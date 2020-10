Extinction Rebellion besetzt Büros der Braunkohle-Lobby

Wegen der Besetzung mehrerer Büros in Charlottenburg kommt es am Dienstagvormittag zu einem Polizeieinsatz.

Berlin. Aktivisten der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion haben am Dienstagmorgen den Hauptsitz des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV) in Charlottenburg besetzt. Wie die Gruppe mitteilte, werden seit 7.45 Uhr mehrere Büros des Lobbyverbands im Haus der Wirtschaft an der Straße Am Schillertheater blockiert.

Sie warfen demnach Akten und Dokumente aus den Fenstern. Eine weitere Gruppe errichtete vor der Tür eine Straßenblockade. Derzeit würden knapp 100 Personen den Verkehr zwischen Bismarckstraße und Schillerstraße blockieren. Fünf Personen hätten sich an Betonklötze gekettet.

Polizisten seien vor Ort und derzeit im Gespräch mit den Besetzern, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.

#ExtinctionRebellion haben die Büros der Braunkohlelobby besetzt, um gegen den unverhältnismäßigen politischen Einfluss der fossilen Industrie zu protestieren.aktuell blockieren knapp hundert Personen den Verkehr zwischen Bismarckstraße und Schillerstraße. pic.twitter.com/4lnx5DyYLr — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) October 6, 2020

Die Aktivisten hatten zuvor eine Protestwoche in Berlin angekündigt. Am Montag hatte die Gruppe die Invalidenstraße vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin kurzzeitig blockiert.