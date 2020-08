Linken-Vorsitzende: Signa hat Senat erpresst

Berlin. Die Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei, Katina Schubert, hat zu Beginn des Landesparteitags am Sonnabend die Vereinbarung zwischen dem Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa und dem Senat scharf kritisiert. Es sei zwar gut, dass es gelungen ist, für vier der sechs von der Schließung bedrohten Filialen von Karstadt Kaufhof eine Verschnaufpause zu erlangen und die Arbeitsplätze vorerst zu sichern, sagte Schubert. „Der Preis dafür ist aber hoch. Signa hat den Senat mit seiner Schließungsandrohung erpresst, um seine eigene Baupläne vor allem am Hermannplatz, der City West und am Alex durchzusetzen“, erklärte die Politikerin.

Schubert sagte weiter, aus dieser strukturellen Erpressbarkeit müsse sich die Politik befreien. Die Firma Signa habe kein Interesse an gut geführten Kaufhäusern, sondern wolle ihre Immobilien zu höchstmöglichen Preisen wiederverwerten. Schubert erklärte, sie befürchte, dass mit der geplanten Modernisierung am Hermannplatz dortige Gewerbestrukturen zerschlagen und Verdrängungsprozesse in Gang gesetzt werden. „Jetzt kommt es darauf an, in den Verhandlungen mit Signa Lösungen zu finden, die die befürchteten Verdrängungsprozesse unterbinden“, so Schubert.

Die Delegierten verfolgen auf dem Landesparteitag von Die Linke Berlin die Debatte.

Foto: dpa

Karstadt-Kaufhof-Deal in Berlin: Senat hatte umfangreiche Zugeständnisse gemacht

Der Berliner Senat hatte bei den Gesprächen mit Signa, um die drohenden Warenhäuser-Schließungen abzuwenden, umfangreiche Zugeständnisse gemacht. In einer Absichtserklärung („Letter of intent“) sicherte die rot-rot-grüne Koalition unter anderem zu, große Bauvorhaben des Unternehmens mit seinem Mutterkonzern Signa in der Stadt zu unterstützen. Dem Vernehmen nach geht es um Investitionen von rund vier Milliarden Euro. Auch der Linken-Senator Klaus Lederer hatte die Erklärung mit unterzeichnet, die inzwischen zurückgetretene Bausenatorin Katrin Lompscher hatte die Vereinbarung mit verhandelt.

Lederer verteidigte in seiner Rede das Handeln des Senats. Manchmal seien die Zwänge und Zwickmühlen real und trotzdem heiße es, zu handeln. „Wir haben uns entschieden, viele Menschen vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren. Das lasse ich mir als Linker nicht vorwerfen“, konterte Berlins Kultursenator. Der Skandal sei aus seiner Sicht, dass ein Konzern wie Signa überhaupt die Macht habe, den Senat vor eine solche Entscheidung zu stellen. „Die Vereinbarung ist aber kein Freifahrtschein für Signa, um alle Renditeträume zu realisieren“, sagte Lederer. Er kündigte an, dass der Senat genau hinschauen werde, welche Möglichkeiten es gebe, einzugreifen.

Die Linke kommt als erste Berliner Partei in der Corona-Krise auch physisch zusammen

Die Linke trifft sich am Sonnabend im Neuköllner Estrel Hotel als erste Berliner Partei in der Corona-Krise wieder zu einem physischen Parteitag. Bei dem Treffen will sich die Partei, die gemeinsam mit SPD und Grünen regiert, mit den sozialen Folgen der Corona-Krise beschäftigen. Zudem soll es um Vorbereitungen für die Abgeordnetenhauswahl in gut einem Jahr gehen.

Wegen des Coronavirus' hatten die Parteien ihre für die erste Jahreshälfte geplanten Parteitage abgesagt oder digitale Treffen abgehalten. Beim Parteitag der Linken gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln inklusive Maskenpflicht. Nur an ihrem Platz dürfen die Teilnehmer den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.