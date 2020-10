7-Tage-Inzidenz in Berlin bei 58,2 - Kritik an Beherbergungsverbot

Corona in Berlin Kritik an Beherbergungsverbot für Berliner

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 17.828 Menschen infiziert. 234 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben . 14.302 Patienten gelten als genesen . 3292 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 58,2.

Berlin ist Risikogebiet, doch nicht alle Bezirke liegen über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Die Werte für die Bezirke im Einzelnen.

11.31 Uhr: Linksfraktion kritisiert Beherbergungsverbot für Berliner

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag hat das von der Landesregierung erlassene Beherbergungsverbot für Berliner als „puren Aktionismus“ kritisiert. „Etwa 300.000 Brandenburger pendeln täglich nach Berlin, rund 90 000 Berliner pendeln täglich nach Brandenburg“, sagte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Andreas Büttner, am Sonntag. Gerade zu Beginn der Herbstferien ein Beherbergungsverbot auszusprechen, sei politisch das falsche Signal und werde kein Verständnis bei den Menschen wecken, meinte er.

Zudem sei es ein „vollständig sinnloser Schlag gegen die Tourismuslandschaft in Brandenburg“, kritisierte Büttner. Wichtig sei es, die Menschen für die Hygieneregeln zu sensibilisieren. „Es ist nicht entscheidend, ob oder wohin man reist, sondern wie man reist“, betonte der Linkspolitiker.

Bereits seit Freitag gilt in Brandenburg ein Beherbergungsverbot für Touristen aus Berlin und anderen Corona-Hotspots in Deutschland, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen über 50 gestiegen war. Nicht betroffen sind Berufspendler, Tagesausflügler und Besucher. In Berlni liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 58,2.

11 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zur Corona-Pandemie in Berlin

