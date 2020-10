Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch stößt neue Kopftuch-Debatte an

Berlin. Anfang dieser Woche hatte die Parteispitze der Berliner Grünen überraschend bekannt gegeben, dass Bettina Jarasch Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl 2021 werden soll. Als Favoritinnen hatten bis dahin eigentlich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und die Fraktionschefin Antje Kapek gegolten. Sollte auch auf dem Parteitag der Berliner Grünen im November für ihre Spitzenkandidatur stimmen, kann sie sich berechtigte Hoffnungen auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin machen. Im Berlin Trend von RBB-Abendschau und Berliner Morgenpost sind die Grünen aktuell mit 26 Prozent stärkste Kraft. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt sie, wie sie Berlins Zukunft gestalten will.

Frau Jarasch, seit wann wissen Sie, dass Sie Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Wahlen im Herbst 2021 werden sollen?

Bettina Jarasch: Im Sommer kamen Ramona Pop und Antje Kapek mit der Frage auf mich zu, ob ich für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin antreten wolle. So eine Entscheidung ist ein Prozess, und das musste ich natürlich zuallererst mit meiner Familie und den Landesvorsitzenden besprechen. Aber die Entscheidung, mich in den Dienst meiner Partei und der Stadt zu stellen, steht schon seit längerem. Und es fühlt sich richtig an.

Waren Sie überrascht?

Klar, vor allem davon, dass so etwas in der Politik möglich ist. Zwei Spitzenfrauen, die gemeinsam überlegen, wer am besten geeignet sein könnte, um unsere Stadt voranzubringen, und dann zugunsten einer Dritten selbst verzichten – das passiert selten. In der Politik gibt es bestimmte, oft sehr männliche Rituale, wie über Macht entschieden wird. Das ist meist sehr unappetitlich und lässt viele Verlierer zurück. Uns Bündnisgrünen ist da insofern etwas Ungewöhnliches gelungen. Wir haben gezeigt, dass eine andere Politik möglich ist – ohne Konflikte und im Sinne der besten Lösung.

Aber aus Sicht vieler Mitglieder ist das doch eine Hinterzimmerentscheidung…

Unsere Mitglieder werden Ende November entscheiden, und das ist auch gut so. Ich erlebe sehr viel Zuspruch für meine Kandidatur und eine große Geschlossenheit in der Partei, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen Verantwortung für unsere Stadt übernehmen und die Zukunft gestalten. Es gibt viel zu tun.

Die Reaktionen der Parteilinken waren ja fast euphorisch. Gab es die Sorge, dass die bei einer anderen Kandidatin nicht mitmachen würden?

Ich brauche meine Partei nicht zu einen, wir stehen zusammen. Als Brückenbauerin geht es mir um unsere Stadt. Ich möchte neue Bündnisse für die Zukunft mit all denjenigen schmieden, die Veränderung gestalten wollen. Vor Berlin liegen große Aufgaben. Dazu gehören natürlich der Kampf gegen die Klimakatastrophe und die Umsetzung der Verkehrswende genauso wie lebenswerte Kieze und bezahlbare Mieten. Wir müssen die Wirtschaft gerade jetzt nicht nur stabilisieren, sondern auch Anreize für digitale und ökologische Transformation setzen, um neue Chancen für Unternehmen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. In der Corona-Krise haben wir mit schnellen Hilfen das Schlimmste verhindert. Und wir wollen unser weltoffenes, tolerantes Berlins schützen und entschieden gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus kämpfen. Dafür müssen wir unsere demokratischen Institutionen stärken.

Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Stimmung noch umschlägt und die Grünen dann doch wieder nur Umfragemeister sind?

Wie schnell sich Umfragen verändern können, weiß niemand besser als wir Grünen. Wir sehen aber auch, dass wir seit fast zwei Jahren mit Abstand vorne stehen. Die Wähler geben uns also schon heute einen Vertrauensvorschuss, weil sie unsere Ziele teilen, aber auch echte Lösungen von uns erwarten. Davor haben wir Respekt, und wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden.

