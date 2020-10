Neue Corona-Regeln: Zuschauerverbot bei FC Energie Cottbus

Cottbus. Nach zahlreichen Neuinfektionen innerhalb der letzten Woche hat die Stadt Cottbus schärfere Corona-Regeln erlassen. Ab sofort müsse in den großen Einkaufszentren eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Zudem dürfe das kommende Heimspiel des FC Energie Cottbus am 24. Oktober gegen den Berliner Athletik Klub 07 nur ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums hatte die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag mit 57,2 pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage die kritische Schwelle von 50 überschritten. Damit gilt Cottbus als Risikogebiet. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bereits bei 66.

Die Neuinfektionen beträfen unter anderem eine Zahnarzt-Praxis, zwei Pflegedienste, eine Kindertagesstätte sowie Angehörige von bereits positiv getesteten Personen, teilte die Stadt mit.

Unterdessen hat das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum angekündigt, nach einem Corona-Ausbruch schrittweise wieder in den Regelbetrieb zurückkehren zu wollen. Von Montag an würden die ersten geplanten Operationen wieder durchgeführt, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. An der Klinik seien bislang 25 Mitarbeiter positiv getestet worden. Zudem seien 11 Schüler der Medizinischen Schule betroffen. 134 Mitarbeiter der Klinik sowie 4 Lehrer und 62 Schüler der Medizinischen Schulen befänden sich in häuslicher Quarantäne.