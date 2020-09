Corona: Tickets bei BVG und S-Bahn könnten teurer werden

Berlin. Die Ticketpreise bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der Berliner S-Bahn könnten zum Jahreswechsel erneut steigen. Über entsprechende Pläne zur Tariferhöhung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) diskutieren die Gesellschafter Berlin, das Land Brandenburg und die dortigen Kommunen. Im Raum stehen Preiserhöhungen zwischen insgesamt 1,87 und 2,4 Prozent im Schnitt über alle Angebote hinweg. So zeigen es Tariftabellen des VBB, die der Berliner Morgenpost vorliegen.

Demnach könnten, wie in diesem Jahr, erneut die Bartarife anziehen, also jene Tickets, die Fahrgäste direkt am Automaten erwerben. Modell A zufolge könnte ein Einzelfahrschein für den Bereich AB statt heute 2,90 Euro künftig 3,10 Euro kosten. Für ABC-Karten würden 3,80 Euro fällig. Kurzstreckentickets würden auf zwei Euro je Fahrt steigen. Geringer fiele dafür der Anstieg bei den Tages- und Monatskarten aus. Tagestickets würden von aktuell 8,60 Euro auf 8,80 steigen, AB-Monatskarten um nur einen Euro von 84 Euro auf 85 Euro.

Variante B sieht weniger starke Anstiege bei den Einzelfahrscheinen vor. Das AB-Ticket würde 3 Euro kosten, für den ABC-Bereich müssten 3,70 gezahlt werden. Dafür müssten Fahrgäste für die Tageskarte 9 Euro zahlen. Die Monatskarte stiege dann auf 87 Euro. In beiden Modellen unangetastet blieben die Abonnements.

Tickets bei BVG und S-Bahn könnten teurer werden - die Tarifpläne im Überblick

Bisheriger Preis Variante A Variante B Einzelfahrschein AB 2,90 3,10 3 Einzelfahrschein ABC 3,60 3,80 3,70 Tagesticket AB 8,60 8,80 9 Monatsticket AB 84 85 87

Der VBB wollte die Zahlen auf Anfrage nicht bestätigen. Wenn überhaupt, seien es nur Rechenbeispiele, erklärte ein Sprecher. Solche Tarifberechnungsverfahren würden kontinuierlich erfolgen. „Das ist keine Vorlage für eine Erhöhung oder Nicht-Erhöhung.“ Auch die von Senatorin Regine Günther (Grüne) geführte Senatsverkehrsverwaltung wollte sich nicht zu Preiserhöhungen äußern. „Es gibt eine Diskussionsgrundlage“, sagte ein Sprecher. Entschieden werde jedoch noch nichts. „Wir greifen dem Ergebnis der Aufsichtsratssitzung nicht vor.“ Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des Brandenburger Infrastrukturministeriums: „Tarifentwicklungen werden beim VBB jedes Jahr in einem normalen Regelverfahren überprüft.“ Entschieden sei dabei derzeit noch nichts.

Berliner Verkehrspolitiker lehnen Forderungen ab

Auslöser der Diskussion sind dem Vernehmen nach vor allem Forderungen aus Brandenburg. Die Corona-Pandemie hat die dortigen Verkehrsunternehmen schwer getroffen. Jedoch klagen die märkischen Kommunen nach den wirtschaftlichen Schäden der vergangenen Monate selbst über leere Kassen. Um die Einnahmenausfälle der kommunalen Verkehrsunternehmen auszugleichen, hatte der Bund im Zuge der Corona-Hilfen einen 2,5 Milliarden schweren Rettungsschirm gespannt. Offenbar hat diese Summe jedoch nicht gereicht, um die Löcher zu stopfen. Bei den Verkehrsunternehmen sei nicht genügend Geld angekommen, heißt es. Darum soll nun an der Preisschraube gedreht werden.

In der Hauptstadt stößt das auf Widerstand. Höhere Ticketpreise machten den Nahverkehr unattraktiv. „Es kann nicht sein, dass gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und angesichts der schwierigen Situation im ÖPNV die Fahrgäste nun auch noch eine deutliche Fahrpreiserhöhung tragen sollen“, sagte Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion. Die Defizite sollten stattdessen über den Landeshaushalt ausgeglichen werden. „Das ist jetzt aus meiner Sicht politisch nicht angebracht“, sagte auch Grünen-Verkehrspolitiker Harald Moritz. Fahrgäste würden Bus und Bahn nach wie vor wegen Corona meiden. Auch dass es während der Pandemie keine Kündigungswelle der Abos gab dürfe man nicht mit Preiserhöhungen beantworten.

Ausgeschlossen scheint eine Preiserhöhung dem Vernehmen nach dennoch nicht. Auch in der Berliner Koalition und Verkehrsverwaltung werden die Nöte der Brandenburger wahrgenommen. Manche Vertreter halten zumindest eine Erhöhung nach dem Preisindex von knapp zwei Prozent für tragbar. „Wenn es sich nicht vermeiden lässt“, so Verkehrsexperte Tino Schopf (SPD), „dann denken wir bei Erhöhungen an die Einzeltarife und nicht an die Zeitkarten.“

