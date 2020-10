BVG-Streik heute in Berlin: Diese Bus-Linien fahren trotzdem

Busse stehen hinter der halbgeschlossenen Ausfahrt am Betriebshof der Verkehrsbetriebe (BVG). Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin und Brandenburg wird seit den frühen Morgenstunden wieder gestreikt.

Berlin. Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Berlin und Brandenburg wird seit den frühen Morgenstunden wieder gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vom frühen Freitagmorgen bleiben in Berlin die Busse und Bahnen der BVG bis Sonnabendfrüh um 3 Uhr stehen. In Brandenburg seien vier Verkehrsbetriebe bis Freitagmittag von dem Warnstreik betroffen.

S- und Regionalbahnen sowie Privatbusse, die im Auftrag der BVG in Berlin unterwegs sind, fahren aber ohne Einschränkungen. Das betrifft vor allem Linien am Berliner Stadtrand sowie zahlreiche Nachtbusse. In Brandenburg sind der Verkehrsbetrieb Potsdam, Regiobus Potsdam-Mittelmark, die Havelbus Verkehrsgesellschaft sowie die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel betroffen.

BVG-Streik in Berlin am Freitag - Welche Bus-Linien noch fahren

Folgende Bus-Linien fahren komplett: 106, 112, 140, 161, 163, 168, 175, 179, 184, 234, 275, 284, 334, 341, 349, 363, 369, 370, 371, 380, 399, 740, 744, N12, N23, N34, N35, N39, N40, N52, N53, N56, N58, N60, N61, N62, N67, N68, N69, N77, N84, N88, N90, N91, N95, N97.

106, 112, 140, 161, 163, 168, 175, 179, 184, 234, 275, 284, 334, 341, 349, 363, 369, 370, 371, 380, 399, 740, 744, N12, N23, N34, N35, N39, N40, N52, N53, N56, N58, N60, N61, N62, N67, N68, N69, N77, N84, N88, N90, N91, N95, N97. Folgende Bus-Linien fahren mit Einschränkungen: 218, 283, 395, 398

218, 283, 395, 398 In Betrieb sind außerdem die BVG-Fährlinien. Nicht bestreikt werden die S-Bahn Berlin sowie der Regionalverkehr.

Warnstreik in Berlin - Diese Einschränkungen gibt es bei der S-Bahn

Fahrgäste in Berlin, die aufgrund des BVG-Warnstreiks auf die S-Bahn umsteigen, müssen sich auf einige Einschränkungen einstellen. Wegen eines Brandanschlages auf Kabel der S-Bahn kommt es auf den S-Bahn-Linien S41, S42, S8, S85 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen. Der Zugverkehr ist zwischen Neukölln - Sonnenallee - Treptower Park - Ostkreuz unterbrochen. So fahren die betroffenen Linien der S-Bahn:

Linie S41/ S42: Ostkreuz <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Westkreuz, Südkreuz) im 10-Minuten-Takt

(Zwischen Gesundbrunnen - Westkreuz - Bundesplatz besteht von ca. 5 Uhr bis 10 Uhr und ca. 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr ein 5-Minuten-Takt)

Ostkreuz <> Neukölln (über Gesundbrunnen, Westkreuz, Südkreuz) im 10-Minuten-Takt (Zwischen Gesundbrunnen - Westkreuz - Bundesplatz besteht von ca. 5 Uhr bis 10 Uhr und ca. 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr ein 5-Minuten-Takt) Linie S8: Zeuthen/ Grünau <> Schöneweide sowie Greifswalder Straße <> Birkenwerder

Zeuthen/ Grünau <> Schöneweide sowie Greifswalder Straße <> Birkenwerder Linie S85: verkehrt nicht

verkehrt nicht Linie S9: Flughafen Schönefeld <> Schöneweide sowie Ostbahnhof <> Spandau

Probleme kam es im Verkehr der S-Bahn zudem am frühen Morgen auf den Linien S3, S5, S7 und S9. Nach einem Brand im S-Bahnhof Tiergarten gab es in Richtung Zoologischer Garten dort keinen Halt. Gegen 7.20 Uhr fuhren die Linien wieder regulär. Dafür gab es durch einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Verspätungen und Zugausfälle.

BVG-Warnstreik: Darum geht es beim Arbeitskampf

Hintergrund der Warnstreiks ist die Forderung des Verdi-Bundesverbands nach einer bundesweit einheitlichen Tarifregelung für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV. Tarife im Nahverkehr werden derzeit in den 16 Bundesländern einzeln ausgehandelt. Derzeit laufen etwa Verhandlungen unter anderem in Berlin. Weil sich deshalb die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Regionen aus Sicht der Gewerkschaft zu weit auseinander entwickelt haben, sollen die regionalen Regelungen um eine bundesweite ergänzt werden.

Bereits Ende September war es deshalb bundesweit zu einem Warnstreik gekommen, auch Berlin und Brandenburg waren betroffen. In dieser Woche folgten Aktionen in NRW, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Bremen. Neben Berlin und Brandenburg ist am Freitag auch Bayern betroffen.

„Unnötiges Gesundheitsrisiko“ – BVG kritisiert erneuten Warnstreik

„Die Verkehrswende und der demografische Wandel sind weiterhin die großen Herausforderungen für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg“, sagte Jeremy Arndt, Verdi-Fachbereichsleiter Verkehr in Berlin und Brandenburg. „Um den anstehenden Bedarf an Personal zu bewältigen und sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, sind einheitliche Regelungen bei den Arbeitsbedingungen nötig. Nur so können benötigte Fachkräfte rekrutiert und das bestehende Personal gehalten werden. Derzeit führen die schlechten Arbeitsbedingungen regelmäßig zu hohen Krankenständen. Diese haben auch Auswirkungen auf die Linienleistung und führen zu Fahrausfällen“, so Arndt.

Die BVG kritisierte den Warnstreik scharf. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen komme dieser Warnstreik zu einem völlig falschen Zeitpunkt und setze die Fahrgäste einem unnötigen Gesundheitsrisiko aus. Angeboten werden könnten nur Fahrten, die durch private Unternehmen betrieben würden. Das seien 23 Tages-Buslinien und 23 Nacht-Buslinien. Vier weitere Linien würden mit Einschränkungen fahren.

Warnstreik bei der BVG in Berlin - Fahrgastverband zeigt Verständnis

Der Berliner Fahrgastverband IGEB hat Verständnis für die angekündigten Warnstreiks geäußert. „Natürlich ist das mehr als ärgerlich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange, Jens Wieseke, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es hat ja auch seine Gründe, warum gestreikt wird.“

Die Aktion sei auch das Ergebnis eines jahrelangen Desinteresses der Politik gegenüber den Problemen im ÖPNV. „Die schlechte Lohnentwicklung ist ja keine neue Erkenntnis.“ Wieseke appellierte an beide Seiten, schnell zu einer Lösung zu kommen, denn die aktuelle Corona-Situation mache die Lage für die Fahrgäste nicht einfacher.