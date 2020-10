Kai Wegner wird Spitzenkandidat der Berliner CDU

Wegner will nach Informationen der Morgenpost seine Kandidatur am Freitag auf einer Pressekonferenz um 11 Uhr bekannt geben.

Berlin. Es ist entschieden: Kai Wegner (48), CDU-Landesvorsitzender in Berlin und Bundestagsabgeordneter, wird Spitzenkandidat der Berliner CDU für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr. Nach Informationen der Berliner Morgenpost will Wegner seine Kandidatur am Freitag auf einer Pressekonferenz um 11 Uhr bekannt geben. Zuvor, um 8.30 Uhr, will Wegner das Berliner CDU-Präsidium informieren, ab 16 Uhr kommt der CDU-Landesvorstand zusammen.