Neonazi-Demo in Berlin-Lichtenberg: Polizisten mit Steinen beworfen

Am Tag der deutschen Einheit finden in Berlin mehrere Demonstrationen statt. Die Polizei ist mit 2700 Beamten im Einsatz.

Rechtsextreme demonstrieren in Berlin-Lichtenberg

Protest gegen die Corona-Politik in Berlin-Mitte

Fahrrad-Demo von Charlottenburg bis Mitte

Linke und Linksradikale demonstrieren am Abend gegen die Räumung von Liebig 34

Berlin. Am Tag der deutschen Einheit finden mehrere Demonstrationen von Corona-Leugnern, Rechtsextremen und Linksautonomen in Berlin statt. Die Polizei ist mit bis zu 2700 Beamten im Einsatz. Dabei wird die Berliner Polizei von der Bundespolizei Berlin, Beamten aus Schleswig-Holstein, Sachsen, Bremen, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg Vorpommern und Niedersachsen unterstützt.

Gegendemonstranten blockieren Neonazi-Demo in Lichtenberg

Mehrere Hundert Gegendemonstranten versammelten sich in Lichtenberg, um einen Aufmarsch der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ zu verhindern. Die Beamten trennten die Teilnehmer der Neonazi-Demonstration und der Gegenproteste voneinander. „Es sind vereinzelt Steine und Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden“, sagte ein Polizeisprecher. Ob Polizisten oder Demonstranten verletzt wurden, war zunächst unklar.

Immer wieder wurden nach Angaben des Sprechers im Bereich rund um die S-Bahnhöfe Wartenberg und Hohenschönhausen Gegenstände auf die Straße gezogen. „Hier und da wurde auch Pyrotechnik gezündet“, sagte der Sprecher. Es habe einige Festnahmen gegeben.

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" in Lichtenberg teil.

Foto: dpa

Auf der Seite der Rechtsextremen-Demo unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft“ zählte die Polizei am Nachmittag eine niedrige dreistellige Teilnehmerzahl und damit unterhalb der Zahl der Teilnehmer des Gegenprotests.

Die Gegendemonstranten hätten mit einer Sitzblockade verhindert, dass der Zug am S-Bahnhof Wartenberg starten konnte, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Polizei löste die Blockade auf. Nach anfänglicher Ablehnung willigte der Veranstalter am späten Nachmittag ein, eine Alternativroute über die Zinster Straße zu nehmen. Gegen 18 Uhr löste die Polizei an der Ribnitzer Straße eine weitere Sitzblockade auf.

Im Vorfeld hatte unter anderem das „Berliner Bündnis gegen Rechts“ angekündigt, den Aufmarsch am Tag der Deutschen Einheit blockieren zu wollen. „Mit vielfältigem Protest und Blockaden werden wir den Nazis keinen Meter überlassen“, hieß es in der Ankündigung.

Mit unseren Einsatzkräften sind wir heute auch am S-Bahnhof #Wartenberg in #Berlin #Hohenschönhausen vor Ort und gewährleisten die sichere Anreise der Teilnehmer zu den verschiedenen Veranstaltungen in diesem Bereich zu #b0310. pic.twitter.com/UlinGwDsZm — Bundespolizei Berlin Einsatz (@bpol_b_einsatz) October 3, 2020

Bereits vor dem Beginn der Demonstration um 14 Uhr füllte sich der S-Bahnhof Wartenberg. Der S-Bahnhof wurde mittags wegen Überfüllung nicht mehr angefahren - die Züge hielten in Hohenschönhausen. Das teilten die Polizei und die Berliner S-Bahn auf Twitter mit. Ein Hubschrauber der Polizei überflog den Bereich Wartenberg und Hohenschönhausen für Übersichtsaufnahmen.

Demo gegen die Corona-Politik in Berlin

In der Berliner Innenstadt fanden zudem rund 60 Demonstrationen von einer Vielzahl unterschiedlicher Gruppen statt. Den Aufrufen waren aber nur sehr wenige Menschen gefolgt. „Es ist ruhiger als gedacht“, sagte ein Polizeisprecher.

