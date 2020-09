Steuerschätzung: Berlin verliert 4,4 Milliarden Euro

Berlin. Die Corona-Krise reißt wie befürchtet ein riesiges Loch in den Berliner Haushalt. Laut der aktuellen Steuerschätzung der Finanzverwaltung nimmt die Stadt in diesem Jahr 2,4 Milliarden Euro und im kommenden Jahr zwei Milliarden Euro weniger ein, als ursprünglich geplant. „Trotz der aktuellen vorsichtig positiven Signale darf nicht übersehen werden, dass die Corona-Pandemie historische Löcher in die Haushalts- und Finanzplanungen aller Gebietskörperschaften gerissen hat, die länger anhalten“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Freitag.

Auch für die kommenden Jahre sieht der Finanzsenator weiter Mindereinnahmen. Für 2022 wird die Steuerschätzung um 334 Millionen Euro gesenkt, für 2023 um 380 Millionen Euro und für 2024 um 246 Millionen Euro.

Der Steuerausfall war um 600 Millionen Euro geringer als befürchtet

Als positiv bewertet Kollatz, dass der Steuerausfall in diesem Jahr etwas weniger heftig ausfällt als zu Beginn der Krise befürchtet. „Es ist erfreulich, dass sich die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland etwas besser darstellt, als dies im Frühjahr auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie erwartet worden war“, sagte Kollatz. „Wir sehen aktuell in den Wirtschaftsprognosen und in der Steuerschätzung eine etwas bessere Entwicklung in diesem Jahr, also einen weniger tiefen Einbruch als bisher erwartet.“ Dafür sei die Rückzahlung von Steuerstundungen verantwortlich, die entgegen der Erwartung statt im kommenden Jahr bereits in diesem Jahr nachgezahlt würden. Auch die konjunkturelle Entwicklung und die Kompensationszahlungen des Bundes seien dafür verantwortlich. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai fällt der Steuerausfall in diesem Jahr dadurch um 600 Millionen Euro geringer aus, als befürchtet.

Dagegen sieht die Prognose für das kommende Jahr einen etwas größeren Ausfall der Steuereinnahmen voraus. Die Finanzverwaltung rechnet mit zusätzlichen Ausfällen in Höhe von 400 Millionen Euro gegenüber der letzten Steuerschätzung im Mai.

Insgesamt werden Berlin 5,6 Milliarden Euro fehlen

Insgesamt rechnet Berlin mit einem einem Finanzloch von 5,6 Milliarden Euro, das die Corona-Krise verursacht. Das fehlende Geld soll überwiegend mit Krediten ausgeglichen werden. Damit tritt Berlin erstmals seit zehn Jahren wieder in die Neuverschuldung.

Der Schuldenstand wird am Ende mit 63 Milliarden Euro wieder den bislang höchsten Wert aus dem Jahr 2011 erreichen. Für den kommenden Doppelhaushalt sieht Kollatz deshalb Minderausgaben in erheblicher Höhe auf die Haushälter zukommen. Dadurch werden die finanziellen Gestaltungsspielräume der nächsten Jahre massiv eingeschränkt.

Das Parlament muss nun in den kommenden Monaten entscheiden, auf welche geplanten Investitionen in den kommenden Jahren verzichtet werden soll. Vor der Krise plante Berlin massive Investitionen in die Bildung, die Verkehrswende und die Infrastruktur. Dafür sollten jeweils mehrstellige Milliardenbeträge bereit gestellt werden.