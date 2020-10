Die Tiefkühlpizza wird 50 Jahre alt

Berlin/Bielefeld. Sie rettet kochfaule Menschen, verkaterte Studenten oder Kinder gestresster Eltern vor dem Hungertod: die Tiefkühlpizza. Außer zu vergessen, auf die Uhr zu gucken und die italienische Köstlichkeit verbrennen zu lassen, kann man bei der Zubereitung nichts falsch machen. Denn die übernimmt komplett der Backofen.

Was man heute immer vorrätig hat, war den Deutschen vor 50 Jahren noch unbekannt. Wohl kaum ein Bundesbürger wird jemals eine Tiefkühlpizza gegessen haben, als er am 10. April 1970 von der Trennung der Beatles hörte. Als jedoch der erste „Tatort“ am 29. November desselben Jahres ausgestrahlt wurde, wird der eine oder andere wohl mit einem solchen Fertiggericht vor dem Fernseher gesessen haben. Denn im Oktober 1970, also vor 50 Jahren, brachte das Bielefelder Lebensmittelunternehmen „Dr. Oetker“ die erste Tiefkühlpizza auf den deutschen Markt.

Deutsche kaufen pro Jahr eine Milliarde Tiefkühlpizzen

Seitdem ist die Tiefkühlpizza in ihrem Siegeszug nicht mehr aufzuhalten und aus den Supermärkten der Republik längst nicht mehr wegzudenken. Nach Angaben des Herstellerverbands, des Deutschen Tiefkühlinstituts (DTI), wurden im Jahr 2019 mehr als eine Milliarde Tiefkühlpizzen gekauft, was knapp 360.000 Tonnen entspricht. Zum Vergleich: Zwischen 1970 und 1980 wurden nur 23.000 Tonnen produziert.

Die „Pizza alla Romana“ war die erst Tiefkühlpizza auf dem deutschen Markt.

Der Liebling der Deutschen ist die Pizza Salami. Und während wir heute die Wahl etwa zwischen Funghi, Speziale und Diavolo haben, gab es für die Deutschen ganz zu Anfang nur die „Pizza alla Romana“ – belegt mit Tomaten, Käse, Paprika und Mortadella. Kosten: 2,95 D-Mark. Dr. Oetker ließ sie damals in Mantua beim Großbäcker Romano Freddi herstellen, der die Tiefkühlpizza bereits zwei Jahre zuvor auf den italienischen Markt gebracht hatte. In den USA kannte man sie bereits seit den 1950er-Jahren.

Neben Dr. Oetker und dem zum Nestlé-Konzern gehörenden Hersteller Wagner zählt das Berliner Unternehmen Freiberger zu den größten Produzenten von Tiefkühlpizzen. Am Firmensitz im Nordosten Reinickendorfs wurde 1986 die damals größte Pizzafabrik Europas eröffnet. Dort arbeiten heute mehr als 500 Beschäftigte und stellen nach Unternehmensangaben jeden Tag 800.000 Pizzen her. Insgesamt produziert Freiberger weltweit täglich 3,4 Millionen Stück.

„Der Bedarf an Tiefkühl-Pizzen ist während des Lockdowns – auch aufgrund des Wegfalls der gastronomischen Angebote und des verstärkten mobilen Arbeitens daheim – gestiegen“, sagte eine Unternehmenssprecherin der Berliner Morgenpost. Seit Mai habe sich der Absatz aber wieder normalisiert. Auch in der dieser Zeit ist die Salami-Pizza der Klassiker, wobei sich aktuell ebenfalls die Sorten Rindersalami und Gemüse großer Beliebtheit erfreuen würden, die in Zusammenarbeit mit dem Rapper Capital Bra entstanden. Ansonsten finde man die Produkte „mehr oder weniger versteckt unter der jeweiligen Eigenmarke des Handels bei allen großen Supermarktketten und Discountern in Deutschland“, so die Sprecherin weiter.

Absatz deutlich gestiegen während der Corona-Pandemie

Insgesamt erwartet die Tiefkühlindustrie im Corona-Jahr 2020 beim Pizzaverbrauch einen Rekord. „Der Absatz von Tiefkühlpizza wird dieses Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen“, teilte das DTI mit. „Jeder Bundesbürger isst durchschnittlich 13 Tiefkühlpizzen pro Jahr – Tendenz steigend.“ Vor zehn Jahren waren es demnach erst zehn, vor 20 Jahren fünf und vor 30 Jahren nur drei.

