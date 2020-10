Mode in der DDR - „Ihr habt ja ausgesehen wie wir!“

Berlin. Auch jenseits der Mauer entwarfen Designer Mode nach internationalen Maßstäben, gab es Modeschauen und Trends. Und viel mehr Kreativität und Ideenreichtum als im Westen – sagt Buchautorin Ute Scheffler („Chic im Osten“). Ein Gespräch über vermeintliche und tatsächliche Unterschiede der Mode in Ost und West und was von einst heute wieder angesagt ist.

Berliner Morgenpost: Sie haben das Buch „Chic im Osten“ veröffentlicht, das sehr unterhaltsam die Geschichte der Mode in der DDR erzählt. Heute wecken Begriffe wie „Natoplane“ oder „Wisent-Jeans“ bei den einen wehmütige oder auch amüsante Erinnerungen, andere wundern sich, was das überhaupt war. Wie kam es zu diesem Buch?

Ute Scheffler: Eigentlich fing es mit den fast vergessenen DDR-Modezeitschriften an. Der Verlag Für die Frau hatte in der DDR die führenden Modezeitschriften herausgegeben – also alle großen Titel wie „Saison“, „Pramo“, „Mode für Massen“ oder die „Sibylle“, die ja bis heute bekannt ist. Wichtig waren auch die Schnittmuster, also das, was heute etwa die „Burda“ macht. Ich kannte die Zeitschriften alle, denn meine Mutter hat sehr viel genäht. Ich fand es schade, dass sie in Vergessenheit geraten. So kamen der Verlag und ich auf die Idee, daraus ein Buch zu machen.

Was machte die DDR-Mode besonders?

Eigentlich habe ich das erst mit der Recherche zum Buch ganz verstanden. Ich trug diese Mode ja damals auch. Einerseits gab es die alltägliche Konfektionsware, die es etwa in den Centrum-Warenhäusern gab oder bei „konsument“. Und andererseits die ebenso exklusive wie rare Mode von „Exquisit“.

„Exquisit“?

Das war der Name des staatlichen Handelsunternehmens, das hochpreisige Mode entwarf und verkaufte. „Exquisit“ hatte eigene Designer und eigene Produktionsbetriebe, die mit Devisen auch Stoffe und Accessoires im Westen einkaufen konnten. In der DDR hielt sich lange das Gerücht, dass dort auch Mode aus dem Westen verkauft würde, was aber nur bedingt stimmte. Es gab nur wenige Importwaren, hauptsächlich Leder und Kosmetika. Das Gerücht kam wohl daher, dass die „Exquisit“-Kollektionen aktueller und modischer waren als das breite Angebot. Und dass davon nicht Tausende, sondern nur wenige Hundert Exemplare produziert wurden.

Gab es Marken oder Labels?

Ja, es gab in der DDR auch Marken, aber wenn in einem Kleidungsstück „Exquisit“ stand, wusste man, was das bedeutete. Internationale Marken spielten bei uns keine so große Rolle, mit einer Ausnahme, der Levis-Jeans. Neben der Mode von „Exquisit“ war auch „VEB Elegant Damenmoden Berlin“ etwas Besonderes. Bis in die 1970er-Jahre gab es auch zwei beliebte Modehäuser, Heinz Bormann in Magdeburg und das Modehaus Lucie Kaiser in Altenburg, die hochpreisige, exklusive Mode herstellten.

Was bedeutete „hochpreisig“ in der DDR?

Bei „Exquisit“ konnte ein Wintermantel schon mal zwei Monatsgehälter kosten –und eine solche Anschaffung war bei jungen, gut verdienenden DDR-Bürgerinnen sehr beliebt. Zum einen hatten wir ja als Frauen alle unser eigenes Einkommen – und es gab ja auch nicht viele andere Gelegenheiten, etwas Geld anzulegen, wenn man gespart hatte. Auf ein Auto zum Beispiel musste man viele Jahre warten, und Autos waren extrem teuer.

Wenn man heute Fotos aus der DDR und West-Deutschland in Sachen Mode vergleicht – erkennen Sie einen Unterschied?

Vor 30 oder 40 Jahren hätte ich gesagt: ja. Heute sehe ich auf Fotos in Zeitschriften aus Ost und West tatsächlich kaum Unterschiede. Zum einen ähnelte sich das, was tagtäglich in Ost und West getragen wurde, eben doch. Auch im Westen ging man ja nicht im Pelzmantel zu Aldi. Außerdem war die Mode in der DDR weitaus kreativer, bunter und abwechslungsreicher, als sie heute oft dargestellt wird. Und die Menschen waren selbst auch sehr kreativ. Vieles davon ist in Vergessenheit geraten. Als unser Buch vor zehn Jahren erschien, rief mich eine Freundin an, die in die Alt-Bundesländer geheiratet hatte. Sie erzählte, ihr Mann habe das Buch angeschaut und überrascht gesagt: „Ihr habt ja ausgesehen wie wir!“

Viele Frauen in der DDR schneiderten selbst. Es war üblich, dass man aus dem Westen Pakete an Freunde in der DDR schickte – gern auch mit Modezeitschriften.

