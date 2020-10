Anbau für Kanzleramt kostet 600 Millionen Euro

Berlin. Der bis 2028 geplante Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes in Berlin soll ohnehin schon mehr als 600 Millionen Euro kosten. Diese Summe hat das Bundesinnenministerium genannt und damit die bisher offiziell genannten Baukosten von 485 Millionen Euro um steigende Baukosten und „Abwicklungsrisiken“ ergänzt. Eine erste Machbarkeitsstudie war von 457 Millionen Euro ausgegangen.

Aus Sicht der obersten Finanzkontrolleure des Bundes werden aber die nun erwarteten 600 Millionen womöglich nicht reichen. „Der Bundesrechnungshof hat zudem weiterhin Zweifel, dass alle zu erwartenden Kosten bekannt sind“, heißt es in einem Prüfbericht, der der Berliner Morgenpost vorliegt. „Dadurch besteht ein erhebliches zusätzliches Kostenrisiko.“ Nicht alle Kostenfaktoren seien „umfassend abgebildet“, so etwa die vom Bundeskanzleramt „nachgemeldeten Zusatzanforderungen zur Energieeffizienz“.

Der Erweiterungsbau des Kanzleramts über die Spree hinweg soll 2028 abgeschlossen sein.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Die Bundesregierung möchte den Amtssitz der Bundeskanzler auf dem nordwestlichen Ufer der Spree erheblich erweitern. 395 Beschäftigte sollen in dem Neubau jenseits des Flusses auf mehr als 24.000 Quadratmetern Nutzfläche ihre Arbeitsplätze bekommen.

Teurer als Humboldt Forum und Staatsbibliothek

Die Kosten für den Neubau, der die Nutzfläche der ohnehin schon weltgrößten Regierungszentrale verdoppeln würde, und für die geplanten Verbindungen mit dem Bestandsgebäude sind schon ohne weitere Steigerungen enorm hoch. Der Rechnungshof vergleicht das Projekt mit anderen öffentlichen Bauprojekten. Die Bundesregierung hatte das Projekt im Januar 2019 als „nüchternen, auf Funktionalität ausgerichteten Zweckbau“ vorgestellt.

Gleichwohl beziffern die Prüfer die Kosten des Erweiterungsbaus je Quadratmeter Nutzfläche auf 18.529 Euro. „Sie reichen damit an den Orientierungswert höchstinstallierter Forschungsgebäude im universitären Bereich heran“, heißt es in dem Bericht. Derartige Gebäude wiesen aber eine „wesentlich komplexere Haustechnik, Hochsicherheitslabore, Reinräume und aufwendige luftdichte Fassaden“ auf.

So soll der Erweiterungsbau einmal aussehen: Eine erhöhte Landeplattform für Hubschrauber (im Vordergrund) ersetzt die Landefläche im Park.

Foto: Schultes Frank Architekten

Andere aufwändige Bundesbauten stellte das erweiterte Kanzleramt locker in den Schatten. So koste das Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Schloss etwas mehr als 15.000 Euro pro Quadratmeter, das Bundeswehr-Krankenhaus in Hamburg 11.000 und die Staatsbibliothek Unter den Linden 8500 Euro. Die Erweiterung des Kanzleramtes könnte so zum teuersten öffentlichen Neubau des Landes werden.

Wegfall der fünf Wintergärten würde 14 Millionen Euro sparen

Bundeskanzleramt und das Innenministerium sehen aber anders als der Rechnungshof keine Vergleichbarkeit zwischen der Kanzleramtserweiterung und den genannten Gebäuden. Sie verweisen auf die „Solitärstellung“ des Kanzleramtes und bestehen darauf, die Erweiterung solle „das gleiche architektonische Niveau“ aufweisen wie der zwischen 1997 und 2001 errichtete Bau von Axel Schultes und Charlotte Frank.

Aus Gründen des Urheberrechts hatte die Bundesregierung 2016 die Kanzleramtsarchitekten ohne Ausschreibung auch mit der Planung des Satelliten auf der anderen Spree-Seite beauftragt.

Die Prüfer verlangen nun von der Bundesregierung, die Kosten zu reduzieren und machen dafür konkrete Vorschläge. Sie könnten das Projekt für den Steuerzahler um 35 Millionen Euro billiger machen. So verlangt der Rechnungshof, auf ein paar bauliche Besonderheiten zu verzichten.

Neun fünfgeschossige Wintergärten böten keinerlei Mehrwert, sondern würden später nur für hohe Wartungs- und Reinigungskosten sorgen. Sie wegfallen zu lassen, würde 14 Millionen Euro sparen. Die Regierung verweist hingegen auf höhere Baukosten für Sicherheitsmaßnahmen, die ohne die Wintergärten anfielen.

Auch der Hubschrauberlandeplatz sei „konstruktiv sehr aufwändig geplant“, schreiben die Prüfer. Hier sagen die Bauherren zu, die Konstruktion zu vereinfachen.

Land Berlin soll sich an Bau einer zweiten Brücke beteiligen

Weiterer Streitpunkt ist die geplante zweite Brücke über die Spree. Diese soll 18 Millionen Euro kosten. „Das Bundeskanzleramt hat bisher keine belastbaren Aussagen zur Nutzungsintensität der Brücke getroffen und den funktionalen Mehrwert nicht nachgewiesen“, schreiben die Prüfer und empfehlen, auf die zweite Brücke zu verzichten.

Das Bundeskanzleramt halte die zweite Brücke aber „aus funktionalen und Sicherheitsaspekten für unverzichtbar“, gibt der Rechnungshof die Gegenposition wieder, Zudem werde erwogen, den Übergang zum Teil für die Öffentlichkeit freizugeben und der Stadt Berlin neue Wegebeziehungen zu ermöglichen. Diese Lösung hält der Rechnungshof nur für vertretbar, wenn sich das Land Berlin „angemessen“ an der Finanzierung der Brücke beteiligt.

Ausstattung der Kanzlerwohnung und Bau der Kita in der Kritik

Die Prüfer empfehlen auch, auf die vorgesehene Kindertagesstätte im Kanzleramt zu verzichten. Der Bau würde 2,8 Millionen Euro bei einer Kapazität von zwölf bis 15 zu betreuenden Kindern kosten. Das wäre nach Einschätzung der Prüfer dreimal so teuer wie andere Kitas. Statt einer hauseigenen Kita empfiehlt der Bericht eine Kooperation mit anderen Kinderbetreuungseinrichtungen des Bundes wie der Bundestags-Kita oder mit kommunalen Kitas der Umgebung.

Die Kritik des Rechnungshof hat in Details die Planer bereits zum Umdenken veranlasst. So wollen sie darauf verzichten., für 2,5 Millionen Euro einen 160 Meter langen Verbindungsweg im Freien zu verglasen.

Und auch die im Erweiterungsbau vorgesehene 250 Quadratmeter große Kanzlerwohnung soll zunächst nicht wie geplant für 225.000 Euro ausgestattet werden. Das solle erst geschehen, wenn „ein entsprechender Bedarf erkennbar“ sei, heißt es: „Bis dahin soll eine Büronutzung ermöglicht werden.“