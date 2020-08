Großdemo in Berlin verboten: Innensenator Geisel untersagt Anti-Corona-Protest

Unter dem Motto "Das Ende der Pandemie" demonstrieren in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Ein Polizeisprecher sagte, bereits zum Auftakt des Protestmarschs seien etwa 10.000 Teilnehmer gezählt worden.

Tausende demonstrieren ohne Maske in Berlin gegen Corona-Politik

In Berlin dürfen mehrere Anti-Corona-Demos nicht stattfinden. Begründet wird das mit dem Infektionsschutz. Der Veranstalter will klagen

Berlin. Die Berliner Behörden haben mehrere Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Verordnungen verboten, die am kommenden Wochenende in Berlin stattfinden sollten. Zu den Veranstaltungen wurden Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet, zu denen unter anderen erneut die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 aufgerufen hatte. Diese hatte auch die umstrittene Demonstration Anfang August in Berlin organisiert, bei der Tausende Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hatten.

Die Polizei begründete die Verbote damit, dass bei den Teilnehmern Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Auflagen für die Veranstaltungen – wie zum Beispiel das Tragen von Masken – seien bei den angemeldeten Versammlungen nicht ausreichend. Die Demonstrationen vom 1. August hätten gezeigt, dass sich die Teilnehmer bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben.

Anti-Corona-Protest: 22.000 Menschen wollten durch Mitte ziehen

An diesem Sonnabend sollte es in Berlin nun eine Neuauflage geben. Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 hatte eine Versammlung mit rund 22.000 Demonstranten angemeldet. Die Teilnehmer wollten unter dem Motto „Versammlung für die Freiheit“ durch Mitte ziehen und am Nachmittag auf der Straße des 17. Juni eine Kundgebung veranstalten.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Querdenken-Gründer Ballweg zieht vor Gericht - Senat notfalls auch

Ob die große Demonstration am Samstag stattfindet oder nicht, wird voraussichtlich ein Gericht erst kurz vorher entscheiden. Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken-711 reagierte empört auf das Verbot der Versammlungen. „Meine Befürchtung im April 2020, dass im Rahmen der Pandemie die Grundrechte nicht nur temporär eingeschränkt werden, hat sich bestätigt.“

In einer Mitteilung kündigte er rechtliche Schritte an. „Die Versammlungen finden statt“, so Ballweg. Bis zum Mittwochnachmittag ging beim Berliner Verwaltungsgericht keine Beschwerde gegen die Verbotsverfügung ein.

Ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte, man werde ebenfalls den Rechtsweg bis zum Oberverwaltungsgericht gehen.

Koch Attila Hildmann ruft zu Demo auf - trotz Verbot

Der Vegan-Koch Attila Hildmann rief in den sozialen Netzwerken dazu auf, trotz des Verbots am kommenden Wochenende in Berlin gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Vor gut einem Monat hatte die Innenverwaltung einen Aufzug verboten, zu dem Hildmann aufgerufen hatte. Anlass waren mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderen wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und Bedrohung, sowie die Missachtung der Abstandsregeln bei bisherigen Hildmann-Demonstrationen.

Nach Berliner Demonstrationsverbot: Aufrufe zu Gewalt im Netz

Ungeachtet des Verbots mehren sich im Internet massiv die Aufrufe, am kommenden Wochenende trotzdem nach Berlin zu reisen und zu protestieren. Teilweise wurde dabei Gewalt und politischer Umsturz gefordert. „Die extremeren Kräfte pochen gerade darauf, die Demonstration durchzuführen“, sagte der Politikwissenschaftler Josef Holnburger am Mittwoch. Er forscht zu Verschwörungsmythen in sozialen Medien.

In den Aufrufen im Netz wird auch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt. Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt, hieß es etwa im Messenger-Dienst Telegram. Es wird zum „Sturm auf Berlin“ angestachelt, rechtsextreme Influencer rufen zu Reisen in die Hauptstadt auf. Es gebe die Stimmung: „Jetzt erst recht!“, so Holnburger. „Das derzeitige Verbot wird die moderateren Kräfte eher abhalten nach Berlin zu kommen, die radikaleren nicht."

Er rechnet damit, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Diese waren auch bereits vor dem Verbot angekündigt worden. Rechtsextreme wie die Partei Der III. Weg und die Identitäre Bewegung riefen ihre Anhänger zu einer Teilnahme an der Demo auf.

Berliner Polizei stellt sich auf Corona-Demonstrationen ein

Die Berliner Polizei ist nach eigenen Angaben sowohl auf eine mögliche erlaubte Demonstration gegen die Corona-Politik wie auch auf Verstöße angesichts eines Demonstrationsverbots eingestellt. „Wir sind vorbereitet auf den Fall, dass ein Gericht die Verfügung wieder aufhebt und Kundgebungen durchgeführt werden. Wir sind dann positioniert und werden reagieren“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. „Aber genauso sind wir vorbereitet für den Fall, dass sich entgegen der Verfügung versammelt wird. Wir werden das dann konsequent ahnden, weil es sich um Verstöße und Straftaten gegen das Versammlungsgesetz handelt, die wir verfolgen werden.“

Die Polizei habe zehn Demonstrationen und Kundgebungen von verschiedenen Querdenken-Initiativen und privaten Anmeldern am Freitag, Samstag und Sonntag verboten, sagte der Sprecher. Dazu seien sechs sogenannte Verfügungen am Dienstag und Mittwoch per Mail an die Anmelder verschickt worden. Bisher lägen der Polizei keine Widersprüche dagegen vor.