Laut Tiefkühlinstitut haben sich die Deutschen seit dem Beginn der Corona-Krise Ende Februar stärker mit Tiefgekühltem versorgt und insbesondere mit Pizzen auch einen Vorrat angelegt. Die Nachfrage nach Tiefkühlkost im Lebensmittelhandel sei seit der elften Kalenderwoche Mitte März zweistellig gewachsen. In der ersten Jahreshälfte sei bei Tiefkühlpizzen ein Plus von sieben Prozent verzeichnet worden.

Für die Tiefkühlkost-Hersteller gibt es laut DTI aber nicht nur Grund zum Jubeln. Denn manche produzieren auch für die Gastronomie, die während des sogenannten Lockdowns geschlossen blieb. Außerdem würden Absatzmärkte wie Betriebsgastronomie und Ausbildungsverpflegung weiterhin stark unter dem normalen Niveau arbeiten.

Morgenpost-Redakteure berichten vom Backofen

Die Tiefkühlpizza spendet Trost und ist seit Jahren eine treue Begleiterin

Alexander Dinger

Es kann nur eine geben. Für mich ist das die Funghi-Tiefkühlpizza von Dr. Oetker. Schon vor 20 Jahren, nach der Schule, habe ich unzählige Pizzen dieser Sorte verspeist. Und die Leidenschaft hat nie nachgelassen. Noch heute muss ich einmal in der Woche „eine Funghi“ essen. Ich muss dann an früher denken, und mir geht es sofort gut. Meine Leidenschaft geht sogar soweit, dass ich im Supermarkt um die Ecke im Kühlregal manchmal solang krame, bis ich noch ein Exemplar meiner Lieblingspizza ergattern kann. In Zeiten von „Superfood“ und „Bio“ war mir meine Leidenschaft etwas peinlich. Vor allem wenn ich an der Kasse zwischen Chia-Samen und Tofu-Würstchen meine „Funghi“ aufs Band legte. Das hat sich geändert, seitdem ich weiß, dass es auch andere Menschen gibt, die diese Leidenschaft teilen. Alexander Dinger, Polizeireporter

Seien wir ehrlich: Netflix und Chill heißt im Grunde Netflix und Pizza

Sören Kittel

Ich bin ja ein Käufer von Dingen, auf denen steht „Neu und nur für kurze Zeit“. Schokoladenhersteller verstehen es sehr gut, auf Leute wie mich einzugehen (Weiße-Mango-Maracuja! Hallo!), aber auf dem Tiefkühlpizzenmarkt ist nun wirklich schon sehr lange nichts passiert. Seit ich vor rund 20 Jahren aufgehört hatte, abwechselnd Thunfisch, Salami, Diabolo und Spinat zu essen, bin ich irgendwann dazu übergegangen, lieber einen Fertigteig zu kaufen, eine Dose Stücktomaten darüber auszugießen und kreativ zu werden. Seit dem Lockdown allerdings hatte ich eine Abmachung mit zwei Freunden. Wir treffen uns seitdem zum Netflix-Schauen und kaufen drei Fertigpizzen. Ich lernte: Es gibt Spargelpizza! Leider mit einem Label: „Neu und nur für kurze Zeit“. Letzte Woche lag noch eine im Regal. Sören Kittel, Redakteur

Selbstgemacht ist besser, aber Tiefkühlpizza ist die Rettung

Gilbert Schomaker

Sie ist die familiäre Rettung: die Tiefkühlpizza. Es gibt Tage im Familienleben, da müssen sich die Kinder selbst versorgen. Dann – das gebe ich nach jahrelangem Dasein als Vater zu – sind liebevoll geschnittenes Obst und Gemüse nicht die Lösung. Die Schule ist aus, der Hunger ist da und die Tiefkühlpizza liegt im Eisfach. Doch: Es geht auch besser. Seit wir einen Grill mit Pizzastein haben, wird die Pizza selbstgemacht. Was man dafür braucht ist in Corona-Zeiten zum Teil vorhanden: Arbeiten im Homeoffice. Zum Teil aber auch kostbar: frische Hefe. Aber die Pizza schmeckt viel besser. Nur Zeit muss man haben für den Hefeteig. Wenn es nach der Schule mal schnell gehen oder der heimische Pizzabäcker Texte über das Pizzabacken schreiben muss, nun ja, dann reicht auch notfalls die Fertigpizza. Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur