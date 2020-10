Berlin: Mutmaßlicher Kudamm-Raser in Untersuchungshaft

Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg ist am Montagabend ein BMW in einen Kleinwagen gerast. Der Ford Fiesta überschlug sich bei der Kollision am Lehniner Platz.

Berlin. Im Fall des sogenannten Kudamm-Rasers hat es am Freitagmorgen eine Verhaftung gegeben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost. Die Verhaftung erfolgte demnach durch die Polizei an der Wohnanschrift des Verdächtigen in Grunewald. Wie die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte, handelt es sich um einen 29-Jährigen. Ihm wird die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Unfall am 31. August 2020 waren eine Mutter (45) und ihre Tochter (17) in einem Kleinwagen schwer verletzt worden. Ihr Fahrzeug wurde auf Höhe der Schaubühne am Lehniner Platz von einem BMW gerammt und überschlug sich. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der 29-Jährige mit teilweise über 100 km/h über den Kudamm gerast sein.

Autoteile schleuderten bei dem Aufprall durch die Luft und trafen Passanten. Zwei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Der Aufprall war so stark, dass auch der vordere linke Teil des BMW aufgerissen und deformiert wurde, der Wagen zur Seite schleuderte und gegen drei weitere Autos prallte. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt.

#KudammRaser vom 31.8.: ein 29-Jähriger ist als mutmaßlicher Fahrer vom #LKA ermittelt und durch das #SEK an seiner Wohnanschrift in Grunewald verhaftet worden. Weitere Infos folgen. — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) October 2, 2020

Bei dem BMW handelte es sich um einen Mietwagen, der Fahrer flüchtete damals zu Fuß vom Unfallort. Es gibt Zeugenaussagen, wonach sich der Unfallverursacher ein Rennen mit zwei anderen Fahrzeugen geliefert hatte.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost war bereits wenige Stunden nach dem Unfall klar, wer das Auto gemietet hatte. Allerdings soll der Mann angegeben haben, zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Berlin gewesen zu sein. Das Problem für die Ermittler bestand also darin, dem Mieter nachzuweisen, dass er auch der Fahrer war. Ein Indiz waren offenbar die Verbindungsdaten des Tatverdächtigen, die nahelegen, dass er sich doch in Berlin aufgehalten hat. Ein weiteres Indiz soll die Auswertung von DNA-Spuren gewesen sein, die mehrere Tage gedauert habe. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll der Tatverdächtige eine nicht-deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, weshalb Fluchtgefahr bestanden habe.

Die bei dem Unfall verletzte 45-Jährige liegt noch immer mit schwersten Verletzungen im Koma. Angehörige berichteten der Berliner Morgenpost, dass unklar ist, ob sie jemals wieder laufen kann. Ihre Tochter (17) geht noch zur Schule und hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Sie ist noch immer auf Krücken angewiesen.

Charlottenburg-Wilmersdorfs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) dankte der Polizei in einer Mitteilung "für diesen so wichtigen Ermittlungserfolg". Naumann weiter: "Wie viele Bürgerinnen und Bürger habe auch ich den kriminellen Tathergang am 31. August aufgrund eines nach allen Erkenntnissen illegalen Autorennens als fürchterlich empfunden. Mir ist wichtig, dass unsere Gedanken gerade auch in diesem Moment bei den beiden arglosen Opfern sind. Die Tochter als Beifahrerin konnte glücklicherweise das Krankenhaus inzwischen verlassen. Das habe ich mit großer Erleichterung erfahren. Ihre Mutter als Fahrerin des Kleinwagens ist wegen ihrer schwersten Verletzungen aber immer noch auf das Geschick der ärztlichen Heilkunst angewiesen. Ihr, wie auch ihrer Tochter, gelten meine besten Genesungswünsche."

Update: In der Twitter-Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft heißt es, dass das SEK die Verhaftung vorgenommen habe, die Polizei wollte das auf Nachfrage nicht bestätigen.