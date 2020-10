Nobelpreisträgerin Charpentier: Eine große Revolution

Berlin. 80 Nobelpreise haben Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bisher gesammelt. „Aber dieser ist ein ganz besonderer“, sagte Akademiepräsident Christoph Markschies am Montag in der Säulenhalle des Roten Rathauses. Es gehe um eine „große Revolution“. In der Technik könne man nun etwas tun, was die Natur kann“, so der Theologe. „Das verändert unser Leben in zentraler Weise.“

Die Adressatin dieses Lobs stand daneben und lächelte fein. Emmanuelle Charpentier, Französin und seit fünf Jahren in Berlin, hat vergangene Woche mit ihrer US-amerikanischen Kollegin Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie erhalten. Die beiden haben die so genannte „Genschere“ Crispr/Cas9 erfunden. Damit lassen sich Teile der DNA entfernen und andere Teile hinzufügen. „Das wird umwälzende Folgen haben“, prophezeite der Akademie-Präsident. Am Montag würdigte die Berliner Wissenschaftsszene bei einer Pressekonferenz diese herausragende Leistung.

Genschere kann bei Heilung von Erbkrankheiten helfen

„Diese Technologie hat breite Anwendungsmöglichkeiten“, sagte Charpentier auf Englisch. Sie versteht das meiste auf Deutsch, spricht aber lieber in der Sprache der internationalen Wissenschaftsszene. Die Genschere ermögliche, die Funktion von Genen zu verstehen und werde die Entwicklung beschleunigen. In der Medizin würden neue Therapien erforscht, auch im Lebensmittelsektor werde die Methode angewandt. Es seien schon klinische Studien im Gange, um etwa Krebs damit zu behandeln. Es gebe einige Heilungserfolge, sagte Charpentier. Auch bei Sichelzellen-Anämie und Thalassämie, beides genetisch bedingte Erkrankungen der roten Blutkörperchen, werde Crispr/Cas9 angewandt. „Man dehnt es jetzt aus auf andere Erbkrankheiten“, sagte die Nobelpreisträgerin.

Unter den Gästen bei der Pressekonferenz im Roten Rathaus war auch der frühere Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner, selbst früher Professor für Physiologische Chemie und insofern ein Fachmann. Er ist gut mit Emmanuelle Charpentier bekannt, nach dem Preisbeginn feierten sie gemeinsam. Zöllner. Er beobachtet den Werdegang der heute 51 Jahre alten Forscherin schon lange. Schon 2012, als der bahnbrechende Aufsatz im Wissenschaftsmagazin "Science" erschienen war, sei er hellhörig geworden, sagte Zöllner: „Ich habe sofort gedacht: Das ist die größte Entdeckung der Lebenswissenschaften seit James Watson und Francis Crick 1952 die Struktur der DNA-Doppelhelix entdeckt haben“, sagte Zöllner am Montag. „Damit kann man Leben entschlüsseln. Jetzt kann man Leben verändern.“

Er halte es für sehr geschickt, dass die beiden Frauen nicht den Nobelpreis für Medizin bekommen haben. Denn die Genschere sei auch für andere Wissenschaften nützlich. Die Entdeckung von Charpentier und Doudna sei ein gutes Beispiel, wie „Grundlagenforschung plötzlich in die Anwendung kommen kann“, sagte Zöllner: „Sie hatte sich nur dafür interessiert, wie Bakterien sich gegen Viren wehren. Daraus ist jetzt ein Milliardengeschäft geworden..“

Das Verdienst der beiden Forscherinnen liegt darin, dass in dem molekularen Mechanismus bei Bakterien, die mit einer Art Immunsystem Viren abwehren, das Potenzial für ein Universalwerkzeug zum gezielten Umschreiben von DNA steckt. Vor allem in der Agrarindustrie, der Tier- und Pflanzenzüchtung wird die Methode bereits breit angewandt.

Auch Charpentier selbst sprach am Montag von einem „gigantischen Markt“, der sich aus ihrer Entdeckung entwickelt habe. Sie selber sei an Lizenzgebühren beteiligt, aber das meiste Geld gehe an Investoren. Auch Patentanwälte seine aktiv, sich Rechte zu sichern.. Schon seit 2014 schwelt ein Streit um die lukrativen Patente, die die US-Patentbehörde zunächst einem anderen Wissenschaftler zuerkannt hatte. Auch wegen dieses Streits hätten die beiden nicht schon früher den Nobelpreis erhalten, hieß es.

Nobelpreisträgerin soll in Berlin gehalten werden

Für Berlin ist der Preis jedenfalls eine große Auszeichnung, wie der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) am Montag betonte. tatsächlich hatten die großen deutschen Forschungsgesellschaften Max Planck und Helmholtz wesentlich dafür gesorgt, Charpentier nach Deutschland zu holen. Zuvor forsche sie im schwedischen Umea, Sie habe ihr Leben nicht unbedingt 300 Kilometer vom Polarkreis entfernt verbringen wollen, sagte Charpentier, die in der Nähe von Paris geboren und aufgewachsen ist. Auf all ihren Stationen sei sie bis dahin von Deutschen umgeben gewesen. Sie sei immer sehr mobil gewesen. „Ich bin quasi ein freies Radikal“, so die Preisträgerin.

Damit Emmanuelle Charpentier nicht wieder die Wanderlust packt sondern sie in Berlin bleibt, sind ihnen die Max-Planck-Gesellschaft und das Land Berlin sehr entgegen gekommen. Sie hat ihre eigene Forschungsstelle für Pathogene auf dem Charité-Campus in Mitte. Aber ein eigenes, landeseigenes Gebäude an der Albrechtstraße ist für ihr Institut gesichert. „Die Verträge sind unterschrieben, im November werde das Haus übergeben“, sagte Müller Das Gebäude gehe für 50 Jahre unentgeltlich an die Max Planck Gesellschaft. Ab 2024 könne man dort die Arbeit aufnehmen. „Damit die Grundlagen stimmen“, sagte Müller.

Charpentier lobte diese Politik. Es müsse normal sein, dass sich Spitzenwissenschaftler in Mitte ansiedeln. Die Stadt müsse längerfristig denken, um in der Wissenschaft ganz an die Spitze zu kommen.