Karstadt-Kaufhof in Berlin: Signa verteidigt Projekt am Hermannplatz

Karstadt am Hermannplatz soll umgestaltet werden. Investor Signa will auch Wohnungen bauen. Dennoch stößt das Projekt auf Kritik.

Berlin. Die Anhörung zu den Neubauplänen des Karstadt/Kaufhof-Eigners Signa zu seinen drei wichtigen Neubauvorhaben in Berlin – am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und am Hermannplatz – haben tiefe Gräben innerhalb der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Berlin offengelegt. Während die SPD wie auch die Opposition die Projekte zur Neugestaltung und Aufwertung der historischen Warenhaus-Standorte grundsätzlich unterstützten, lehnten die Vertreter von Linken und Grünen im Ausschuss die Pläne ab. Besonders heftigen Widerstand löste das Projekt eines Neubaus im Stil der 1920er-Jahre am Hermannplatz aus.