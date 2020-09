Wohnen in Berlin: Wohnungs-Enteignung würde 28 Milliarden Euro kosten

Immobilienkonzerne stehen wegen steigender Mieten in vielen Städten in der Kritik - bis zur Forderung nach Enteignung wie in Berlin.

Berlin. Das Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne ist rechtlich nicht zu beanstanden. Zu diesem Schluss ist die Senatsinnenverwaltung gelangt. Es handelt sich nämlich nicht um ein konkretes Gesetz, sondern ähnlich wie beim Volksbegehren zur Offenhaltung des Flughafens Tegel um eine Handlungsaufforderung an den Senat.

Die Prüfung des von 77.000 Unterzeichnern unterstützten Anliegens der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen hatte anderthalb Jahre gedauert. Die Verzögerung resultierte allerdings nicht aus der komplizierten Rechtsmaterie, sondern aus den politischen Differenzen innerhalb der Koalition aus SPD, Linken und Grünen. Die Linke unterstützt das Volksbegehren, die SPD hatte sich dagegen positioniert.

Eine Arbeitsgruppe aus Senats- und Fraktionsvertretern hat nun einen Text formuliert, mit dem der Senat trotz dieser Uneinigkeit offiziell auf die Initiative antworten soll.

Kommentar: Angst vor klarem Votum

Volksbegehren: 240.000 Wohnungen wären in gemeinnützigen Besitz zu überführen

Der Text, der am Dienstag im Senat beschlossen werden soll, liegt der Morgenpost vor. Darin unterstützt die Koalition ausdrücklich wesentliche Anliegen des Volksbegehrens. Man verfolge bereits das Ziel des Volksbegehrens, das „gemeinwirtschaftliche Angebot an Wohnraum zu erhöhen“, also den Wohnungsbesitz von landeseigenen Gesellschaften, Genossenschaften oder nicht profitorientierten Vermietern. Auch das Mietendeckelgesetz, das Miethöhen einfriert oder auch absenkt, wird als Akt der Unterstützung für die Wünsche des Volksbegehrens angeführt.

Der Senat sehe sich dem Ziel verpflichtet, den Bestand kommunaler Wohnungen durch Neubau und Ankauf auf mindestens 400.000 zu erhöhen, heißt es in dem Text. Sollte das so durchgehen, hätten alle Koalitionspartner zugesagt, die Aktivitäten im Neubau noch einmal hochzufahren.

Die Pläne der Initiative würden bedeuten, dass 240.000 Wohnungen großer privater Eigentümer in gemeinnützigen Besitz zu überführen wären. Mit einem dafür nötigen Vergesellschaftungsgesetz beträte Berlins Senat abermals – wie schon im Falle des Mietendeckels – juristisches Neuland. Es bedürfe in den Details ausführlicher Debatten und umfangreicher Recherchen.

Volksbegehren: Berlin müsste sechs Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt aufbringen

Die Kosten der Umsetzung des Volksbegehrens werden vom Senat auf 28 Milliarden Euro geschätzt. Um eine solche Summe auch über Kredite aufbringen zu können, müsste Berlin sechs Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt aufbringen. Zum Vergleich: Das wäre etwa ein Fünftel der jährlichen Ausgaben des Landes.

Ob die „Deutsche Wohnen-Enteignen“ Initiatoren auf Grundlage dieser Senatsposition zu Verhandlungen bereit sind und darauf verzichten, ihre Volksbegehren in die zweite Stufe zu tragen, ist offen. Noch, so heißt es in der Koalition, wäre es für sie terminlich möglich, eine Volksabstimmung parallel zum Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen im Herbst nächsten Jahres zu erreichen.

