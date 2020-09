Groß-Demo der Veranstaltungsbranche in Berlin: Das ist geplant

Mit einer Groß-Demo will die Veranstaltungsbranche am Mittwoch auf Existenznot aufmerksam machen. 5000 bis 10.000 Teilnehmer erwartet.

Berlin. Um fünf nach 12 geht es los: Zwei Demonstrationszüge mit mehreren tausend Teilnehmenden wollen sich am Mittwoch um 12.05 Uhr mit Ziel Brandenburger Tor in Bewegung setzen. Damit will die Veranstaltungswirtschaft auf ihre Existenznöte durch die Corona-Krise aufmerksam machen.

Zu den Demonstrationen aufgerufen hat das Bündnis #AlarmstufeRot. Die Initiativen und Verbände der Veranstaltungsbranche fordern sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen. „Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps“, heißt es mit Verweis auf monatelangen Wegfall von Umsätzen durch die Corona-Pandemie. Die Organisatoren erwarten nach eigenen Angaben 5000 bis 10.000 Teilnehmer.

Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor ist ab sofort in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird bis in den späten Abend andauern. Dies teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit.

Im Zusammenhang mit den beiden heutigen #Großdemos in der #Innenstadt wurde jetzt die #Straßedes17Juni zwischenYitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor in beiden Richtungen #GESPERRT. Die Sperrung wird bis in den späten Abend andauern. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 9, 2020

Von ca. 14 Uhr bis zum Abend (ca. 18 Uhr) werden im gesamten Bereich des Tiergartens zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor Sperrungen für die Demonstrierenden und ihre Fahrzeuge eingerichtet. Verkehrsteilnehmer umfahren den Bereich bitte weiträumig, bittet die VIZ. Hier geht es zum Routenplan der Demonstrationszüge.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Die Demonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin im Überblick:

12.05 Uhr: Die Kfz- und Lkw-Kundgebung startet ab Olympischer Platz

Die Kfz- und Lkw-Kundgebung startet ab Olympischer Platz 12.05 Uhr: Die Laufroute startet ab Neptunbrunnen am Roten Rathaus

Die Laufroute startet ab Neptunbrunnen am Roten Rathaus 14 Uhr: Vor dem Reichstagsgebäude findet eine Zwischenkundgebung statt. Die Demonstranten legen symbolisch ihr letztes Hemd nieder. An einer langen roten Tafel sind Regierungsvertreter und Bundestagsabgeordnete zum Rettungsdialog aufgefordert.

Vor dem Reichstagsgebäude findet eine Zwischenkundgebung statt. Die Demonstranten legen symbolisch ihr letztes Hemd nieder. An einer langen roten Tafel sind Regierungsvertreter und Bundestagsabgeordnete zum Rettungsdialog aufgefordert. 14.20 Uhr: Beginn des Bühnenprogramms, Großbühne am Platz des 18. März, Brandenburger Tor

Beginn des Bühnenprogramms, Großbühne am Platz des 18. März, Brandenburger Tor 15 Uhr: Beginn der Abschlusskundgebung auf der Großbühne

Demo der Veranstaltungsbranche: Einnahmeverluste in Millionenhöhe

Auch Burghard Zahlmann ist von der Krise betroffen. Er bringt mit seiner Agentur Concertbüro Zahlmann seit drei Jahrzehnten Musiker wie Deep Purple und Adel Tawil, aber auch Comedians oder Musicals auf die Bühne. 200 bis 300 Veranstaltungen führt er mit seiner Firma pro Jahr durch, sagte Zahlmann am Dienstag. Doch die weitere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie hatte dem Berliner Unternehmen mit sieben Mitarbeitern schlagartig den Boden unter den Füßen weggezogen.

Zahlmann erinnert sich noch an die letzte Veranstaltung Mitte März: das „Falco“-Musical im Theater am Potsdamer Platz. Und das war’s dann. „In den vergangenen sechs Monaten haben wir Einnahmeverluste in Höhe von fünf Millionen Euro zu verzeichnen“, so Zahlmann.

Nicht nur der kleinen Konzertagentur aus der Hauptstadt geht es so. Bundesweit leidet die Veranstaltungsbranche unter den Folgen der Corona-Krise. Das Bündnis „#AlarmstufeRot“, das die mitgliederstärksten Initiativen, Verbände und Vereine aus der Veranstaltungswirtschaft vereint, hat deswegen zur Demonstration aufgerufen.

Organisator der Demo in Berlin: Hilfsprogramme der Politik kommen nicht an

Die Teilnehmer seien ausdrücklich dazu angehalten, sich an die zurzeit gültigen Abstands- und Hygienevorschriften zu halten. „Die Veranstaltungswirtschaft demonstriert explizit nicht gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, sondern für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen, da sie zum Zweck der allgemein erforderlichen Pandemiebekämpfung ihrer Existenzgrundlage beraubt wurde“, hieß es in einer Mitteilung.

