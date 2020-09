Die Gebäude des historischen Molkenmarktes in Berlin-Mitte sollen rekonstruiert werden. Bürger wünschen sich weniger Verkehr.

Stadtentwicklung Bürger wünschen sich Kiezkultur am Molkenmarkt

Berlin. Das neuentstehende Stadtquartier am Molkenmarkt nimmt weiter Gestalt an — zumindest digital. Während Archäologie-Teams des Landesdenkmalamtes die Fläche von insgesamt 25.000 Quadratmetern untersuchten, hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit einer Online-Befragung eine Grundlage für die weiteren Planungen rund um den ältesten Platz Berlins schaffen. Nun hat sie ein 55 Seiten umfassendes Schreiben mit Anregungen von insgesamt 92 beteiligten Bürgern veröffentlicht. Sie wünschen sich eine kleinteilige Bebauung, bezahlbaren Wohnraum und weniger Autoverkehr in dem Gebiet.