Die Grünen haben drei Senatoren und zwei Fraktionschefinnen. Jetzt wird eine relativ unbekannte Person wie Sie Spitzenkandidatin. Stehen die falschen Leute an der Spitze?

Wir sind ein starkes und eingespieltes Team, in dem alle unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben. Um zu gewinnen, werden alle genau dort gebraucht, wo sie sind. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das heißt: immer mehr für Berlin möglich machen.

Normalerweise springt man aus einem anderen Regierungsamt oder vom Fraktionsvorsitz auf den Stuhl der Regierungschefin. Trauen Sie sich ohne solche Erfahrungen das Amt zu?

Ja, weil ich viele unterschiedliche Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln und dorthin führen kann. Als Regierende Bürgermeisterin gilt es verschiedene Interessen und Akteure zusammenzubringen. Natürlich braucht es dafür die vielen Expertinnen und Experten in der Verwaltung. Eine Regierende Bürgermeisterin muss Generalistin sein. Und wichtig ist ein neuer Führungsstil, nämlich integrativ und nicht im Ansageton von oben – das gilt vor allem in einer Dreierkoalition. Das gilt aber auch für den Umgang mit den Menschen in unserer Stadt. Ich bin überzeugt, dass Politik dann erfolgreich ist, wenn sie andere Sichtweisen ernst nimmt, sich den Diskussionen stellt und dann zu gemeinsamen Lösungen führt. Als Parteichefin habe ich das sechs Jahr lang erfolgreich gemacht.

Sie haben gesagt, in der Verkehrspolitik wollten Sie nicht nur etwas für die Radfahrer tun, sondern dächten auch an die Mutter, die mit ihren Kindern nicht gut aufs Auto verzichten kann. Haben die Grünen zu viele Gräben aufgerissen in Berlin?

Nein. Aber wir leben in einer Zeit, in der aus unterschiedlichen Sichtweisen sehr schnell ideologische Grabenkämpfe werden. Krisen verschärfen solche Spaltungen: Der Ton wird aggressiver, es werden vermeintlich unvereinbare Positionen aufgebaut. Das gilt auch für die Verkehrsdebatte. Ich bin überzeugt, dass es sehr viele Menschen gibt, die ein Auto haben und sehr wohl davon träumen, dass sie es gar nicht mehr bräuchten, weil sich ihr Alltag auch ohne bequem und schnell bewältigen lässt. Dafür wollen wir die Voraussetzungen schaffen, gerade in den bislang schlecht angeschlossenen Kiezen. Mein eigenes Auto musste übrigens erst kaputt gehen, bis ich gemerkt habe, dass ich es eigentlich nicht brauche.

Sie sind verheiratet, katholisch, Mutter zweier Kinder. Sind Sie das bürgerliche Aushängeschild einer linken Partei?

Ich bin bürgerlich, was auch immer das heißen soll. Ich bin ziemlich genau das Herz meiner Partei. Wir passen ganz gut zusammen. Katholisch sein und links sein schließt sich übrigens nicht aus. Dabei meine ich den Glauben und nicht die Kleriker-Kirche. Als Frau habe ich in einer männerdominierten katholischen Kirche massiven Veränderungsbedarf.

Apropos links: Gerade am Freitag wurde das linke Hausprojekt an der Liebigstraße in Friedrichshain geräumt. Wie bewerten Sie die Räumung?

Nachdem das Gericht final entschieden hatte, musste die Polizei das umsetzen – ich finde es schade, dass es nicht gelungen ist, eine andere Lösung zu finden. Die Liebigstraße ist ein weiteres alternatives Projekt, das verschwindet. Das sind wichtige Orte für viele Menschen in der Stadt, und sie gehören zur bunten Identität Berlins. Solche Freiräume brechen aber mit steigenden Mietkosten weg und müssen politisch gesichert werden.

Würden Sie auch mit den Freiräumen argumentieren, wenn das Haus von Rechtsradikalen besetzt gewesen wäre?

