Vortag waren es 144 Neuinfektionen. Mit jeweils 20 neuen Fällen war die Zahl der Neuinfektionen in Cottbus und im Landkreis Mittelmark am höchsten. Cottbus gilt bereits seit Donnerstag als Risikogebiet, weil dort die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über den kritischen Wert von 50 gestiegen war. Inzwischen liegt dieser Wert bei 70,2.

14.15 Uhr: Bei Union halten sich noch nicht alle an die Corona-Regeln

Unions Manager Oliver Ruhnert redet dem Team vor dem Spiel bei Schalke 04 ins Gewissen, Trainer Fischer wirbt um Verständnis. Lesen Sie den ganzen Artikel HIER!

13.39 Uhr: Bundespolizei soll auch bei Kontrollen in Berlin helfen

Beamte der Bundespolizei sollen auch in Berlin bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln helfen. Details werden nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres noch geklärt. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe am Donnerstag mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Telefon über das Thema gesprochen. Am Freitag sei eine Telefonkonferenz auf der Ebene der Staatssekretäre geplant, in der es unter anderem um den Bedarf der einzelnen Bundesländer gehe, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Freitag. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über das Thema berichtet.

Bereits am Mittwoch hatten sich die Ministerpräsidenten bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Thema ausgetauscht. Die Bundespolizei sei seit vielen Jahren unterstützend bei Einsätzen in Berlin tätig, sagte der Sprecher. Auch bei den zahlreichen Demonstrationen in der Hauptstadt sei sie in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig im Einsatz gewesen.

13.28 Uhr: Corona: Mehr als 1100 Bundespolizisten in Quarantäne

Bei der Bundespolizei befinden sich aktuell mehr als 1100 Beamte in Quarantäne. Unter den 1127 Bundespolizisten in Quarantäne sind 94 mit dem Coronavirus infiziert, wie eine Sprecherin des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die Funke Mediengruppe über die Zahlen berichtet. Zu Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der Bundespolizei durch die Ausfälle wollte die Sprecherin keine Auskunft geben.

13.21 Uhr: Gastronomie - Alle werden wieder länger öffnen

Die Berliner können nach dem Gerichtsbeschluss zur Sperrstunde nach Branchenangaben nun stadtweit wieder länger ausgehen. Davon geht der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga aus. Er rechnet damit, dass alle Betriebe wieder wie üblich geöffnet bleiben.

Elf Gastronomen hatten die vor einer Woche eingeführte Sperrstunde ab 23 Uhr mit Eilanträgen am Freitag gerichtlich gekippt. Alkohol dürfen die Wirte danach aber weiterhin nicht ausschenken. Doch auch dagegen sind nach Verbandsangaben Eilanträge gestellt worden. „Wir begrüßen die Entscheidung sehr“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Thomas Lengfelder. Die Branche leide schon sehr unter den uneinheitlichen Beherbergungsverboten für Reisende aus Corona-Risikogebieten. „Wir haben kaum noch Touristen in der Stadt“, das treffe auch die Bars.