Ja, und wenn man Pech hatte, hatte der Zoll entweder das ganze Paket oder die West-Zeitschriften konfisziert. Aber es war ja nicht so, dass man in der DDR die Mode der Welt nicht kannte. Es gab Fernsehen und Filme, man konnte in Prag, Budapest oder Warschau westliche Zeitschriften kaufen. Zwar hatten die Designer der DDR keine großen Namen. Als Modegestalter entwickelten sie aber für die Modezeitschriften eigene Kollektionen – und sie richteten sich nach der in internationalen Mode. Das Modeinstitut der DDR schickte Vertreter zu den Schauen in Paris und Mailand. Das Problem lag eher in der Umsetzung in den Konfektionsbetrieben. Mode kann man eben nicht in Fünf-Jahres-Plänen produzieren.

Man musste sich also selbst etwas nähen?

Ja, aber das ließ sich machen. Und die Menschen haben aus den tollsten Materialien die schönsten Dinge genäht. Viele wunderbare Beispiele haben wir im Nachgang des Buches gesammelt. In Leipzig haben wir dafür den Verein „Chic im Osten“ gegründet. Inzwischen haben wir mehrere Tausend Originalstücke DDR-Mode im Fundus, mit denen wir Modenschauen und Ausstellungen veranstalten. Wir haben da viel Zuspruch – nur für feste Location fehlt das Geld. Das wäre ein Traum!

Wer interessiert sich dafür?

Zum einen die Jahrgänge, die diese Mode selbst getragen oder auch genäht haben – die aber nun ihre Kinder und Enkel mitbringen, die das genauso interessiert. Sie sind oft verblüfft, dass viele Dinge, die heute als der letzte modische Schrei gelten, alle schon mal da waren.

Zum Beispiel?

Hotpants waren auch in der DDR angesagt. Wir wären aber nie auf die Idee gekommen, darunter wie heute Leggins zu tragen, man wollte ja Bein zeigen! Oder Miniröcke und Faltenröcke, die jetzt wieder getragen werden. Die Rockabilly-Mode der 1950er-Jahre gab es damals schon einmal als Zitat, auch in der DDR. Die Schnitte unserer Kleider unterschieden sich nicht von denen im Westen.

Im Westen entstanden in den 1980er-Jahren viele unterschiedliche Stile und Subkulturen, von Poppern bis zu Mods, Punks oder den „Müslis“, die sich auf Flohmärkten oder im Secondhand einkleideten.

Punks gab es in Prenzlauer Berg auch, wie ich sehen konnte, ich habe in den 1980er-Jahren ja in Ost-Berlin promoviert. Ich entsinne mich, wie wir die An- und Verkaufsläden abgeklappert haben nach Petticoats aus Omas Zeiten. Oder nach Baumwoll-Unterröcken aus Urgroßmutters Zeiten mit Lochstickerei. Die wurden dann gefärbt und als Sommerkleider getragen. Auch die Kombination aus alter Unterbekleidung mit Lederjacken oder strassbestickten Jäckchen darüber gab es hüben wie drüben.

Wenn man heute Bilder aus Mauerfall-Zeiten sieht, hat man den Eindruck: Jeans haben in der DDR eine besondere Rolle gespielt.

Ja, denken Sie an diese wunderbaren Bilder vom 9. November 1989: Auf der Berliner Mauer sitzt eine lange Reihe Menschen, komplett in Jeans-Blau. Jacken, Hosen, Röcke – zur Wendezeit wurde Jeans-Look getragen.

Warum?

Levis-Jeans wollte einfach jeder haben. Sie waren rar. Es gab sie manchmal in den Geschäften der „Jugendmode“, dort stand man stundenlang für eine Levis, Wrangler oder Lee an. Oder man brachte sie sich aus Budapest, Prag oder Warschau mit. Oder bekam sie von Westverwandten geschickt. Wenn man Devisen oder später auch Forum-Schecks besaß, konnte man sie auch in den Intershops kaufen, in denen Waren aus dem Westen für Devisen angeboten wurden. Sie kosteten dort etwa 70 D-Mark. Wenn man keine Devisen hatte, sondern DDR-Mark schwarz in D-Mark tauschte, konnte das sehr viel sein – das Verhältnis betrug eins zu zehn oder, wenn man Pech hatte, auch eins zu 30.

Was dann ziemlich teuer war für eine Jeans.

