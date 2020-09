Berlin: Fridays for Future ruft zu Demonstrationen am Freitag auf

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt an einem Schulstreik für das Klima vor dem Parlament in Stockholm teil. Dort hatte sie 2018 ihre mitterweile weltweite Klimaaktion gestartet.

Berlin. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft erneut zu einem globalen Protest für den Klimaschutz und die Energiewende auf. Die Bewegung und weitere Organisationen haben am Freitag Demonstrationen in ganz Deutschland angekündigt. 400 Demonstrationen seien es deutschlandweit, 2500 weltweit, erklärte Fridays for Future am Mittwoch in Berlin.

In Berlin gibt es unter anderem eine Mahnwache um 11 Uhr am Brandenburger Tor und zeitgleich zwei Fahrraddemos ab dem Potsdamer Platz und dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof, wie Quang Paasch, Sprecher von Fridays for Future, sagte. Die Teilnehmer der beiden Fahrraddemonstrationen sollen anschließend ebenfalls am Brandenburger Tor eintreffen.

Dort sind mehrere Redebeiträge vorgesehen, auf einer Bühne sollen aber auch Bands wie AnnenMayKantereit auftreten, sagte der Sprecher. Die Zahl der Teilnehmer sei vor dem Hintergrund der Corona-Krise schwer einzuschätzen. Für die Veranstaltung am Brandenburger Tor seien 10.000, für die beiden Fahrraddemos jeweils 4000 Teilnehmer angemeldet worden.

Fridays for Future: Demonstrationen sind "coronakonform"

“Die Klimakrise hat in der Corona-Pandemie keine Pause gemacht", teilte Quang Paasch von Fridays for Future mit. Genau wie die Corona-Krise treffe auch die Klima-Krise vor allem diejenigen, die unter sozialen Ungerechtigkeiten litten, sagte Paasch. "Wir lassen das nicht zu. Wir gehen wieder auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit zu protestieren."

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge seien sichere Demonstrationen möglich. Die Aktivisten würden Hygienekonzepte ausarbeiten, um coronakonform streiken zu können.

Parteiunabhängig fordert die Bewegung von der deutschen Regierung den Kohleausstieg bis 2030 und die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035.

