Corona Demo in Berlin: „Behauptungen, nach denen die Frau gestorben ist, stimmen nicht“

Die Berliner Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls, bei dem eine 60 Jahre alte Demonstrantin am Sonnabend von einem Polizisten auf den Rücken geschlagen wurde. Es gehe um eine Anzeige und den Verdacht der Körperverletzung im Amt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ermittelt werde durch das Kommissariat für Beamtendelikte beim Berliner Landeskriminalamt (LKA). Videos, die den Vorfall zeigen, seien der Polizei bekannt. „Behauptungen, nach denen die Frau gestorben ist, stimmen nicht.“

Die Frau habe sich an der Siegessäule im Tiergarten an einer verbotenen Versammlung beteiligt, sagte der Sprecher. Trotz mehrfacher Aufforderung habe sie sich nicht entfernt. Sie habe sich anschließend auf den Boden gekauert und soll einen Polizisten in den Bauch getreten haben. Als die Beamten sie wegtragen wollten, soll sie versucht haben, einen Polizisten in den Arm zu beißen. Da sie sich weiterhin wehrte, habe ein Beamter ihr mit der Faust auf den Rücken geschlagen. Die Frau sei bei der Festnahme leicht verletzt worden, habe aber auf eine Behandlung durch einen Arzt verzichtet. Sie sei nach der Feststellung ihrer Personalien noch vor Ort entlassen worden.

Im Internet kursierten Behauptungen, die Frau sei nach dem Einsatz gestorben. Auf Filmen im Internet ist zu sehen, wie sie halb auf dem Bauch auf der Straße liegt, schreit und von vier Polizisten festgehalten wird. Die Polizisten versuchen anfangs vergeblich, der Frau die unter dem Bauch festgeklemmten Arme auf den Rücken zu ziehen, um ihr Fesseln anzulegen. Ein Polizist boxt ihr daraufhin zweimal hart in die Mitte des oberen Rückens zwischen die Schulterblätter. Ein Polizist zieht ihr dann den rechten Arm hinter den Rücken.

Weiteres Video zeigt Festnahme einer Schwangeren

In den sozialen Medien ist ein weiteres Video zu sehen, das die Festnahme einer schwangeren Frau zeigt. Die Festnahme ereignete sich im Bereich des Großen Sterns in Tiergarten. Einsatzkräfte gaben an, dass die 42-Jährige gegen 13.45 Uhr versucht hatte, eine Absperrung zu durchbrechen. Sie soll im weiteren Verlauf einen Beamten geschlagen und angespuckt haben. Die Frau wurde zu Boden gebracht und festgenommen.

Sanitäter stellten keine Verletzungen fest. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte die Schwangere ab. Sie sieht Strafermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte durch einen tätlichen Angriff und Körperverletzung entgegen. Anders als in den sozialen Medien behauptet wird, gibt es keine Anhaltspunkte für eine Gesundheitsbeeinträchtigung der Mutter und des ungeborenen Kindes.