Entschuldigung, aber diesen Vergleich finde ich völlig unangebracht. Die Liebig 34 war ein queer-feministisches Wohnprojekt. Rechtsextremismus tötet Menschen. Freiräume für linke Gewalt darf es natürlich nicht geben, ebenso wenig wie für irgendwen sonst. Punkt. Ehrlich gesagt finde ich diese immer wiederkehrende Debatte ermüdend. Deshalb noch mal: Es gibt unter Grünen kein Verständnis für jegliche Form von Gewalt.

Wenn man an Ihren grünen Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg denkt, dann hat er die Bewohner der Rigaer Straße 94 in Sachen Brandschutzkontrollen anders behandelt als andere Bürger. Genauso hat er Vorkaufsrechte für Wohnhäuser sehr freihändig ausgelöst. Ist der Mann eine Belastung für Ihre Partei?

Mein Eindruck ist, dass die Opposition immer wieder krampfhaft Anlässe sucht, um Politiker aus Friedrichshain-Kreuzberg in eine bestimmte Ecke zu stellen. Natürlich gibt es in Kreuzberg eine Tradition, alternative Lösungswege auszuprobieren. Ein Beispiel ist die Debatte um den Görlitzer Park. Hier zeigt sich, dass eine repressive Drogenpolitik nicht funktioniert und man mal etwas Neues probieren muss.

Die Frage war, ob ein Baustadtrat, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt und gegen den ein disziplinarrechtliches Verfahren in der Innenverwaltung läuft, eine Belastung für die Grünen darstellt.

Gesetze und Vorschriften gelten für alle. Wenn es Hinweise gibt, was künftig besser laufen muss, dann wird das Bezirksamt dies auch umsetzen.

Was wäre denn Ihr neuer Weg in der Verkehrspolitik?

Es gibt zu Recht eine große Ungeduld in der Stadt – und wir wären zum Beispiel gerne viel weiter beim Ausbau des Radverkehrs. Oft liegt es an ungeklärten Verantwortlichkeiten zwischen Land und Bezirken. Ich plädiere dafür, klar zu trennen: Für die Hauptstraßen sollte die Senatsverkehrsverwaltung zuständig sein, die Bezirke für die Nebenstraßen. Das Geld folgt dann den Aufgaben. Die Hauptverwaltung wäre dann allein für das Radwegenetz auf den großen Straßen verantwortlich, die Bezirke entscheiden etwa über Zebrastreifen in Nebenstraßen und autofreie Spielstraßen am Wochenende. Das würde vieles beschleunigen. Im Gegenzug sollten die Bezirke neue Aufgaben bekommen. Warum sollen die Ordnungsämter nur für die Parkraumüberwachung zuständig sein? Die BVG darf Falschparker schon jetzt abschleppen, das sollten auch die bezirklichen Parkraumkontrolleure machen dürfen. Oder Blitzer für Geschwindigkeitskontrollen aufstellen. Das würde auch unsere Polizei massiv entlasten. Mittelfristig brauchen die Ordnungsämter mehr Personal.

Was sagen Sie den Gastronomen, die unter der Sperrstunde leiden? Bars haben jetzt Klage eingereicht vor dem Verfassungsgericht, sie bangen um ihre Existenz. Wie helfen Sie denen?

Nicht alle Gastronomen sind von der Sperrstunde so hart getroffen. Aber es gibt rund 3500 Bars in der Stadt, hinzu kommen noch viele Spätis, die jetzt etwas ausbaden müssen, was andere Menschen durch ihr egoistisches Verhalten verschuldet haben. Hier brauchen wir ein weiteres, schnell wirkendes Soforthilfeprogramm in Form von Zuschüssen.

Ein anderes Thema: Sie waren immer dafür, muslimischen Lehrerinnen zu erlauben, in der Schule Kopftuch zu tragen. Ermutigt das nicht die konservativen Kräfte und demotiviert Mädchen, sich zu emanzipieren?