Für eine Demonstration unter dem Motto „Für Friede, Freiheit und gegen Gewalt“ am Alexanderplatz hatte der Organisator rund 2000 Teilnehmer angemeldet. „Es waren aber nur fünf Personen da“, sagte der Sprecher. Vor dem Reichstagsgebäude fanden sich wenige hundert Personen aus der Reichsbürger-Szene ein. Bei der Anmeldung hatte der Organisator angegeben, er rechne mit einer Million Teilnehmer.

„Trotz mehrfacher Lautsprecherdurchsagen halten sich viele Demonstranten nicht an die Regeln. Es werden nun ihre Personalien aufgenommen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Auf dem Platz des 18. März in #Mitte findet derzeit eine Versammlung mit ca. 300 Teilnehmenden statt. Unsere Kolleg. sind vor Ort und weisen mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Covid19-Bestimmungen hin, da diese dort von vielen nicht eingehalten werden.#b0310 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 3, 2020

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) teilte mit, dass es bis zum Abend zu Verkehrseinschränkungen auf diesen Straßen kommt:

Alexanderplatz

Dircksenstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Memhardstraße

Rosa-Luxemburg-Straße

Weidlingstraße

Linienstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Alexanderstraße

Wo gibt es Behinderungen in Berlin? Hier geht es zur Live-Verkehrskarte

Demonstration vor dem Reichstag aufgelöst

Am Freitag wurde eine Demonstration gegen die staatliche Corona-Politik vor dem Reichstag aufgelöst. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Die von der “Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand” veranstaltete Kundgebung am Platz der Republik startete um 15 Uhr. Rund 500 Teilnehmer hatten sich unter dem Titel “Geeinte Demokratiebewegung proklamiert Übergangsverfassung und Neuwahlen auf Basis des Grundgesetzes” eingefunden.

Mund-Nasen-Schutz trug dabei nur ein kleiner Teil der Teilnehmer. Die Polizei teilte mit: "Der Versammlungsleiter hat soeben die Demo auf dem Platz der Republik beendet, da er keinen Einfluss auf seine Teilnehmenden hatte & die Covid19-Bestimmungen weiterhin nicht eingehalten wurden." Bei Demonstrationen über 100 Teilnehmern gilt in Berlin eine Maskenpflicht.

Der Versammlungsleiter hat soeben die Demo auf dem Platz der Republik beendet, da er keinen Einfluss auf seine Teilnehmenden hatte & die #Covid19 Bestimmungen weiterhin nicht eingehalten wurden. Er kam damit einer polizeilichen Auflösung durch unsere Kolleg. zuvor. #b0210 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 2, 2020

Fahrraddemonstration von Charlottenburg bis Mitte

In der Zeit von 12.30 bis 20 Uhr kommt es aufgrund einer Fahrraddemonstration mit bis zu 3000 Teilnehmern zu Verkehrseinschränkungen im Bereich

Adenauerplatz

Tauentzienstraße

Nürnberger Straße

Budapester Straße

Hardenbergstraße

Ernst-Reuter-Platz

Straße 17. Juni

Bachstraße

Lessingstraße

Alt-Moabit

Otto-von-Bismarck-Allee

Konrad-Adenauer-Straße

Luisenstraße

Invalidenstraße

Chausseestraße

Torstraße

Rosenthaler Platz

Linke demonstrieren gegen Räumung

Am S-Bahnhof Frankfurter Allee wollten Linksautonome am Abend unter dem Motto „Deutschland ist Brandstifter“ gegen die Feiern zur Einheit demonstrieren. Ab 21 Uhr waren von Samariterplatz bis Margarete-Sommer-Straße Proteste gegen die für Freitag kommender Woche terminierte Räumung des besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 angemeldet. Am Sonntag wollen Linksautonome auf der Kreuzung von Rigaer und Liebigstraße bereits ab elf Uhr auf die Straße gehen.

