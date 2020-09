Mutiger Kampf gegen den Krebs: Preis für Manuela Schwesig

Bei der ersten digitalen Krebs-Convention „Yes!Con“ in Berlin reden Betroffene über die Krankheit und machen sich gegenseitig Mut.

Berlin. Krebs ist noch immer eine Volkskrankheit, die mit einem Tabu belegt ist, über die viele Betroffene schweigen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, allerdings ging einen anderen Weg: Als sie an Brustkrebs erkrankte, ging sie an die Öffentlichkeit. Dafür ist die SPD-Politikerin am Sonnabend mit dem YES!Award ausgezeichnet worden.