Wir haben jetzt eine höchstrichterliche Entscheidung. Unser Neutralitätsgesetz ist nicht verfassungskonform, wir müssen es ändern. Ich glaube, wir sollten mal den Blick umkehren und überlegen, ob das nicht auch eine Chance sein kann. Die muslimischen Lehramtsanwärterinnen sind hier aufgewachsen, haben hier studiert. Das sind selbstbestimmte und ehrgeizige Akademikerinnen, die gerne einen sinnvollen und gut bezahlten Beruf ergreifen wollen. Warum sollte man ihnen das verwehren dürfen? Sie wären ein gutes Role-Model für muslimische Mädchen. Ich halte es für einen Fehler, das Problem des politischen Islam über das Berliner Neutralitätsgesetz und ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen lösen zu wollen.

Noch ein sehr linkes Thema: Wie stehen Sie zum Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen?

Die Angst vor steigenden Mieten, die einen immer größeren Teil des Einkommens auffressen, nehmen wir sehr ernst. Das Wohnraumthema ist die große soziale Frage unserer Zeit, die wir auf Landesebene ein Stück weit regeln können. Wir glauben nicht, dass es ein Mittel gibt, das alleine dafür sorgen kann, dass Mieten bezahlbar bleiben und Menschen vor Verdrängung geschützt sind. Wir brauchen ein Bündel von Instrumenten. Dazu gehören der Mietendeckel genauso wie der Neubau und vor allem der gemeinwohlorientierte Immobiliensektor. Da haben wir Bündnisgrünen eine andere Vorstellung als unsere Koalitionspartner. Für uns gehören da nicht nur die kommunalen Wohnungsgesellschaften dazu, sondern auch Genossenschaften, Stiftungen und sozial orientierte private Vermieter oder Gruppen, die ihr Haus gemeinsam kaufen. Mit diesen allen möchte ich das Bündnis suchen. Wenn dieser Sektor wächst, kann man Miethöhen langfristig beeinflussen.

Aber was ist mit den Enteignungen?

Nach rein quantitativen Maßstäben vorzugehen, wie sie die Initiative mit der Grenze von 3000 Wohnungen vorgeschlagen hat, finden wir schwierig. Sinnvoller wäre es, wenn überhaupt nach qualitativen Kriterien vorzugehen. Also bei spekulativem Leerstand, bei Schrottimmobilien, wo sich Eigentümer der sozialen Verpflichtung des Eigentums massiv entziehen. Wir sollten jetzt auf die Initiative zugehen und gucken, ob wir nicht gemeinsam ein Gesetz hinbekommen. Wir dürfen uns nicht ausruhen und erst auf einen Volksentscheid warten, der uns auffordert.

Die FDP hat ein Volksbegehren gestartet, um die Ränder des Tempelhofer Feldes bebauen zu lassen. Wie stehen Sie dazu?

Die FDP ist wieder einmal auf der Suche nach einem Thema. Ich finde ich es demokratiepolitisch fragwürdig, dass eine Partei Instrumente der direkten Demokratie für sich ausnutzt. Das sollte den Bürgern vorbehalten sein. Beim Volksentscheid zum Tempelhofer Feld im Jahr 2014 hat der rot-schwarze Senat verloren, weil er keine Kompromisse eingehen wollte. Wir hatten damals einen Kompromiss vorgeschlagen. Inzwischen sind wir aber in einer anderen Situation als damals.

Soll nun das Feld bebaut werden oder nicht?

Ich finde, das ist die falsche Frage. Wir brauchen jetzt zum Beispiel mehr Planer, damit die vorhandenen Bauflächen endlich bebaut werden. Ich sehe jetzt keinen Grund, mich von der Flughafen-Obsession der FDP treiben zu lassen.

Zur Person

Bettina Jarasch ist den meisten Berlinern unbekannt, innerparteilich jedoch eine verlässliche Größe. Die 51-Jährige war von 2011 bis 2016 Parteivorsitzende der Berliner Grünen. Sie wird dem Realo-Flügel zugerechnet. Seit 2016 sitzt sie für die Partei im Abgeordnetenhaus. Die Politikwissenschaftlerin lebt mit Mann und zwei Teenagersöhnen in Kreuzberg. Die gläubige Katholikin ist zudem langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der St. Marien-Liebfrauen-Gemeinde in Kreuzberg.