Night of Light: Veranstaltungsbranche schaltet auf "Alarmstufe rot" Night of Light: Veranstaltungsbranche schaltet auf "Alarmstufe rot"

Mitorganisator Christian Eichenberger sagte am Dienstag der Berliner Morgenpost, die gesamte Branche stehe vor dem Kollaps. „Wir haben geschrieben und gesprochen, aber es kommt nichts“, so Eichenberger, der vor allem die bislang von der Politik zur Verfügung gestellten Überbrückungshilfen kritisiert.

24,6 Milliarden Euro hatte der Staat notleidenden kleinen und mittleren Betrieben als Corona-Hilfen zur Verfügung gestellt. Bis August sei aber lediglich ein Prozent der Mittel abrufen worden, hatte jüngst eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen ergeben. „Die große Herausforderung ist, dass die Hilfe auch bei den Unternehmen ankommt. Das tut sie derzeit nicht, weil sie derart reglementiert ist, dass viele Firmen sie nicht beantragen können“, monierte Eichenberger, der Vorstandsmitglied des Eventausstatters Party Rent ist.

IHK: Überbrückungshilfen neu justieren

Tatsächlich gibt es strenge Richtlinien für die Überbrückungszuschüsse, nachdem es bei den zuvor im Lockdown direkt gewährten Soforthilfen zahlreiche Berichte über Missbrauch gegeben hatte. Die Anträge können nur über Steuerberater, Wirtschafts- oder Buchprüfer gestellt werden, was für die Antragsteller zusätzliche Kosten bedeutet. Zudem müssen Umsatzrückgänge von mindestens 60 Prozent nachgewiesen werden. Ursprünglich rechnete die Bundesregierung damit, dass jedes fünfte der dreieinhalb Millionen deutschen Unternehmen antragsberechtigt sei.

Die Situation in den verschiedenen Bereichen der Veranstaltungsbranche sei so prekär wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig, teilte am Dienstag die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) auf Morgenpost-Anfrage mit. „Es bedarf dringend bundesweit einheitlicher Hygienevorgaben und -lösungen, die einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb zulassen. Zudem fehlt es an Planungssicherheit, da aktuell keiner die weitere Corona-Entwicklung vorhersehen kann. Veranstalter hingegen müssen lange Zeit im Voraus ihre Künstler buchen. Finanzielle Überbrückungshilfen müssen gemeinsam von Politik und Branche neu justiert und bis ins Jahr 2021 eingeplant werden“, sagte der IHK-Geschäftsführer für Wirtschaft und Politik, Jörg Nolte.

FDP: Auch höhere Besucherzahlen ermöglichen

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) betonte auf Anfrage die unterschiedlichen Hilfen, die die Politik auch für die Veranstaltungswirtschaft aufgelegt habe. Nach Angaben ihrer Verwaltung seien über die Zuschüsse und Kredithilfen aus den Corona-Soforthilfe-Programmen bislang 201,1 Millionen Euro an Berliner Unternehmen aus der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche ausgezahlt worden. Damit seien rund 50.000 Arbeitsplätze vorläufig gesichert worden. „Die Veranstaltungs- und Kongresswirtschaft ist durch die Corona-Krise stark gebeutelt, sie ist jedoch auch einer der schnellsten und wirksamsten Hebel für Berlin, die Konjunktur anzukurbeln“, sagte Pop.

In der Hauptstadt liegt die Grenzen für Indoor-Veranstaltungen noch bis Ende September bei 750 Personen, ab 1. Oktober sind bis zu 1000 Personen zugelassen. Open-Air-Veranstaltungen sind derzeit mit bis zu 5000 Personen gestattet. Die FDP hatte in dieser Woche in einem Antrag den Senat aufgefordert, „mehr Kultur zu wagen“ und auch höhere Besucherzahlen bei Veranstaltungen zu ermöglichen. „Ein dynamischer Umgang mit Kulturveranstaltern unter Berücksichtigung der sorgfältig erarbeiteten Hygienepläne verhindert erneute Ad-hoc-Schließungen und bietet Künstlerinnen und Künstlern wieder eine Perspektive für die Zukunft“, sagte der Abgeordnete Florian Kluckert.

Wie groß das Bedürfnis der Berliner nach Kultur ist, hatte zuletzt auch Burghard Zahlmann mit seiner Konzertagentur gezeigt. Die ursprünglich im Admiralspalast geplanten Auftritte des Comedian Kurt Krömer hatte Zahlmann in die Parkbühne Wuhlheide verlegt. An den vier Abenden Anfang September kamen dann letztlich 13.500 Besucher.