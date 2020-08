Kokstaxi-Prozess in der Urania gestartet

Berlin. Normalerweise finden im Saal Edison der Urania Lesungen oder Diskussionsveranstaltungen statt. Seit Freitag gehört die Bühne allerdings dem Vorsitzenden Richter Björn Jesse. Denn der Prozess gegen eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler wurde aus dem Kriminalgericht in Moabit in die Schöneberger Bildungseinrichtung verlegt. Bei acht Angeklagten und 17 Verteidigern habe man laut Gericht das gesetzlich angeordnete Abstandsgebot aufgrund der Corona-Pandemie in den eigenen Sälen nicht einhalten können. Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung begann am Mittag die Verhandlung. Am ersten Tag wurde lediglich die Anklage verlesen.

Den acht Männern wird vorgeworfen, ab Juni 2019 bis zu ihrer Festnahme im November einen Kokain-Lieferservice betrieben und mit dem Verkauf von knapp 186 Gramm einen Gewinn von 15.000 Euro gemacht zu haben. Der 19-jährige Mohamed B. soll die telefonischen Bestellungen entgegen- und selbst auch einige Fahrten unternommen haben. Abdalah T. (20), Martin K. (30), Stanislaw S. (31) und Florian W. (27) haben laut Anklage ausschließlich als Kurierfahrer fungiert. Der 27-jährige Marc-Michél S. hingegen soll seinen Keller zur Zwischenlagerung der Drogen sowie sein Auto zur Verfügung gestellt haben.

Einer der acht Angeklagten als Intensivtäter in Untersuchungshaft

Der 39-jährige Mohamed V. soll als Kopf der streng hierarchisch strukturierten Bande sämtliche Geschäfte koordiniert haben. Gemeinsam mit dem 30 Jahre alten Ali C. war er laut Anklage auch für die Beschaffung der Drogen verantwortlich. Wegen Ali C. wurde die Urania während des Prozesses von einem Großaufgebot an Polizei- und Justizkräften gesichert. Denn der in Berlin geborene Libanese gilt als Intensivtäter und befindet sich als einziger der acht Angeklagten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Daher konnten aus Sicherheitsgründen trotz mehr als 60 Personen im Raum und 34 Grad Außentemperatur auch nicht die Fenster des provisorischen Gerichtssaals geöffnet werden.

Die Bande soll aus einer Bar in Hellersdorf operiert haben. Die Drogen sollen in ganz Berlin ausgeliefert worden sein, wie aus der Verlesung von knapp 80 Seiten Tabelle zu den einzelnen Taten deutlich wurde. Die Fahrer sollen pro Fahrt zehn Euro bekommen haben. Das Kokstaxi war laut Anklage ab mittags gegen 12 Uhr bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Die Drogen sollen im Hausflur dem Kunden übergeben worden sein, wahlweise sei dieser auch zugestiegen und ein paar 100 Meter mitgefahren.

Der vermeintliche Kopf der Bande, Mohamed V., hatte bis zu seiner Hochzeit denselben Nachnamen wie Ali C. Ob beide verwandt sind und, wenn ja, in welchem Grad, wurde am Freitag nicht deutlich. Unklar blieb auch, ob beide einer gleichnamigen libanesischstämmigen Großfamilie entstammen, von denen einige Teil eines kriminellen Clans sind.

Der Prozess gegen die achtköpfige mutmaßliche Bande ist bis Februar 2021 angesetzt. Alle weiteren 29 Termine sollen – Stand jetzt – auch in der Urania stattfinden.