Geisel begrüßt Demo-Verbot: Entscheidung "für das Leben"

Innensenator Geisel begrüßte die Entscheidung der Versammlungbehörde, bei der alle Demonstrationen angemeldet werden müssen. „Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Wir sind noch mitten in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. Das kann man nicht leugnen. Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden“, sagte der SPD-Politiker.

Diskussion um Corona-Großdemo in Berlin hält an - Forderung nach Strafen Diskussion um Corona-Großdemo in Berlin hält an - Forderung nach Strafen

Innensenator: Corona-Regeln wurden bewusst gebrochen

Versammlungsfreiheit bedeute nicht, sich über geltendes Recht hinwegsetzen zu können, so Geisel. „Die Anmelder der Versammlungen, die Anfang August in Berlin stattfanden, haben ganz bewusst die Regeln gebrochen, die sie vorher in Gesprächen mit der Polizei akzeptiert hatten – dazu gehörten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten des 1,5-Meter-Abstands. Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen."

Lesen Sie auch: Die extreme Ignoranz der Corona-Leugner

Geisel kündigt konsequentes Vorgehen der Polizei an

Innensenator Geisel kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich dennoch große Menschenansammlungen bilden. „Ich bin nicht bereit ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare Abgrenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen“, sagte der Senator.

Geisel sagte zudem, dass die im Vorfeld angekündigten Zeltlager in Berlin nicht geduldet werden. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Berlin zu einem großen Campingplatz für vermeintliche Querdenker und Verschwörungsideologen gemacht wird."

Berlins Regierungschef Müller: Demonstrationsverbot ist richtig

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik für nachvollziehbar und richtig. Er wies in diesem Zusammenhang auf Verstöße gegen Auflagen in der Vergangenheit hin. Dass Auflagen nicht eingehalten würden, sei nicht nur ein Risiko für die Teilnehmer der Demonstration, sondern auch für viele andere, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.

„Insofern ist es nachvollziehbar und richtig, dass der Innensenator hier mit aller Klarheit reagiert“, betonte Müller. „Und das ist ja auch ein Weg, den wir im Senat gemeinsam so besprochen haben.“ Weiter führte er aus: „Die Teilnehmer der Demonstration gehen irgendwann nach Hause oder sie gehen an den Arbeitsplatz oder sie fahren mit der U-Bahn.“ Damit gefährdeten sie wiederum sich und andere, „weil sie vorher Regeln nicht beachtet haben“.

FDP-Fraktionschef Czaja: Demo-Verbot hinterlässt "bitteren Beigeschmack"

Für den Fraktionsvorsitzenden der Berliner FDP, Sebastian Czaja, ist das Demo-Verbot angesichts steigender Infektionszahlen verständlich. Es hinterlässt aber "einen mehr als bitteren Beigeschmack", so Czaja. "Während der Berliner Senat gerade versucht, das Versammlungsgesetz aufzuweichen und sogar die Vermummung des ‚Schwarzen Blocks‘ erlauben will, verbietet der Innensenator eine – unbestritten fragwürdige – Veranstaltung, die nicht in die politische Agenda passt. Das ist gefährlich und Wasser auf die Mühlen derer, die unserem Rechtsstaat Willkür vorwerfen", so der FDP-Politiker.

AfD-Politiker kritisieren Demo-Verbot scharf - Aufruf zu Protestaktion

Heftige Kritik kam auch aus den Reihen der AfD. Mehrere Mitglieder kritisierten das Verbot der Demonstrationen scharf. "Jetzt hat der Senat eine Grenze überschritten. Unabhängig von der Frage der Zustimmung zu den Inhalten der Demo, ist ein Verbot absolut unverhältnismäßig und damit in keiner Weise gerechtfertigt“, teilte der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski mit.

"Das lassen wir uns nicht bieten", sagte der kommissarische Berliner AfD-Vorsitzende Nicolaus Fest und rief für Samstag zu einem Protest gegen das Verbot vor dem Brandenburger Tor in Mitte auf.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, twitterte: „Hätte man so auch entschieden, wenn sich die Demos „gegen rechts“ gerichtet hätten? Grundrechte werden inzwischen nur noch dem zugesprochen, der sich wohlwollend gegenüber der Regierungspolitik verhält!“ Der AfD-Innenpolitiker im Bundestag, Gottfried Curio, kritisierte, das Verbot sei eine „offene Abschaffung der Grundrechte“. Der Regierungsapparat wolle „das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung abschaffen“ und kriminalisiere „legitimen Protest der Bürger schon im Vorhinein“.

