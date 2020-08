Bauen mit ihrem Projekt Kantine Zukunft eine Lehrküche in der Markthalle Neun auf: Geschäftsführer Philipp Stierand (l.) und Stellvertreter Patrick Wodni.

In der Markthalle Neun baut das Projekt Kantine Zukunft eine Lehrküche für Essen mit hohem Bio-Anteil auf. Das findet nicht jeder gut.

Markthalle Neun Besseres Essen aus Kantinen: Lehrküche in Markthalle Neun

In Momenten höchster Erschöpfung muss es in der Kantine einfach mal Currywurst mit Pommes sein. Oder das Eisbein. Weil dies aber wenig gesund und meist nicht nachhaltig produziert ist, hat die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz ein Projekt zur Schulung von Kantinenköchen ins Leben gerufen. Ziel: Leckeres Essen mit 60 Prozent Bio. In der Kreuzberger Markthalle Neun wird dazu jetzt eine Lehrküche aufgebaut.