Özcan Mutlu: Der zweifelhafte Wahlkampf des Grünen-Politikers

Der 52-jährige Özcan Mutlu will wieder in den Bundestag. Dabei sind dem Grünen-Politiker offenbar viele Mittel recht.

Der einstige Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Der Grünen-Politiker steht im Verdacht, ihm hörige neue Parteimitglieder angeworben zu haben, um Grünen-interne Abstimmungen zu beeinflussen. In der Parteiarbeit hätten sich diese Neu-Grünen nie engagiert. Mutlu habe sie nur geholt, um bei der Nominierung des Direktkandidaten im Wahlkreis Mitte für die im Herbst 2021 anstehende Bundestagswahl die in Parteikreisen favorisierte Gegenkandidatin Hanna Steinmüller zu schlagen. Mutlu wolle sich so die Chance auf den Wiedereinzug in den Bundestag sichern. Die Abstimmung erfolgt am Sonntag im Poststadion in Moabit.