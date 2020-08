Corona Demo in Berlin: Innensenator will Maskenpflicht für Demonstranten

Corona-Pandemie Innensenator Geisel will Maskenpflicht für Demonstranten

Berlin. Nach den massiven Verstößen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln auf den Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen am Wochenende will Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Eindämmungsverordnung verschärfen. „Ich werde dem Senat vorschlagen, dass der Mund- und Nasenschutz für Demonstrationen verpflichtend wird und nicht nur als Auflage gefordert werden kann“, sagte Geisel am Montag. De Vorgabe würde dann allerdings nicht nur für Demonstrationen gelten, sondern auch für Gottesdienste oder kulturelle Veranstaltungen.