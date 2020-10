Illegale Autorennen auf 197 Berliner Straßen

Jeden Tag kommt es in Berlin inzwischen zu Autorennen. Seit Einführung des Raserparagrafen vor drei Jahren sind auch in knapp 100 Fällen Mietfahrzeuge beteiligt, 63 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, und zwei Menschen starben. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, fordert nun Konsequenzen.

Auf eine parlamentarische Anfrage von Dregger und seinem Parteikollegen Oliver Friederici hat die Senatsinnenverwaltung auf 74 Seiten einen detaillierten Raser-Atlas vorgelegt. Darin aufgeführt sind die 197 Raser-Tatorte von Berlin. Angeführt wird die Liste von der Autobahn 100, die 19 Mal gelistet wird, gefolgt vom Tunnel Tiergarten Spreebogen (18 Mal) und der Hasenheide (zwölf Mal).

Der Paragraf 315d des Strafgesetzbuches (Raser-Paragraf) war vor drei Jahren eingeführt worden. Auf „verbotene Kraftfahrzeug­rennen“ drohen demnach bis zu zwei Jahre Gefängnis oder hohe Geldstrafen. Wird eine Person fahrlässig gefährdet oder kommt jemand zu Tode, können daraus auch fünf bis zehn Jahre Haft werden. Vor der Gesetzesverschärfung begingen Autoraser, die sich Rennen lieferten, nur eine Ordnungswidrigkeit.

Zwei Menschen wurden getötet und 64 verletzt

Die Zahlen aus dem nun veröffentlichten Raser-Atlas beziehen sich auf den Zeitraum seit Einführung des Paragrafen 315d am 13. Oktober 2017 bis zum 31. August 2020. Insgesamt listet die Polizei für diese knapp drei Jahre 1257 Fälle auf. Insgesamt wurden 44 Menschen leicht verletzt, 19 schwer, und zwei wurden getötet. Die Polizei registrierte 1081 Tatverdächtige.

Die Antwort aus der Verwaltung listet auch bislang nicht bekannte Fakten auf. So waren etwa in 93 bekannten Fällen Mietfahrzeuge an Autorennen beteiligt. CDU-Politiker Dregger sieht darin ein Problem, wenn diese zum Teil hochmotorisierten Fahrzeuge an Fahranfänger vermietet werden: „Wenn es sich bei den Tätern durchweg um Fahranfänger handeln sollte, müssen wir das unterbinden. Dann liegt es nahe, eine Vermietung an diese Kunden zu beschränken. Der muss Senat seine Hausaufgaben machen und die bestehenden Fälle untersuchen“, sagte er.

Erst Ende August war es zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten am Kurfürstendamm gekommen. Der Kollision mit einem unbeteiligten Fahrzeug soll ein Rennen vorausgegangen sein. Laut Polizei soll der Unfallverursacher mit mehr als 100 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen sein, bevor er auf Höhe der Schaubühne am Lehniner Platz in einen Kleinwagen krachte. Die Fahrerin (45) und ihre Tochter wurden sehr schwer verletzt. Bei dem Auto, mit dem der Fahrer unterwegs war, handelte es sich um einen Leihwagen. Der mutmaßliche Fahrer konnte Anfang Oktober verhaftet werden – allerdings erst nach umfangreichen Ermittlungen. Denn der 29-Jährige hatte zunächst angegeben, das Auto gemietet, aber nicht gefahren zu haben. Mit Verbindungsnachweisen und dem Abgleich von DNA-Spuren waren die Ermittler ihm schließlich auf die Spur gekommen.

Dieses Problem berücksichtigt die Innenverwaltung auch in ihrer Antwort auf die CDU-Anfrage. Mittlerweile sei es Standard, die Fahrzeugdaten auszulesen, DNA-Spuren zu sichern sowie Mobiltelefon- und Navigationsdaten zu erheben. Bei Mietwagen gestalteten sich Ermittlungen in Einzelfällen aber problematisch. Oftmals seien die Mieter nicht die Fahrer. Darüber hinaus gebe es für die Anmietung eines hochmotorisierten Kraftfahrzeugs über Internetplattformen keine wesentlichen Hürden. „Eine etwaige Regulierung in dieser Hinsicht ist diffizil, da die in Deutschland nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geschützte Vertragsfreiheit ein hohes Rechtsgut darstellt“, heißt es aus der Innenverwaltung.

Ein Drittel der Blitzer ist nicht in Betrieb

In der Antwort muss die Verwaltung auch einräumen, dass ein Drittel der stationären Blitzer nicht in Betrieb ist. So gibt es in Berlin 32 dieser Geräte. Genutzt werden 24 davon. Auf den 197 bekannten Raserstrecken gibt es 30 dieser stationären Blitzer, davon sind 20 in Betrieb. Innenexperte Dregger sagte der Berliner Morgenpost: „An Schwerpunkten illegaler Rennen muss es mobile Geschwindigkeitskontrollen geben. Der Senat muss auch erklären, warum ein Drittel der 30 festen Mess-Stationen nicht in Betrieb ist.“ Eine Zunahme habe es laut Polizei indes bei der Auslastung der mobilen Blitzer gegeben – von 25.000 Stunden im Jahr 2017 auf 39.000 Stunden im Jahr 2019. Noch in diesem Jahr sollen zwei weitere mobile Blitzer angeschafft werden, sodass die Polizei dann vier dieser Geräte hat. 2021 sollen zudem zwei weitere gekauft werden.

Allerdings bringt das auch erhebliche Probleme mit sich. Mit der Beschaffung zusätzlicher Messtechnik, schrieb die Innenverwaltung kürzlich, gehe „zwangsläufig stets ein erheblicher polizeilicher Mehrbedarf an finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen, insbesondere in der Bußgeldstelle sowie beim Begleitschutz- und Verkehrsdienst“ einher. Das sorge schon mit der vorhandenen Technik aktuell für Kapazitätsprobleme bei der Polizei.

Auf diesen Berliner Straßen wurden illegale Autorennen registriert