Stellenabbau Daimler-Werk Marienfelde in Not

Berlin . Im Berliner Daimler-Werk in Marienfelde droht in den kommenden Jahren ein radikaler Abbau von Arbeitsplätzen. Bisher produzieren dort 2500 Menschen Getriebe, Verbrennungsmotoren und Komponenten dafür. Die IG Metall geht nach Gesprächen mit Geschäftsleitung und Daimler-Vorstand davon aus, dass mittelfristig nur 600 bis 700 Jobs übrig bleiben werden. Denn im Konzern gebe es keine Pläne, mit neuen Produkten den Standort auch künftig auszulasten, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Jan Otto. Das Management habe viel zu lange verschlafen, in Richtung Elektromobilität umzusteuern, so Otto weiter.