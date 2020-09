Querdenker zeigen Berlins Innensenator Geisel an

Die versuchte Erstürmung des Bundestages durch rechtsextreme Demonstranten hat breite Empörung ausgelöst. Zu dem Vorfall kam es am Rande der Proteste in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen.

Demonstrationen in Berlin Querdenker zeigen Innensenator Geisel an

Berlin. Eine Rechtsanwältin aus Dortmund hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) angezeigt. In dem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, wird Geisel der Rechtsbeugung beschuldigt, weil er die Querdenker-Demonstration am vergangenen Wochenende verbieten lassen wollte. Als Grund nennt Rechtsanwältin Ivett Kaminski, dass Geisel das Versammlungsverbot mit einer „sachfremden Erwägung“ ausgesprochen habe.

Sie bezieht sich dabei auf die Aussage Geisels, dass Berlin nicht als Versammlungsort „für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht“ werden dürfe. Das Verbot sei damit politisch begründet gewesen. Kaminski beschwert sich in dem Schreiben auch über den Begriff „Corona-Leugner“. Dieser Begriff sei beleidigend denjenigen Bürgern gegenüber, die sich zum Schutze der Grundfreiheiten in Berlin versammelt hätten.

Anzeige gegen Innensenator Geisel: Unklar, ob Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt

Eine Strafanzeige kann grundsätzlich jeder Mensch erstatten. Ob sich aus dem angezeigten Sachverhalt auch ein Anfangsverdacht ergibt und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt, ist unklar.

Am vergangenen Wochenende hatten Zehntausende Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Ein zunächst ausgesprochenes Verbot war vom Verwaltungsgericht wieder gekippt worden. Die Demonstration wurde von der Polizei wenig später dennoch aufgelöst, weil die meisten Demonstranten sich nicht an die erteilten Auflagen gehalten hatten.

Corona-Demo in Berlin - die Bilder

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf der Straße des 17. Juni und um die Siegessäule. Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ziehen mit Fahnen und Transparenten durch die Stadt Foto: Fabian Sommer / dpa

Teilnehmer stehen auf der Straße des 17. Juni bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Im Hintergrund das Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Teilnehmer einer Gegendemonstration einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen der Polizei gegenüber. Foto: Paul Zinken / dpa

Eine Polizeikette steht an Absperrgittern den Teilnehmern gegenüber bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durchbrechen eine Polizeikette an der Ecke Friedrichstraße/Reinhardtstraße. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Polizei mit Mundschutz steht vor Wasserwerfern in einer Seitenstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich auf der Straße des 17. Juni und halten ein Banner "Please, Mr. President, Make Germany Great Again!". Foto: Michael Kappeler / dpa

"Masken Weg!" steht auf dem "Mundschutz" eines Teilnehmers einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Ein Teilnehmer trägt einen selbst gemachten "Mundschutz" bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Teilnehmer sitzen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit einem Banner "Wir sind der Souverän". Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Polizei führt einen Mann ab bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Polizei räumt die Kreuzung Torstraße/Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hält ein Schild "Du und ich wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden" und einer Nachbildung des Corona-Virus. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die Polizei spricht mit einem Teilnehmer, der eine Guy Fawkes Maske trägt und eine deutsche Fahne über den Schultern hat, bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen halten am Brandenburger Tor Schilder mit Fotos von Politikern, Journalisten und Wissenschaftlern jeweils mit Namen und "Schuldig". Foto: Kay Nietfeld / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf der Straße des 17. Juni. Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich am Brandenburger Tor. Foto: Michael Kappeler / dpa

Teilnehmer sammeln sich hinter einer großen deutschen Fahne auf der Straße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Teilnehmer gehen durch die Freidrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit einem Banner "Selber denken, statt denken lassen!". Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Ein Teilnehmer mit einem Mundschutz über den Augen und dem Schild "Stopped die Corona Sekte" steht in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer sammeln sich in der Friedrichstraße zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Teilnehmer mit dem Plakat "Sofortiger Rücktritt vom Merkel-Regime!" steht vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Der Publizist Jürgen Elsässer hält ein Fähnchen "Q Querdenker" bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Chris Ares (2.v.l), deutscher rechtsextremer Rapper, kommt zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Ein Teilnehmer hält ein Schild "Wir sind die 2. Welle" in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen haben sich an der Staatsoper versammelt. Foto: Christophe Gateau / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich und halten ein Banner "Masken auf Nazis raus". Foto: Christophe Gateau / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich vor der Staatsoper und halten ein Banner "Dagegen Halten" Foto: Christophe Gateau / dpa



