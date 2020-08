Baukräne sind auf einer Baustelle für ein Bürohochhaus an der Warschauer Straße zu sehen.

Bau Auf dem Bau hält der Boom noch an

Berlin. Von einer Krise ist auf dem Bau in Berlin noch nichts zu spüren. Von Januar bis Juni stieg der Branchenumsatz verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 um knapp 14 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben des Bauhauptgewerbes mit mehr als 20 Mitarbeitern wuchs um etwa fünf Prozent auf gut 15 000.

Denn in der Corona-Krise konnten die Firmen nahezu uneingeschränkt arbeiten, und in der Stadt entstehen weiterhin viele neue Wohnungen. Es gibt so viele Baugenehmigungen wie seit den 1990er Jahren nicht.

Dennoch legt ein Blick in die Auftragsbücher die Erwartung nahe, dass der Bauboom etwas abflauen könnte. Der Auftragseingang ging im ersten Halbjahr um rund sechs Prozent zurück, besonders stark war der Rückgang im Mai und Juni.