7-Tage-Inzidenz in Berlin liegt jetzt bei 78,3 - Erneut mehr als 500 Neuinfektionen

Corona in Berlin Bundespolizei soll auch bei Kontrollen in Berlin helfen

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 20.087 Menschen infiziert. 238 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben . 15.391 Patienten gelten als genesen . 4458 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 78,3.

Berlin ist Risikogebiet , doch nicht alle Bezirke liegen über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen . Die Werte für die Bezirke im Einzelnen.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden.

14.41 Uhr: EU-Gipfel in Berlin abgesagt

Die Europäische Union hat ihren für November geplanten Gipfel in Berlin zur China-Politik angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. „Im Sinne der Kontakte ist das glaube ich eine notwendige Botschaft“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollten sich am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin war erst beim letzten EU-Gipfel Anfang Oktober beschlossen worden.

Ursprünglich war ein EU-China-Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im September in Leipzig geplant gewesen. Er wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auch schon vor längerer Zeit abgesagt. Stattdessen gab es nur eine Videokonferenz von Merkel (CDU) und den Spitzen der EU mit dem chinesischen Präsidenten.

14.15 Uhr: Bei Union halten sich noch nicht alle an die Corona-Regeln

Unions Manager Oliver Ruhnert redet dem Team vor dem Spiel bei Schalke 04 ins Gewissen, Trainer Fischer wirbt um Verständnis. Lesen Sie den ganzen Artikel HIER!

13.39 Uhr: Bundespolizei soll auch bei Kontrollen in Berlin helfen

Beamte der Bundespolizei sollen auch in Berlin bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln helfen. Details werden nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres noch geklärt. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe am Donnerstag mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Telefon über das Thema gesprochen. Am Freitag sei eine Telefonkonferenz auf der Ebene der Staatssekretäre geplant, in der es unter anderem um den Bedarf der einzelnen Bundesländer gehe, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Freitag. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über das Thema berichtet.

Bereits am Mittwoch hatten sich die Ministerpräsidenten bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Thema ausgetauscht. Die Bundespolizei sei seit vielen Jahren unterstützend bei Einsätzen in Berlin tätig, sagte der Sprecher. Auch bei den zahlreichen Demonstrationen in der Hauptstadt sei sie in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig im Einsatz gewesen.

„Für die Unterstützung von Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzverordnung werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft.“ Die Absprachen mit dem Bund dazu liefen. „Wir gehen von einem kurzfristigen und unkomplizierten Verfahren aus“, so der Sprecher. Der mögliche Einsatz der Bundespolizei zur Kontrolle der Corona-Regeln dürfe aber grundsätzlich nicht zu Lasten anderer Unterstützungseinsatze in Berlin gehen.

13.28 Uhr: Corona: Mehr als 1100 Bundespolizisten in Quarantäne

Bei der Bundespolizei befinden sich aktuell mehr als 1100 Beamte in Quarantäne. Unter den 1127 Bundespolizisten in Quarantäne sind 94 mit dem Coronavirus infiziert, wie eine Sprecherin des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die Funke Mediengruppe über die Zahlen berichtet. Zu Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit der Bundespolizei durch die Ausfälle wollte die Sprecherin keine Auskunft geben.

Die Bundespolizei hat rund 51.000 Mitarbeiter und ist unter anderem für die Sicherheit an Flughäfen und Bahnhöfen zuständig. Aktuell helfen Bundespolizisten vermehrt dabei, die Maskenpflicht in Zügen der Deutschen Bahn durchzusetzen.

13.21 Uhr: Gastronomie - Alle werden wieder länger öffnen

Die Berliner können nach dem Gerichtsbeschluss zur Sperrstunde nach Branchenangaben nun stadtweit wieder länger ausgehen. Davon geht der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga aus. Er rechnet damit, dass alle Betriebe wieder wie üblich geöffnet bleiben.

Elf Gastronomen hatten die vor einer Woche eingeführte Sperrstunde ab 23 Uhr mit Eilanträgen am Freitag gerichtlich gekippt. Alkohol dürfen die Wirte danach aber weiterhin nicht ausschenken. Doch auch dagegen sind nach Verbandsangaben Eilanträge gestellt worden. „Wir begrüßen die Entscheidung sehr“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Thomas Lengfelder. Die Branche leide schon sehr unter den uneinheitlichen Beherbergungsverboten für Reisende aus Corona-Risikogebieten. „Wir haben kaum noch Touristen in der Stadt“, das treffe auch die Bars.