Polizisten mit Mundschutz stehen vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Polizei sperrt den Zugang zum Pariser Platz. Foto: Dennis Meischen

Polizisten stehen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz. Foto: Dennis Meischen

Ein Teilnehmer hält ein Plakat von Bill Gates und dem Schriftzug Gekauft! vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand: Demonstranten auf dem Pariser Platz Foto: Dennis Meischen

Teilnehmer mit deutschen Fahnen über den Schultern sammeln sich zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Demonstranten sammeln sich auf dem Pariser Platz. Einen Mund-Nasen-Schutz tragen sie nicht. Foto: Dennis Meischen



Auf einem Lkw steht: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ Foto: Dennis Meischen

Ein Teilnehmer im Superman-Kostüm geht in der Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Gegendemonstranten einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen sammeln sich vor der Staatsoper und halten ein Banner "Dagegen Halten" Foto: Christophe Gateau / dpa

29.08.2020, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf der Straße des 17. Juni. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Kappeler / dpa

29.08.2020, Berlin: Teilnehmer gehen bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und halten Schilder mit Parolen. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



29.08.2020, Berlin: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durchbrechen eine Polizeikette an der Ecke Friedrichstraße/Reinhardtstraße. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.08.2020, Berlin: Die Polizei räumt die Kreuzung Torstraße/Friedrichstraße bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Corona Demo in Berlin Foto: Dennis Meischen

Corona Demo in Berlin Foto: Dennis Meischen

29.08.2020, Berlin: Ein Teilnehmer hält vor einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen eine Reichsflagge vor dem Brandenburger Tor. Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



29.08.2020, Berlin: Polizeifahrzeuge stehen am frühen Morgen vor dem Brandenburger Tor auf der gesperrten Straße in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christophe Gateau / dpa

Polizisten stehen am frühen Morgen neben Polizeifahrzeugen vor dem Brandenburger Tor in Vorbereitung auf die heutigen Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Foto: Christophe Gateau / dpa



Demonstrationen in Berlin: Reichsbürger, Hippies und Atomkraftgegner

International für Schlagzeilen sorgten Bilder von Corona-Leugnern, die eine Polizeiabsperrung am Reichstag überwunden und die Treppe gestürmt und vor dem Reichstag Reichsflaggen schwenkten. Unter den Demonstranten waren bekannte Reichsbürger und Rechtsextremisten, aber auch Hooligans, Esoteriker, Hippies, Impf-Gegner, Stuttgart-21-Gegner, Atomkraftgegner und Anhänger der Hare-Krishna-Bewegung.

Für Aufregung sorgte am Wochenende ein Video, in dem Michael Ballweg, der führende Kopf der Initiative „Querdenken 711, sagt: „Uns sind nämlich am Tag der Demo noch durch einen Insider von der Polizei die Einsatzpläne zugespielt worden“. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um die Kurzform des Einsatzbefehls, der vorab bei so großen Demonstrationen an sehr viele Beamte verschickt wird. Darin ist etwa zu sehen, wo wer demonstriert und wie die Polizeieinheiten sich aufstellen werden.

Der Berliner Morgenpost liegt das Dokument ebenfalls vor. Allerdings ist der Befehl, aus dem Ballweg zitiert, veraltet. Darin ging die Behörde noch von einem Verbot der Demonstration aus. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts fand darin noch keine Beachtung. Zudem ist es völlig üblich, dass diese Einsatzbefehle in großer Stückzahl am Tag von Demonstrationen ausgedruckt und etwa von Zugführern mitgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr groß, dass dieses nicht geheime Dokument, eher zufällig in den Besitz der Querdenker gekommen ist.