Ja, ein normales Gehalt lag bei 600 bis 800 Mark. Allerdings waren in der DDR die Lebenshaltungskosten auch viel niedriger als heute. Eine Vierraumwohnung kostete zum Beispiel vielleicht ungefähr 50 Mark Miete.

Was bedeutete der Besitz einer Jeans?

Sie waren ein Statussymbol. Jeans kamen aus dem „Westen“, anfangs waren sie in der DDR wohl sogar teilweise verboten. Man durfte damit nicht in die Schule oder zu öffentlichen Veranstaltungen, auch nicht zu Tanzveranstaltungen. Sie vermittelten ein bisschen Anschein von Rebellion. In Ulrich Plenzdorfs „Neuen Leiden des jungen W.“ gibt es eine ganze Passage zum Thema Jeans als Statement.

1989/1990 war besonders die Stonewash-Variante beliebt.

Ja, eine amerikanische Journalistin bezeichnete die DDR in den 1980er-Jahren sogar als das Land, in dem mehr Jeans getragen wurden als irgendwo sonst. Ende der 1970er-Jahre hatte die DDR übrigens eine eigene Jeans-Produktion begonnen: Es gab „Wisent“-, „Boxer“- oder „Shanty“-Jeans, die aber kaum jemand mochte. Sie galten nicht als „echte“ Jeans. Doch wir haben einige Exemplare davon in unserer Sammlung, und wenn wir sie heute bei Modenschauen zeigen – abgetragen, ausgeblichen – können Sie auf den ersten Blick nicht unterscheiden, ob sie aus DDR- oder aus Westproduktion stammen.

Wie kommt das?

Damals waren Jeans bretthart und mussten erst eingetragen werden. Am besten nass, damit sie sich der Körperform anpassten. Dann scheuerte man sie mit Scheuermittel und Steinen, damit die Farbe rausging. Dadurch gewannen sie etwas Individuelles. Das wurde in Ost und West so gemacht.

Nach dem Mauerfall fand ich auf unserem Dachboden eine DDR-Hose, an der jemand ein Levi’s-Schild festgenäht hatte.

Nicht nur das hat man gemacht. Es gab auch Kopien – vietnamesische Vertragsarbeiter haben schon damals im Akkord Levi’s kopiert. Dann hatten zwar alle dieselbe Nummer – aber es wurden echte Knöpfe und Reißverschlüsse verarbeitet.

Ein Mode-Missverständnis zwischen Ost und West war ja der Nicky. Oder hieß es das Nicky? Im Westen war damit ein Pullover aus samtigem Nicky-Stoff gemeint.

Bei uns war es der „Ersatz“ für das T-Shirt. Es durfte ja keine amerikanischen oder englischen Bezeichnungen geben.

Erkennen Sie in der heutigen Mode Zitate der DDR-Mode?

Nicht speziell aus der DDR, eher aus der damaligen Zeit. Levi’s hat jetzt zum Beispiel wieder eine Schlaghose herausgebracht. Was ich aber anhand unserer Sammlung feststelle, ist zum einen, dass man manches heute durchaus wieder tragen könnte, so modern sieht es aus. Zum anderen sieht man, wie verantwortungsbewusst man damals mit Mode umging. DDR-Kleidung war viel besser verarbeitet und nie nur für eine Saison gedacht. Was heute Upcycling heißt, war damals ganz normal: Kleidungsstücke wurden auf- oder weiterverarbeitet zu „neuen“ Kleidungsstücken. Man warf nichts einfach so weg.

Wegen des Materialmangels?

Ja, aber nicht nur. Mode bedeutete auch eigene Kreativität. Was man selbst genäht hatte, hatte eben niemand sonst.

Gibt es heute noch ein unterschiedliches Modeverständnis?

Das Mode-„Diktat“ durch Medien und vor allem in den sozialen Netzwerken ist heute etwas ganz anderes. In Ost wie West hatte Mode natürlich auch damals mit Selbstdarstellung zu tun. Aber heute muss alles in ein Raster passen. Wenn man da rausfällt, muss man entweder viel Mut haben – oder man gehört zur alternativen Szene.

Unterscheiden sich Ost und West noch?

Ich denke, dass wir uns grundsätzlich weniger unterscheiden. Die Kreativität ist auf beiden Seiten verloren gegangen. Wenn man heute Unterschiede sieht, liegt es wohl eher am Alter oder den finanziellen Möglichkeiten.

Ute Scheffler, geboren 1954, studierte Germanistik, Kulturwissenschaften und Kultursoziologie. Zu DDR-Zeiten war sie in der Forschung und im Verlagswesen tätig. Heute ist sie Dozentin und Vorsitzende des Leipziger Vereins „Chic im Osten“ (chic-im-osten.de). Ihr gleichnamiges Buch (BuchVerlag für die Frau, 2010) ist derzeit vergriffen, aber noch antiquarisch im Internet erhältlich.