Kai Wegner: „Ja, ich will Regierender Bürgermeister werden“

Berlin. Nun ist es offiziell: Ein Jahr vor den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus hat der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner bekannt gegeben, für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin zu kandidieren. Der 48-Jährige informierte am Freitagvormittag das Präsidium der CDU Berlin über seine Entscheidung und gab anschließend eine Pressekonferenz.

„Ja, ich will Regierender Bürgermeister“, sagte Wegner. Er sei Berliner aus Leidenschaft. Nach 16 Jahren werde er deshalb nicht erneut für den Bundestag kandidieren. „Ich werde an anderer Stelle meine ganze Kraft für Berlin einsetzen“, kündigte der CDU-Landeschef an. Gerade auch von der Parteibasis habe er viel Zuspruch erhalten. „Ich freue mich, dass mir auch das Präsidium meiner Partei seine Unterstützung ausgesprochen hat“, so Wegner weiter.

Wegner schließt Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei aus

Die CDU kann sich durchaus Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung nach den Wahlen im Herbst 2021 machen: laut neuem BerlinTrend von Infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der „Berliner Morgenpost“ kommt die CDU 22 Prozent der Stimmen – und damit auf Platz zwei hinter den Grünen, die mit 26 Prozent stärkste Partei. Mit deutlichem Abstand folgen dann mit je 15 Prozent SPD und Linke. Auf die Frage nach möglichen Koalitionspartnern wollte sich Wegner am Freitag nicht festlegen. Nur so viel: „Eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei schließe ich aus.“

In den kommenden Monaten will Wegner sich vor allem bei den Berlinern bekannt machen. Denn auch wenn die CDU derzeit bei Umfragen im Aufwind ist – der Spitzenkandidat ist es bislang nicht. 61 Prozent der Berliner gaben an, ihn nicht zu kennen – nur neun Prozent trauten ihm das Amt des Regierenden Bürgermeisters zu, 26 Prozent verneinten dies. „Ich habe noch zwölf Monate Zeit, das zu ändern.