Anti-Corona-Demonstration Anfang August sorgte für heftige Debatte

Ein Schild mit der Aufschrift "AHA Regel der Freiheit: Aufwachen, Hinterfragen, Absetzen der Maske & der Regierung" ragt aus der Menschenmenge bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken / dpa

Am Sonnabend ist ein Anti-Corona-Protest durch Mitte gezogen. Foto: Julian Würzer

Die Demonstranten protestieren gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: Julian Würzer

Die Teilnehmer des Anti-Corona-Protest demonstrieren ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand. Foto: Julian Würzer

Der Anti-Corona-Protest zieht durch Mitte. Foto: Julian Würzer



Tausende ziehen bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen über die Friedrichstraße. Foto: Christoph Soeder / dpa

Tausende ziehen bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen über die Friedrichstraße. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Plakat mit der Aufschrift "Eine Stoffmaske schützt gegen Viren ungefähr so, wie ein Maschendrahtzaun gegen Mücken" ragt aus der Menschenmenge bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen. Foto: Paul Zinken / dpa

Polizisten mit Mund-Nasen-Schutz gehen vor Beginn der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen über den Boulevard Unter den Linden. Foto: Paul Zinken / dpa

"Demokratie!" steht auf einem Banner, das von Teilnehmern auf der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen vor dem Brandenburger Tor auf dem Boulevard Unter den Linden getragen wird. Foto: Paul Zinken / dpa



Am 1. August 2020 demonstriert das Bündnis Querdenken in Berlin gegen die Coronaauflagen. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Eine junge Frau winkt der Menschenmenge zu, die bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen über die Friedrichstraße zieht. Foto: Christoph Soeder / dpa

Tausende stehen bei der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen dicht gedrängt und ohne die Abstandsregeln zu beachten, vor dem Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen (l) treffen an der Ecke Torstraße/Tucholskystraße auf Gegendemonstranten (r). Zu der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen hat die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Teilnehmer einer Gegendemonstration zur Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen stehen an der Ecke Torstraße/Tucholskystraße. Zu der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. Foto: Christoph Soeder / dpa



Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen rufen Slogans. Zu der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Eine Frau trägt eine Merkel-Maske mit der Aufschrift "Bye bye Demokratie" auf der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Teilnehmer hält ein Schild mit einer Merkel-Karikatur und der Aufschrift "Perfekte Volksmanipulation" auf der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen. Zu der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hat die Initiative "Querdenken 711" aufgerufen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Mann mit Aluhut nimmt an der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen teil. Foto: Christoph Soeder / dpa

"Gib Gates keine Chance" steht auf einem T-Shirt, das auf einem Bügel getragen wird, bei der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen. Foto: Christoph Soeder / dpa



Ein Banner ·Berlin gegen Nazis" und Plakate ·Omas gegen rechts· sind bei einer Gegendemonstration zur Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf der Leipziger Straße zu sehen. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Plakat ·Omas gegen rechts· hält eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz bei einer Gegendemonstration zur Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf der Leipziger Straße. Foto: Christoph Soeder / dpa

Polizisten tragen bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni einen Mann. Die Polizei hat die Veranstaltung aufgelöst. Foto: Christoph Soeder / dpa

Eine mit Handschellen gefesselte Person wird bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni von Polizisten durchsucht. Foto: Christoph Soeder / dpa

Polizisten tragen bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni eine Person von der Bühne. Foto: Christoph Soeder / dpa



Polizisten stehen bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni zwischen Teilnehmern vor einer Bühne. Die Polizei hat die Veranstaltung aufgelöst. Die Veranstalter seien nicht in der Lage, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Christoph Soeder / dpa

Dicht gedrängt und ohne die Abstandsregeln zu beachten stehen Tausende bei einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf der Straße des 17. Juni. Foto: Christoph Soeder / dpa

Ein Teilnehmer trägt eine Gasmaske bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen unweit des Brandenburger Tores. Foto: Paul Zinken / dpa

Demonstranten protestieren gegen die Corona-Regeln. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Demonstranten protestieren gegen die Corona-Regeln. Foto: Sergej Glanze / Funke Fotos Services Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



Trotz steigender Infektionszahlen hatten am 1. August Tausende Menschen in Berlin gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Da bereits während der Demonstration die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden, stellte die Polizei Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung.

Lesen Sie auch: Demo gegen Corona-Regeln: Dunja Hayali bricht Dreh ab

Weil auch auf der anschließenden Kundgebung viele Demonstranten weder die Abstandsregeln einhielten noch Masken trugen, hatte die Polizei die Versammlung aufgelöst. Im Nachgang hatte es harsche Kritik an der Veranstaltung gegeben. Auch über die Zahl der Teilnehmer wurde heftig gestritten. Während die Polizei von 20.000 sprach, wurde auf der Kundgebungsbühne erst von 800.000, dann von 1,3 Millionen Menschen geredet. (mit dpa)

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona – Mehr zur Pandemie: