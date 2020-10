Verdi ruft für Freitag zu neuem BVG-Streik auf

Zuletzt hatte Verdi die BVG am Dienstag, 29. September, in Berlin für einen halben Tag bestreikt. Dieses Mal soll der Streik den ganzen Tag dauern.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag erneut zu einem Warnstreik bei der BVG aufgerufen. Anders als beim vergangenen Warnstreik soll dieser den ganzen Tag dauern. Der Streik soll mit Betriebsbeginn um 3 Uhr beginnen und am Sonnabend, 10. Oktober, ebenfalls um 3 Uhr beendet sein. Das teilte die Gewerkschaft am Dienstagnachmittag mit.

Betroffen seien alle Betriebsbereiche der BVG: U-Bahn, Straßenbahn und Bus, so Verdi weiter. Nicht betroffen sind erneut die S-Bahn in Berlin sowie die Buslinien, die an private Busfirmen vergeben seien.

Auch in Brandenburg soll gestreikt werden, betroffen seien die Verkehrsbetriebe Potsdam, Regiobus Potsdam-Mittelmark, Havelbus Verkehrsgesellschaft und die Verkehrsetriebe an der Havel. Bei allen anderen brandenburgischen Verkehrsunternehmen werde der Betrieb voraussichtlich normal laufen.

Die Arbeitgeberseite sei auch nach dem Warnstreik vom vergangenen Dienstag (29. September) nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, so Verdi. Dabei geht es um Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft fordert bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste.

„Die Verkehrswende und der demografische Wandel sind weiterhin die großen Herausforderungen für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg“ sagte Jeremy Arndt, ver.di-Fachbereichsleiter Verkehr in Berlin und Brandenburg. „Um den anstehenden Bedarf an Personal zu bewältigen und sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, sind einheitliche Regelungen bei den Arbeitsbedingungen nötig. Nur so können benötigte Fachkräfte rekrutiert und das bestehende Personal gehalten werden. Derzeit führen die schlechten Arbeitsbedingungen regelmäßig zu hohen Krankenständen. Diese haben auch Auswirkungen auf die Linienleistung und führen zu Fahrausfällen“, so Jeremy Arndt.