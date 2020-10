Taxis am BER: Berliner Fahrer drohen mit Klage

Berlin. Gut drei Wochen vor dem Start des Betriebs am neuen Hauptstadtflughafen BER ist für das Berliner Taxigewerbe eine Unsicherheit gebannt. Mit der Einigung zwischen der Senatsverkehrsverwaltung und dem Landkreis Dahme-Spreewald dürfen aus Berlin stammende Taxis zum ersten Mal seit 2012 in Schönefeld wieder Fluggäste aufnehmen. Und doch sind Angst und Wut in der Branche aktuell immer noch groß – ausgerechnet wegen der erzielten Einigung.

Flughafen BER: Auswahlverfahren für Laderecht hat begonnen

Nach langen Verhandlungen hatten sich Berlin und der Landkreis Mitte September darauf verständigt, dass künftig zunächst je 300 Taxis aus Berlin und dem Landkreis ein Laderecht für den BER erhalten. Trotz der Lösung des lange schwelenden Konflikts geht der Ärger aber weiter. Denn auch wenn die Zahl der Fahrzeuge aus Berlin am Flughafen laut Vereinbarung künftig auf bis zu 550 Stück ansteigen könnte, erhält damit nur ein Bruchteil der mehr als 7000 Taxis aus der Hauptstadt ein Laderecht am BER. Welche Unternehmen genau dies sein werden, ist noch offen.

Seit dieser Woche und noch bis zum 12. Oktober können sich die Betriebe mit ihren Fahrzeugen beim Auswahlverfahren des Landesamts für Ordnungsangelegenheiten (Labo) anmelden. 30 Plätze sind für barrierefreie Taxis reserviert. Die restlichen Laderechte sowie mögliche Nachrücker verlost das Labo. Spätestens bis zum 19. Oktober soll dann klar sein, welche Taxis den Zuschlag erhalten – und wer leer ausgeht.

„Das ist pures Glück“, sagt Lezcek Nadolski, Vorsitzender der Berliner Taxi-Innung. „Wenn ich Pech habe, werde ich bis zum Ende meines Lebens dort nicht laden dürfen.“ Zwar sollen die Laderechte nach einem Jahr neu ausgelost werden, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann zu den glücklichen gehört, bleibe allerdings gleich niedrig. Zudem könnten sich Unternehmer auch mit mehreren Fahrzeugen bewerben. Die Chance leer aus zu gehen, steige damit weiter.

Für die Betriebe gelten je nach Bundesland andere Regeln

Für Nadolski ist das aber nur eines der vielen Probleme, die mit der Regelung verbunden sind. Unklar ist etwa, was mit den vielen Taxis passiert, die keinen Zuschlag bekommen. Bislang hätten bis zu 2000 Fahrzeuge den Verkehr am Flughafen Tegel mitabgewickelt. Für all jene, die nicht zu den 300 zählten, die künftig am BER warten dürfen, fehlten in der Stadt die Taxi-Stellplätze. „Das wird zu einem Überfluss an Taxis führen“, so Nadolski. Er erwartet eine „massive Abmeldung“ von Fahrzeugen. Schon bis zum Jahresende könnte die Zahl der Taxis um weitere 1000 auf dann 6300 sinken, befürchtet der Innungschef.

Auch an anderer Stelle ist die Vereinbarung nicht gut, so Nadolski. So gelten für Taxis aus Berlin und dem Landkreis Dahme-Spreewald unterschiedliche Regeln. Berliner Fahrer müssen in ihren Fahrzeugen verpflichtend Fiskaltaxameter eingebaut haben. Für die 300 Taxis aus Brandenburg, die durch die Einigung künftig an allen Berliner Taxiständen Fahrgäste aufnehmen dürfen, gilt dies nicht. Dort gibt es keine Vorschrift für Fiskaltaxameter, bestätigte ein Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald. Auch in der neuen Regelung sei dies nicht vereinbart worden.

Durch die in Berlin vorgeschriebenen Fiskaltaxameter sollen Steuerbetrug und Schwarzfahrten verhindert werden. Mit Einführung der neuen Taxameter verließen viele, als schwarze Schafe geltende Taxiunternehmer das in seinen Gesetzen strengere Berlin Richtung Brandenburg, heißt es in der Branche. Mit der neuen uneinheitlichen Regelung könnten sie nun zurückkommen nach Berlin.

Linken-Politiker Ronneburg fordert einheitliche Regeln

„Der Preis, den wir für das Laderecht am BER zahlen, ist zu hoch“, bilanziert Nadolski. Er bemängelt, wie die Vereinbarung ausgehandelt worden sei. Der Landkreis sei nach dem Prinzip „Friss oder stirb“ vorgegangen.

Auch Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion stellt die Vereinbarung nicht zufrieden. „Es muss gewährleistet werden, dass die Taxen auch die gleichen Anforderungen erfüllen.“ Die Regelungen zum Ortskundenachweis und den Fiskaltaxametern müssten für alle Unternehmen einheitlich sein. Seine Fraktion werde darauf drängen, dass sich der Verkehrsausschuss sehr bald nach dem Start des BER über die Umsetzung der Vereinbarung zu den Taxi-Laderechten in einer Anhörung verständigt. „Wenn es zu Problemen in der Praxis kommt, werden wir das nicht laufen lassen.“

Anfang November wird auch Berlins Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese mit Vertretern der Berliner Taxibranche zusammenkommen. Thema soll die Umsetzung der neuen Vereinbarung und ein einheitlicher Tarif für die Taxis aus Berlin und dem Landkreis sein – noch fehlt nämlich auch der. Berliner Taxifahrer wollen gegen all dies kommende Woche Mittwoch vor dem Roten Rathaus demonstrieren. Dabei dürfte es nicht bleiben, sagt Nadolski. „Es gibt schon die ersten Kollegen, die Klagen wollen gegen die Bestimmungen.“